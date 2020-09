Beszáll a hazai nagyvállalatok finanszírozásába a Hiventures

Önálló üzletágat indít a nagyvállalatokat célzó tőkealapjának 150 milliárd forintos keretösszeggel a Hiventures. Az MFB Csoporthoz tartozó kockázati tőkealap-kezelő az új programnak köszönhetően gyakorlatilag ki tudja szolgálni valamennyi vállalkozás tőkefinanszírozási igényét.

A világjárvány okozta krízis sokrétű és maradandó gazdasági hatást gyakorolhat a KKV-kra és a nagyvállalati szektorra egyaránt, illetve ugyanilyen komoly kihívás elé állíthatja a már érettebb startupokat, sok esetben az induló vállalkozásokat is. A Hiventures felismerve, hogy a vállalatok mérettől függetlenül nehéz helyzetbe kerülhetnek, meglévő termékei mellett olyan, rövid időn belül bevezethető, gyors üzleti folyamatot biztosító, kedvező kondíciókkal rendelkező, ugyanakkor egyedi finanszírozási igényre is megoldást kínáló programokat indított, amely a teljes hazai vállalkozói ökoszisztémának segítséget nyújt - olvasható a társaság közleményében.

„Úgy vélem, hogy az elmúlt időszak pénzügyi kihívásaira, szoros együttműködésben a Magyar Fejlesztési Bankkal és számos piaci partnerrel, innovatív, hatékony és átfogó finanszírozási megoldásokat találtunk ki tőkeágon. Áprilisban elindított Startup és KKV Mentőcsomagunk egyaránt sikertörténet, kiváló eszközök ahhoz, hogy magyar vállalkozások, ezáltal családok, fiatal vállalkozók ne menjenek csődbe, vagy korábban jól prosperáló, de nehéz helyzetbe került vállalkozások ne kerüljenek külföldi tulajdonba. Az eredményeket jól mutatja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszakban több mint 50 vállalkozásnak 3,5 milliárd forintot meghaladó tőkebefektetést folyósítottunk és emellett közel 320 jelentkezést fogadtunk be, amelyek kétharmada startupoktól, egyharmada pedig a KKV szektorból érkezett” – mondta el Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

Az alapkezelő STARTUP üzletága mellett tavaly ősszel indította el KKVPRO programjait a hagyományos kis- és középvállalkozói szektor számára azzal a céllal, hogy a generációváltás, a cég felvásárlás, illetve a kifektetés finanszírozási igényeire kínáljon megoldást. A kis- és középvállalkozásoknak szóló termékek 50 millió forinttól egészen 3,1 milliárd forintig biztosítanak egyedi tőkefinanszírozást, ezzel is támogatva a szektor növekedésének és versenyképességének hazai és régiós fenntarthatóságát. A KKVPRO üzletág fennállásának egy éve alatt összesen 32 milliárd forint értékben 156 db érdeklődést fogadott, melyek közül 4,5 milliárd forint értékben már 8 pozitív befektetési döntést hozott, emellett jelenleg is több mint 10 ügyletet világít át. A számok visszaigazolják, hogy a ma Magyarországon legjelentősebb húzóerőt képviselő KKV szektorban egyértelműen piaci igény van tőkeágon keresztüli innovatív befektetések megvalósítására.

A Hiventures annak érdekében, hogy az MFB Csoport összehangolt, a gazdaság újraindítását célzó programjának részeként a tőkefinanszírozás előnyeit a nagyvállalatok felé is megnyissa, ezáltal új lehetőséget teremtsen számukra, 150 milliárd forint keretösszegű, új nevén Beruházási és Tranzakciós Magántőkealapját önálló, nagyvállalati finanszírozást biztosító üzletággá alakítja át. Az INVESTPRO üzletág létrehozatalával célja olyan nagyvállalati finanszírozás biztosítása, amely likviditáshoz juttatja a pénzügyi gondokkal küzdő cégeket, itthoni és külföldi felvásárlások esetén támogatja a hazai kézben maradást, illetve fejlesztésekhez, invesztíciókhoz, köztük ingatlanberuházásokhoz is forrást biztosít. Az üzletág 3 új tőkefinanszírozási megoldásával (restrukturálás, gazdaságfejlesztés, tranzakció) komplex, nagy tranzakció méretű ügyletek esetében is a fejlődni, növekedni kívánó vállalatok kiszámítható, megbízható stratégiai partnere tud lenni.

„Tőkeerős állami szereplőként számunkra fontos, hogy a Hiventures katalizátorként ott legyen, ahol a piac nem, vagy egyedül nem képes maradéktalanul lefedni az igényeket. Ezért vált számunkra kulcsfontosságúvá, hogy gyors és érthető befektetési folyamatok kidolgozása mentén, versenyképes ajánlattal tudjunk tőkeágon értéket teremteni a nagyvállalatok számára is. Erősségünk, hogy olyan nemzetközi piacokon, tranzakciós, beruházási, projektfinanszírozási vagy tőzsdei befektetési területeken edződött szuperszakértő csapatot építünk, mellyel hosszabb távon készen állunk szakmai partnereink mellett állni. Unikális értékünk, hogy mi akár az MFB Csoport szintjén, azaz a tőkefinanszírozás, a hitel és a garancia optimális ötvözetét egyben tárgyalva tudjuk biztosítani az ügyletek forrásszerkezetét, ezzel jelentősen rövidítve a teljes átfutási időt” – egészítette ki Katona Bence.

Az INVESTPRO nagyvállalati üzletággal kiegészülve az MFB Csoporton belül egy olyan Hiventures jött létre, mely már startupoktól nagyvállalatokig, a 15 millió forintos finanszírozástól akár 15 milliárd forintos befektetésig képes tőkeágon értékteremtő megoldást nyújtani. Három üzletága összesen 9 különböző tőkebefektetési terméket kínál, melyek a mentőprogramokkal kiegészülve bármilyen célnak képesek megfelelni.