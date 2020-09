Koronavírus-tesztelés: odacsapott az asztalra a kormány, de mit lépnek a szolgáltatók?

A Portfolio által megkeresett magánegészségügyi szolgáltatók szerint indokolható lépés a hatósági ár alkalmazása a koronavírus-tesztek esetében, azonban többen felvetették, hogy a részletes szabályok ismeretének fényében döntenek arról, hogy a jövőben vállalnak-e mintavételt, mások pedig előrevetítették, hogy a laborokkal kezdenek egyeztetésekbe a szolgáltatási díjról. Veszteséges szolgáltatást ugyanis nem vállalnak, hiszen magánpiaci szereplőkről beszélünk. Ha viszont szűkül a mintavételek helye, akkor az hatással lesz a szolgáltatás hozzáférhetőségére is, amit a betegek is megérezhetnek, miközben alapvetően ők örülhetnek a jelenlegi piac ár kétharmadára csökkenő hatósági árnak. Az általunk felkeresett laborok egyelőre viszont nem akarták kommentálni a bejelentést.

Néhány hete már tudjuk, hogy a kormány hatósági ár bevezetésén gondolkozik a koronavírus-tesztek esetében, Orbán Viktor Facebook-videójának szerdai megjelenése óta pedig az is ismert, hogy a maximális ár 19.500 forint lesz (pontosan fogalmazva: semmilyen jogcímen nem lehet ennél többet kérni a tesztelésért).

Ez a kormányzati bejelentés egyszerre a piac több szereplőjét is érintheti: a betegeket, a "közvetítőként" jelenlévő magánegészségügyi szolgáltatókat és a laborokat egyaránt. A Portfolio által felkeresett laborok egyelőre nem kívánták kommentálni a kormányfő bejelentését, ugyanis a részletkérdések nem ismertek, és ezért korai lenne még találgatni.

A betegek egyrészt örülhetnek, hogy a jelenleg jellemző piaci ár kétharmadáért juthatnak hozzá - az intézkedés hatályba lépését követően - a szolgáltatáshoz, de a páciensek részéről az sem mindegy, hogy minderre hogyan reagálnak az egészségügyi szolgáltatók. Július végén a Nemzeti Népegészségügyi Központ az önköltséges PCR-teszt árát 30.500 forintban állapította meg, ami egyfajta iránymutatás is volt a piac számára, az állami intézmények is ennyiért vállalták az önköltséges teszt elvégzését (de voltak ennél drágább állami szolgáltatók is, akik egyes esetekben 60, illetve 100 ezer forintot is elkértek). Mindezek fényében az augusztusi és a szeptemberi hónapban jellemzően a magánszolgáltatók is 30 ezer forint körül értékesítették a lakosság körében (karantén-felszabadítás miatt) egyre népszerűbb szolgáltatást, egyes akciók (valamint költségtakarékos megoldásokkal) lehetett ennél olcsóbb tesztet találni a piacon.

Ennek az állapotnak akar véget vetni a kormány PCR-teszt hatóságilag rögzített árával. Az általunk

megkeresett magánegészségügyi szolgáltatók összességében úgy vélekedtek, hogy indokolt a hatósági ár alkalmazása a PCR-tesztek esetén.

Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapító-főigazgatója érdeklődésünkre kifejtette, hogy az intézkedés nem rossz gondolat, akár még jó is lehetett volna a polgároknak. Arra a kérdésünkre, hogy van-e ennek a kormányzati lépésnek általánosabb üzenete a magánszolgáltatók felé úgy válaszolt, hogy nincs, mivel ez egy szektorsemleges rendelet lesz az eddigi ismeretek szerint. Azt is megkérdeztük a BEK vezetőjétől, hogy hogyan reagál a hatósági árra, amire azt felelte, hogy a PCR-teszt ráfordításai sokkal magasabbak és hozzátette, hogy nem tudnak veszteséges szolgáltatást nyújtani, ezért áttérnek IgM és IgG vértesztre, de nem gyorstesztre. Nyomatékosította azt is, hogy dolgozóik saját szűrésében változatlanul használják a PCR-teszteket.

Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatója szintén indokoltnak tartja a szabályozott árazást, mert jelenleg Magyarországon véges laborkapacitások állnak rendelkezésre. "A tapasztalataink szerint ugyanakkor nem csak a magánszemélyek, hanem a munkahelyek biztonsága érdekében a cégek részéről is jelentősen megnőtt az igény a munkatársak tesztelésére, így megnőtt a kockázta a tesztek drágulásának" - tette hozzá. Szintén úgy vélekedett, hogy nincs általánosabb üzenete ennek a lépésnek, ez egy rendkívüli helyzetre szóló szabályozás. "A kormány a tesztekre vonatkozó egyéb körülményt nem határozta meg" - mondta. Arról is beszélt a vezérigazgató, hogy jelenleg vizsgálják a hatósági ár bevezetése után a lehetőségeiket. "De a célunk az, hogy továbbra is végezzük partnereink, pácienseink számára a tesztelést. S ahogy eddig is a hozzánk forduló, mintegy évi 300 000 ügyfélnek rendelkezésre álltunk tesztelésre, és több ezer tesztet el is végeztünk, a továbbiakban is rendelkezésre állunk" - fogalmazott.

Papik Kornél, a Dr. Rose ügyvezető igazgatója azzal kezdte, hogy várják a részletes szabályokat, mert azok ismerete nélkül nem lehet felelős döntést hozni.

A piac alkalmazkodni fog az új helyzethez, de véleményem szerint csökkenni fog a PCR tesztelési kapacitás a magánszolgáltatóknál, így a ma is súlyosan túlterhelt állami rendszerre további terhek rakódnak

- emelte ki. "Aki meg tudná és akarná fizetni a tesztelést, az is nehezebben fog szolgáltatáshoz jutni" - tette hozzá. A Dr. Rose vezetője nem gondolja, hogy a hatósági ár bevezetése általános üzenet lenne a magán-egészségügy felé, inkább ennek a nehéz helyzetnek a gyors megoldására tett kísérletnek látja.

Azt is részletezte, hogy "a Dr. Rose Magánkórház külön területet bérelt ki a COVID-19 szűrések elvégzésére, hogy a betegellátástól hermetikusan el tudja különíteni a potenciális fertőzötteket". "Ez a megoldás nagyban növeli a betegbiztonságot, de egyben a költségeket is. De a páciensek tesztelését végző szolgáltatók legnagyobb költsége jelenleg a PCR-vizsgálatot végző laboratórium díja. A jelenlegi laboratóriumi díjak mellett a 19.500 Ft-os áron csak veszteségesen lehet szűrni a pácienseket. A jelenlegi ismereteink szerint a laboratóriumi szolgáltatási díjakat hatóságilag nem szabályozták, így most elkezdtük a tárgyalásokat a laboratóriumi díjak csökkentésére. Amennyiben érdemi csökkentést sikerül elérni, akkor van esély arra, hogy folytassuk a tesztelést" - érzékeltette a helyzetet. Azt is leszögezte, hogy a saját ügyfeleiket a jelenlegi labor díjak mellett sem fogják cserbenhagyni, számukra a hatósági ár mellett is végezni fogjuk a tesztelést és a műtétek előtt továbbra is kötelező lesz a vizsgálat, amit térítésmentesen adunk pácienseinknek. "A páciensek és a munkatársak biztonsága az elsődleges" - húzta alá.

