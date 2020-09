Koronavírus: szigorítás jön Budapesten, karanténnal fogadnak minket a britek

Egyébként is, de a koronavírus évéből visszatekintve pedig különösen is elmondható, hogy 2019 a magyar bankszektor aranyéve volt. Közzétette tegnap az MNB Aranykönyvét, amelyből sok más mellett a hitelintézetek teljes tavalyi sorrendje is kiolvasható. 31-ből mindössze 4 szereplő lett tavaly veszteséges. Szeptember 15-ei, jövő keddi hibrid Hitelezés 2020 konferenciánkon a bankszektor vezetői is elmondják a véleményüket, online jegyek még kaphatók az eseményre.