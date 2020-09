Brexit: egyre többen sokallnak be a brit kormány új húzásától

A brit politikai életben hosszú ideje nem tapasztalt ellenállás bontakozott ki hétfőre azzal a törvénytervezettel szemben, amely több pontban ellentmond az EU-val tavaly októberben elért Brexit-megállapodás egyes sarkalatos fejezeteinek. A javaslatot az összes élő volt brit miniszterelnök és a Boris Johnson jelenlegi kormányfő vezette előző kabinet volt jogi főtanácsadója is támadja.

A tervezet legnagyobb horderejű eleme a brit kormány által is nyíltan elismert módon alkalmas a Brexit-megállapodásban foglalt észak-írországi protokoll felülírására. E 64 oldalas különmegállapodás célja az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés újbóli bevezetésének megakadályozása. Ezen a határon az észak-írországi megbékélési folyamat egyik legfőbb vívmányaként hosszú ideje semmiféle fizikai ellenőrzés nincs. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, a protokoll alapján Észak-Írország harmonizált viszonyrendszert tart fenn az EU egyes - főleg áruforgalmi - szabályrendszereinek néhány elemével. E megoldás alapján az Észak-Írország és Nagy-Britannia közötti belső kereskedelmi forgalomban esetenként vámellenőrzésnek kell alávetni azokat az importárukat, amelyekről nem lehet kizárni, hogy beléphetnek az EU egységes belső piacára, mindenekelőtt Írországba.

A brit törvénytervezet azonban minden körülmények között mentesítené az észak-írországi üzleti vállalkozásokat bármiféle külön vámdokumentációs kötelezettség alól az Egyesült Királyságon belüli kereskedelemben és felhatalmazná a brit kormányt az északír protokoll előírásainak figyelmen kívül hagyására.

A brit kormány húzásának pikantériája, hogy Boris Johnson korábbi sikere abban állt, hogy a korábbi sikertelen próbálkozások után neki friss miniszterelnökként sikerült átvágni a gordiuszi csomót, és egy működőképes, mindneki számára elfogadható modellel megoldotta az ír-északír paradoxont, továbblökve az elakadó Brexit-folyamatot. Már akkor is látszott, hogy Johnson megoldása nem egy zseniális húzás, hanem végső soron az Egyesült Királyság területi, állami integritásának csorbítását jelenti. Most már az is látszik, hogy ezt a politikus nem gondolta komolyan.

A brit kormány hivatalos indoklása szerint a törvényre azért van szükség, mert meg kell védeni az Egyesült Királyság gazdasági és területi integritását abban az esetben is, ha nem sikerül kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást elérni az Európai Unióval. Az Európai Bizottság azonban már a múlt héten éles hangú nyilatkozatban minősítette szerződésszegésnek és a nemzetközi jog megsértésének a tervezetet és követelte, hogy London a hónap végéig vonja vissza a törvényjavaslatot.

Geoffrey Cox, a konzervatív párti kormány egykori jogi főtanácsadója - aki e minőségében februári lemondásáig a kabinet magas rangú tagja volt - a The Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadásában megjelent cikkében azt írta: a brit kormány és a parlament a Brexit-megállapodás aláírásával a szavát adta az egyezményben foglalt feltételrendszer betartására.

"Becsületünk, hitelességünk, önbecsülésünk és jövőbeni globális befolyásunk függ attól, hogy tartjuk-e adott szavunkat" - fogalmaz a brit kormány egykori legmagasabb rangú jogi tisztviselője. Hozzáteszi: ha a királynő minisztere - vagyis a miniszterelnök - a szavát adja, azt a királynő nevében teszi, és magától értetődő, hogy adott szavát be kell tartania, akkor is, ha ez nehezen viselhető következményekkel jár.

Cox - aki jelenleg is a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi képviselője - közölte: a végszavazáson nem fogja támogatni a tervezetet, ha a kormány nem tesz le sürgősen arról a szándékáról, hogy egyoldalúan átírja egy olyan szerződés egyes pontjait, amelyet alig néhány hónapja szabad akaratából írt alá.

Hétfőn David Cameron volt konzervatív párti miniszterelnök több médiainterjúban is kijelentette: súlyos fenntartásai vannak a törvénytervezettel szemben. Hozzátette: a kormánynak az EU-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra kell törekednie. A legutóbbi napokban négy további volt brit kormányfő - Theresa May, Tony Blair, John Major és Gordon Brown - is nyilvánosan elítélte Boris Johnson kormányának törvénytervezetét, és az alsóházi konzervatív frakción belül is egyre szélesebb körű az ellenállás.