Mári Róbert, a Wáberer Medical Center ügyvezető igazgatója azt válaszolta, hogy "számtalan olyan információ lehet a kormányzati döntések mögött, amiket mi sem látunk, ezért azokat jelen helyzetben nem minősíteni kell, hanem elfogadni és végrehajtani". Egyetértett a többi szolgáltató-vezetővel abban, hogy a mostani lépés nem egy általános üzenet a kormány részéről a magánpiaci szereplők felé. A tervekkel kapcsolatban pedig kifejtette, hogy "szándékukban áll tovább is tesztelni". "A biztonságos működéshez szükségesnek tartjuk, hiszen a klinikán tervezett a műtéteket, az endoszkópos vizsgálatokat negatív PCR-eredmény megléte esetén végezzük el. Mi a folyamatok automatizálásával és informatikai fejlesztésekkel reagálunk a hatósági árra, hogy a mintavételekkel és a teszteléssel kapcsolatos költségeket csökkentsük és a pénzügyi eredményességet megtartsuk" - árulta el megkeresésünkre az ügyvezető.

"A hatósági ár bevezetése a kormány döntése és felelőssége, ebbe nekünk nincs beleszólásunk" - válaszolta megkeresésünkre Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center igazgatója. Azt is hozzátette, hogy nem gondolják, hogy ennek a lépésnek van üzenetértéke számunkra. "Ugyanakkor a magánegészségügy szereplői továbbra is várják a kormányzat egészségpolitikai lépéseit, terveit, a piac tisztulása, az egyértelmű szereposztás irányába" - mondta. Hogy folytatják-e ezen az áron a mintavételt, arra úgy felelt az igazgató, hogy várják a részletes szabályokat. Csermely Gyula szerint nagyon fontos tudni a teszteléssel kapcsolatban 2 dolgot:

számunkra ez a tevékenység komoly költségekkel és intenzív szervezéssel, munkával jár: személyzet, védőfelszerelés, kiszállás, logisztika, adminisztráció, adott esetben orvosi konzultáció

az árunk döntő hányada nem a mi bevételünk, hanem az értékelést végző laboratóriumé. A Miniszterelnök úr által említett összeg nagyságrendileg a laborköltséget fedezi.

"Amennyiben az említett összeg a teljes szolgáltatásra vonatkozik (vagyis a laborköltség és a mi szolgáltatásunk is), akkor át fogjuk gondolni, hogy érdemes-e a továbbiakban fenntartanunk a tevékenységet" - magyarázta az RMC vezetője.

"Ez azért nagyon nehéz döntés részünkről, mert egyrészt piaci szereplők vagyunk, természetesen nem végezhetünk veszteséges tevékenységet. Ugyanakkor látni kell, hogy a tavaszi hullám idején a magánegészségügy szereplői a teszteléssel nagyon komolyan segítették, kiegészítették az állami ellátórendszert. Az RMC-ben is százakat teszteltünk, magán és céges ügyfeleket egyaránt. Egyértelmű volt tehát, hogy a mi szerepünk elengedhetetlen a lakosság egészségére nézve a vírushelyzet alatt. Ez most, a komolyabb második hullám idején még fontosabb lenne. A sajtóból értesültünk róla, hogy voltak állami intézmények, ahol a mi árainknál drágábban végezték a tesztelést" - érzékeltette a helyzet komolyságát.

Kirschner András, a Swiss Medical ügyvezető igazgatója szintén indokoltnak tartja a veszélyhelyzeti intézkedést, mert a piaci szolgáltatói és laboratóriumi árak jelentősen szórnak.

Azonban ahogy a kenyér árát nagy részben a liszt ára határozza meg, nem lehet a kenyér árát addig hatóságilag meghatározni, ameddig a liszt árát nem rögzítjük

- érzékeltette egy párhuzammal a problémát.

"Jelenleg a laborok szolgáltatási ára és befogadó képessége a tesztelés gátja, nem pedig a mintavételi helyek száma, vagy a mintavétellel foglalkozók száma" - emelte ki.

