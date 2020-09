Koronavírus: nekiment a vírustagadóknak és kiosztotta az oltáselleneseket a népegészségügy

Miközben az új koronavírus megfékezésével küzd a világ, egyre nő azok száma, akik kételyeket fogalmaznak meg a vírussal, a járvánnyal, vagy a járvány kezelésével kapcsolatban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Teóriáik orvosszakmailag megalapozatlan állításokat és tárgyi tévedéseket tartalmaznak, amelyek a járvány elleni védekezés hatékonyságát jelentősen veszélyeztetik, aláássák a kormányzati és a tudományos törekvéseket a járvány visszaszorítása érdekében. Ezen túl veszélyeztetik saját maguk és embertársaik életét is - írják.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A különböző oltásellenes és az új koronavírus létezésében kételkedő nézetek folyamatosan terjednek az internetes oldalakon, közösségi portálokon, de eljutottak a köznevelési intézetekbe is. Pedig a védőoltások már bizonyították hatékonyságukat és a hazai adatok is jól szemléltetik azt, hogy hogyan változott meg az egyes védőoltással megelőzhető fertőző betegségek előfordulása. A védőoltásoknak köszönhetően több halálos betegség eltűnt, a fertőzések száma minimálisra csökkent, és számos, súlyos gyermekbetegségben ma nem hal meg gyermek Magyarországon - írja az NNK.A koronavírus létezik, köztünk van, egyre jobban terjed, hazánkban és külföldön is egyaránt - szögezik le. A fertőzés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha betartjuk azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek megakadályozzák a vírus terjedését. Ilyen az orrot és szájat eltakaró maszk használata.

Bizonyított tény, hogy ha a lakosság 80 százaléka maszkot hordana, a fertőzések száma a tizedére csökkenne

- állapítja meg az NNK.A Nemzeti Népegészségügyi Központ elkötelezett amellett, hogy az általános átoltottság és az újkoronavírus terjedését megakadályozó megelőző szabályok betartása társadalmi normaként váljon elfogadottá. Hangsúlyozza, hogy a védőoltások elutasítása, az új koronavírus tagadása társadalmilag elfogadhatatlan, ezért igyekszik aktívan fellépni minden félrevezető tájékoztatás, cselekedet ellen. Ennek kapcsán együttes fellépésre kéri a médiában dolgozókat, gyermekorvosokat, családorvosokat, óvónőket és a pedagógusokat, hogy véleményformáló szerepüknél fogva csak a hiteles forrásból származó információkat továbbítsák - zárul a közlemény.

A Portfolio korábban az alábbi cikkben fejtette ki álláspontját a témáról:

Címlapkép: Getty Images