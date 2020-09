Orbán Viktor szerint úgy kell védekezni a koronavírus ellen, hogy a gazdaság közben ne álljon le

A V4-országok érdeke, hogy az egész közép-európai gazdaság működőképessége fennmaradjon: úgy kell jól védekezni a koronavírus-járvány ellen, hogy "közben a gazdaságaink működjenek" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) kormányfőinek a délkelet-lengyelországi Lublinban tartott pénteki találkozója után.

"Nem elég jól védekezni a megbetegedések és a halálozások számának tekintetében, ez nem elég, hanem eközben fenn kell tartani az országok és a gazdaságok működőképességét" - fogalmazott Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón a koronavírus-járvány második hullámánál alkalmazandó stratégiáról.

Kifejtette: a gazdaság működésének fenntartását mindenkinek elsősorban a saját hazájában kell megoldania, de utána a közép-európai gazdasági együttműködés keretében is ezt a vonalat érdemes követni. A miniszterelnök közölte továbbá: a V4-ek egy olyan koordinációs rendszert szeretnének felállítani, amely akár egy órán belüli egyeztetéseket is lehetővé tesz a járvány elleni küzdelemben.

Úgy tűnik, Magyarország a második hullámban már nem kíván szigorú korlátozó intézkedéseket hozni, a járvány ellen az úgynevezett szelektív védekezést fogja használni - azaz ott fog fellépni, ahol a járvány megjelent, és nem mindenkire kötelező érvényű, általános szabályokat hoznak (ez alól persze van néhány kivétel, mint például a maszkviselési szabályok). Mindazonáltal jelenleg a szelektív szabályozás sem túl szigorú, és az általános, de alacsony költségű szabályokon (mint például a maszkviselés) is csak a második hullám belobbanása után pár héttel szigorítanak. Orbán Viktor fenti szavaiból is az következik, hogy minél kevesebb gazdasági kárral próbáljuk megúszni a második hullámot, így bezárások és a lakosság mobilitásának korlátozása nem várható.

Úgy tűnik, a koronavírus-járvány második hulláma is rendkívül agresszív, a megbetegedések száma világszerte nő - jelezte, hozzátéve: meggyőződése, hogy a kormányok reakciógyorsasága kulcstényező lesz a következő hónapokban. Orbán Viktor azt is mondta, szeretné, ha a járvány ellenére nem tűnne el a V4-ek lelkesedése. "Azt a fejlődési lehetőséget, ami benne van a gazdaságainkban, továbbra is érvényesítenünk kell", hogy a térség Európa legjobban élhető régiója legyen, és hogy eltűnhessen a kommunizmus miatt felhalmozódott hátrány - fogalmazott, kijelentve: "ezt a célt nem akarjuk feladni még járvány idején sem".

A fehérorosz helyzetről - amely szintén témája volt a lublini egyeztetésnek - a kormányfő azt közölte: Magyarország támogatja a lengyel erőfeszítéseket, és örül annak a lengyel előterjesztésnek, amely Fehéroroszország irányába egy stratégiai együttműködés gazdasági pillérére tesz javaslatot. "Fontos a demokrácia, fontosak az emberi jogok, de ennek követelése nem lesz elég, többre van szükség, egy stratégiai megközelítésre, és a lengyel javaslat ma ezt célozza" - mondta. Hozzátette, szerinte néhány hét múlva eljuthatnak oda is, hogy a gazdaság után a nagy stratégiai javaslat katonapolitikai-biztonsági lábát is megfogalmazzák, de ehhez szükség lesz az Európai Tanács ülésére, mert ez túlnyúlik a V4-ek hatókörén.

