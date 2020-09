A koronavírus-jelenség, ami miatt egész Magyarország aggódhat - Elkerülhetetlen a halálozás berobbanása

Augusztus második felétől új szakaszába lépett a koronavírus-járvány terjedése Magyarországon és azóta azt is tudjuk, hogy ez a hullám több tekintetben is különbözik a tavaszi hullámtól. Egyrészt elhanyagolható mértékben terjed intézményekben (kórházak, szociális otthonok, idősotthonok) a vírus (egyelőre), erőteljesen dominálnak ugyanis a közösségi esetszámok. Másrészt – ami a közösségi terjedéssel természetesen összefügg – a fertőzöttek átlagos életkora több mint 30 évet csökkent néhány hét leforgása alatt, vagyis egyértelműen a fiatalok körében robbant be a járvány. A második járványhullám mindkét új jellemzőjét szemléltette egy-egy ábrával egy augusztus végi prezentációban Innovációs és Technológiai Minisztérium Járványmatematikai modellező és epidemiológiai kutatócsapata.

Első ránézésre azt gondolhatjuk, hogy ez utóbbi jelenség miatt, vagyis hogy a vírus elsősorban a fiatalokat fertőzi, nem is kell aggódnunk a vírus terjedési sebessége miatt, hiszen a fiatalabb korosztályt nem veszélyezteti annyira ez a betegség. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) korábban készített erre egy infografikát (amit a Virológia Pécs csapata fordított le magyarra), amely jól szemlélteti, hogy mely korcsoport mennyire kitett ennek a COVID-19-nek.

Ezzel azonban csak hamis illúzióba ringatjuk magunkat. A fenti ábráról ugyanis egyértelműen leolvasható, hogy mennyivel növeli a fertőzési kockázatot az életkor. Például a 18-29 éves korosztályhoz képest (ez volt a referencia korosztály) már az 50-64 éves korosztály is 4-szer magasabb eséllyel kerül kórházba és 30-szoros eséllyel hal bele a fertőzésbe.

A kezdetekben egy, a fiatalok körében szinte kontrollálatlanul terjedő járvány a fenti kockázati tényezők figyelembevételével pedig nagyon komoly figyelmeztetést kellene jelentsen mindenki számára.

A helyzet komolyságának szemléltetésképp a járvány floridai terjedését hozzuk fel példaként, ahogyan tette azt az elmúlt két hétben több járványügyi szakember is.

És hogy miért hasonlít ijesztő módon a magyar (és általában az európai) járványhelyzet most a floridaihoz? Ezt több ábrán keresztül tudjuk szemléltetni. Egyrészt Floridában is egyre fiatalabbak fertőződtek meg: 15 hét alatt 30 évvel csökkent a fertőzöttek medián életkora.

THINK LIKE AN EPIDEMIOLOGIST:What does it mean that the median age of new cases is dropping in some areas? I see three possible explanations, not all good. A thread on how to distinguish between them. 1/10(Figure h/t ) @ScottGottliebMD