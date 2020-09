Rossz hír a koronavírusról: négy spanyol is újrafertőzödött, egyikük intenzívre került

MTI Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetekben több olyan hír is érkezett, miszerint korábban már a koronavírus-fertőzésen igazoltan áteső emberek újra elkapták azt, azaz a feltételezett védettség – ha volt is – csak rövid ideig tartott ki. Most arról érkezett hír, hogy négy korábbi koronavírusos páciens is újrafertőződött a kelet-spanyolországi Katalóniában.