Romokban Amerika nemzetközi megítélése, lehúzta Trump járványkezelése az eredményeket

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A Pew Research Center két évtizede méri az Egyesült Államok nemzetközi megítélését, most a nyáron 13 ország lakosságát kérdezte meg erről és a kapott eredmény lehangoló: több hagyományos szövetséges ország lakossága sosem tekintett még ennyire negatívan az Egyesült Államok tevékenységére (az alábbi ábrán azok aránya, akik kedvezően tekintenek rá és több helyen a két évtizede végzett felmérésben mélypontot láthatunk):

Az általánosan romló amerikai megítélésnek legalább két főbb tényezője van: az egyik az, ahogy a külső országok szerint Amerika kezelte a koronavírus-járványt, a másik pedig az, ahogy Donald Trump amerikai elnök tevékenységét megítélik. Amint az alábbi ábrán látszik: a 13 ország lakosságán belül csak 15% gondolja úgy, hogy Amerika jól kezelte a járványhelyzetet (medián érték), a WHO-ra 64%, az EU-ra 57%-ot, a járvány kiindulópontjának tartott Kínára 37%-ot mondanak.

Figyelemre méltó, hogy a súlyos járványhelyzetet átélő Olaszországban a lakosság 74%-a az otthoni járványkezelést jónak mondja, ugyanez spanyoloknál már csak 54%, miközben a svéd modellről szóló viták ellenére a svédek 71%-a a saját országuk járványkezelését jónak mondja. Míg a németek 88%-a jó véleménnyel van a saját országa járványkezeléséről, a franciáknak csak az 59%-a, a briteknek pedig csak a 46%-a. Nem véletlen, hogy a Brexit körüli mostani huzavona kapcsán sok megfigyelőnek megfordult a fejében az, hogy az valójában csak azt a célt szolgálja, hogy elterelje a figyelmet a kormány rossz járványkezeléséről. Részben ennek tudja be a brit kormány lépéseit Michel Barnier uniós Brexit-főtárgyaló is. Feltűnő továbbá, hogy a japánok és a dél-koreaiak nagyon kis része elégedett a WHO járványkezelésével, míg az EU járványkezelésével a nagy uniós tagállamok állampolgárainak többsége elégedett.

Az amerikai járványkezelést a 13 ország lakosságának többsége (medián szerint 53%-a) nagyon rossznak, további 31%-a valamennyire rossznak értékelte.

A járványkezelés nyilván rányomta a bélyegét az Egyesült Államok általános megítélésére is, de személyesen Donald Trump elnöki tevékenysége megítélésére is. Ennek és az egyéb vitatott lépéseinek nyomán a 13 országban mindössze az emberek 16%-ának van bizodalma az amerikai elnöknek, ami kifejezetten rossz eredmény. A belgáknak mindössze 9%-a bízik Trumpban, a hagyományos szövetséges japánoknak pedig mindössze 25%-a.

A fentiek miatt Trump megítélése a legrosszabb a világ vezető hatalmainak vezetőit vizsgálva és a Trump által nagyon nem kedvelt Angela Merkel német kancellárnak a legjobb a megítélése:

Címlapkép forrása: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images