A laborok jellemzően 17000-25000 Ft közötti áron dolgoznak. Van olyan labor, mely érthető módon a túlterheltség miatt 17500-as árát 22500-ra emelte és önkorlátozta a naponta bevihető minták számát. Van olyan labor, aki nem emelt de belefulladt a túl sok beérkező mintába és van olyan aki nem emelt és még nem érte el a teljesítőképessége határát. A szolgáltatók ezen labor árakra tesznek rá jellemző módon 6500-13000 Ft-os kezelési költséget, mintavételi díjat és így alakulnak ki a 26000-31000 Ft-os szolgáltatói árak melyek akkor jellemzőek, ha a páciens bejön mintavételre - magyarázta a folyamatot a Swiss Medical ügyvezetője.

A kiszállással történő egyenkénti mintavételek árai 42000-50000 Ft között alakulnak és itt 17000-30000 FT-os helyszíni kiszállási és vizsgálati díjjal kell számolni, hogy az ár így alakuljon. Ezen kiszállási kapacitások korlátozottak. Megjegyzem az OMSZ ha kikalkulálja a mentőautóval történő mintagyűjtés önköltségét, nekik is valahol legalább 15000-be kerül a teljes költség a minta begyűjtésével kapcsolatban helyszínenként - tette hozzá.

Tehát indokolt a korlátozás, de értelmezésem szerint a laborár van meghatározva és a minta vétel díja nincs rögzítve - vélekedett.

Ha ez nem így lenne, akkor nagyon sok mintavételi hely megszűnteti a tevékenységét. Nyilván ha a laborok ilyen jellegű bevételi forrása elapad, úgy lejjebb fognak menni az árakkal. Úgy vélem, hogy a labor reális mintánkénti költsége 12500 körül kellene hogy megálljon és a szolgáltatói, rendelőben történő mintavételi költség 6000 Ft-ból. Ezzel kijönne a Kormány által megjelölt ár. Ezt jelenleg a laborokból nem kényszeríti ki senki sem - magyarázta a szakember.

A labor piacon nincs verseny, május óta nem lehet új szolgáltatóként belépni a piacra. Ha túl nagy az igény és nincs kínálat az árak nem mennek le. Az árletöréshez igény csökkenés vagy kínálat növekedés kell. Jelenleg a labor kapacitás adja az „üveg nyakának szűkületét”. A szolgáltatók egy része eddig is horror 20.000 Ft-os konzultáció díjat is felszámított, hogy értékelte a mintát. Vagy azzal etette a vevőt, hogy komplex vizsgálatot kell elvégezni mert csak így biztos az eredmény és rábeszélte a vevőt egy 10-15.000 Ft-os vércseppes tesztre is. Lehet az is szándék, hogy csökkenjen a tesztelés és a rossz eredmények miatti pánik – de ezt nem gondolom - vélekedett válaszában.

Másokkal ellentétben azt írta, hogy a kormánynak van egy szerintem általánosabb üzenete is, ami helyes. Vészhelyzetben az emberek nyomorán és a pánikon nem lehet nyerészkedni – ezen szempont alapján a kormány jól kézben tartja a dolgokat. A tervekről úgy szólt, hogy újratárgyalják a laborral a dolgokat és ennek megfelelően fogunk sz árainkon változtatni. 6500 Ft-on tartjuk a rendelői mintavételi díjat és 30.000 Ft-on az otthoni mintavétel díját. Mi jogszerűen csak az orvosi ügyeletünkkel tudunk otthoni mintavételt végezni. Házi vizitre egyébként a háziorvosoknak van joguk, de ezt a tevékenységet nem kívánják/tudják végezni - mondta.

A határzár és a külföldiek távol tartása szerintem a budapesti szállodák, a fogászati és egyéb egészségügyi turizmus és a határ menti szolgáltatók kiéhezése miatt inkább károsnak mint hasznosnak tűnik számomra. Az általunk tesztelt kevés külföldről hazaérkező között alig találtunk pozitív esetet. Az itthon bulizó fiatalok között annál többet.

Összességében a meghozott intézkedéseket arányosnak és szakszerűnek tartom és egyetértek az ország működőképességének a fenntartásával. Mindenki kell, hogy tegye a dolgát - zárta gondolatait Kirschner András.

Címlapkép forrása: MTI/Komka Péter