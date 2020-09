Átalakul a munka világa Magyarországon: jönnek a hibrid munkahelyek

Miután a „home office” előnyei nyilvánvalóvá váltak a koronavírus-járványban, ez a fajta munkavégzés teret fog nyerni. De nem tűnik el az iroda sem, hiszen annak is megvannak a maga előnyei. Egymás mellett, egymást kiegészítve folyik majd az otthoni és az irodai munka: a munkahelyek „hibriddé” válnak.

A járvány legalizálta az otthoni munkavégzést. Így van ez a szó szoros értelmében, hiszen már készül a Munka Törvénykönyvének ezzel kapcsolatos módosítása. De igaz ez átvitt értelemben is: a munkáltatók félelmei enyhültek, már nem gondolják, hogy a távmunka automatikusan lógáshoz vezet. Egyúttal felismerték a home office előnyeit: hosszabb távon csökkenthetők általa az irodabérléssel, fenntartással kapcsolatos költségek s növekedhet a munkaerő-megtartási képesség. Utóbbit az indokolja, hogy sok alkalmazott is megkedvelte az otthoni munkát: általa megmenekülnek a bejárás nyűgétől, hatékonyabban, térben s időben kötetlenebbül tudnak dolgozni.

Ugyanakkor a hátrányok, a kockázatok is felszínre kerültek. Mint a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös tavaszi kutatásunk kimutatta, a társaság, a kollégák hiánya kisebb-nagyobb mértékben mindenkit megviselt. Voltak, akiknek nagyon elegük lett az egészből, mert ők az irodában képesek igazán a munkájukra koncentrálni.

Az időben kötetlenebb munkavégzés hátulütője volt, hogy mindig elérhetőnek kellett lenni, s ha egyes cégeknél ez nem is volt igaz, akkor is ez volt a látszat. Mindenki ki volt téve annak, hogy megbízhatóan működnek-e az IT rendszerek, s a vezetőknek főtt a feje amiatt, hogy nem tudták, hogyan kell a munkatársaikat távolról irányítani.

Az iroda nem vész el, csak átalakul

A hibrid irodában ugyanakkora térben kevesebben dolgoznak, mint korábban. Megnőnek a közösségi terek, hiszen sokan elsősorban a társaság kedvéért akarnak időről-időre beköszönni.

Ugyanakkor szükség van csendes, személyes terekre is a nyugodt, elmélyült munkához. Kellenek tárgyalók is, de olyan berendezéssel, hogy a távolról dolgozók is be tudjanak kapcsolódni a megbeszélésekbe.

A munkaszervezés sokkal rugalmasabb lesz. Megszűnik a 8 órás munkarend, a munkatársak ott és akkor dolgoznak, amikor akarnak (alkalmazkodva persze a csapatmunkához). A „jelenlét” másodlagossá válik, a hangsúly a feladat elvégzésére kerül. De maguk a feladatok is gyakrabban változnak – ennek szükségességét is katalizálta a COVID-járvány.

A főnöknek több dolga lesz

Mivel egy vezető már nem vélelmezheti, hogy ha a beosztottjai bent vannak az irodában, akkor dolgoznak is, a korábbitól gyökeresen eltérő módon kell irányítania. Mindig képben kell lennie, ki, hol tart. Mondhatnánk, úgy kell működnie, mint egy jó fitness applikációnak:

ki kell tűznie egy rövidtávú (maximum 3 hónap), teljesíthető, de ambiciózus célt, s pontosan meg kell határoznia, hogy oda milyen lépésekkel lehet eljutni. A lépések megtételét gyakran, akár naponta ellenőriznie kell, s visszajelzést kell adnia.

A költségtérítésekre, juttatásokra a készülő új jogszabály is tartalmaz előírásokat, például adómentesen lehet majd rezsiátalányt adni az otthoni munkavégzéshez. De a jogszabálytól függetlenül is érdemes szisztematikusan felmérni, hogy a munkavállalók milyen béren kívüli juttatási elemeket hogyan értékelnek és ennek tükrében átalakítani azokat. Meglepő módon - egy ilyen átfogó felmérés során - a legtöbb vállalat a béren kívüli juttatási költségeit csökkenteni tudja.

Átalakulnak az utazási költségtérítések, például a járványban indokoltabb lehet a taxizás. Ugyanakkor visszaesnek az irodához kapcsolódó költségek, a nyomtatás, az ingyen ásványvíz, tea, kávé stb.

Járvány után

Amit tavasszal tűzoltás-jelleggel tettek meg a vállalatok, azt most szisztematikusan át kell gondolniuk. Át kell állniuk valódi digitális működésre, nem elég a különböző dokumentumok beszkennelése és továbbküldözgetése e-mailen. Ahol lehet, automatizálni kell. Új működési modellt kell kialakítani. Ennek hasznát a járvány után, hosszú távon is élvezni fogják.

Ami a munkavállalókat illeti, számukra jó hír, hogy ha már nem lesz szükség a személyes távolságtartásra, az iroda közösségi szerepe kivirágozhat. Ugyanakkor egy jóval rugalmasabb és folyamatosan változó feladatkörre kell felkészülniük.

A munka és a munkahely szerepe végérvényesen megváltozik.

