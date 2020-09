A svéd útra lépett Magyarország és Európa? Nem, mert a "svéd modell" valójában nem is létezik

A svéd járványkezelési megoldásokkal kapcsolatos tények alighanem elvesznek abban a zajban, amelyet a róla szóló tévhitek és felületes érvelések keltenek. A svéd modell hívei vélhetően nincsenek tisztában vele, hogy a "modellel" a svéd döntéshozók nagyon hamar leszámoltak, és ugyanarra a kitaposott útra léptek rá, ami Európában bevett volt. A relatíve sikeres svéd járványkezelés kulcstényezője a lakosság mobilitáscsökkenésének kierőszakolása volt, csak az északi országban ezt nem jogszabályok módosításával, hanem látványos és hangzatos kampánnyal érték el. A svédek léptek tehát az európai útra, a jelenlegi megoldásaik alig különböznek az Európában most használt intézkedésektől - és az objektív mérőskálák szerint nem Európa lett sokkal enyhébb, hanem a svédek lettek sokkal szigorúbbak. Különbség persze most is van, mint például a maszkviselés, ezt ugyanis a "svéd modell atyja" következetesen elutasítja. Aki minden jel szerint az első hónapokban teljesen félreértelmezte a járványt.

A koronavírus második hulláma már eddig is sokkal magasabb fertőzésszámot eredményezett több európai országban, így például Magyarországon is, a kormány mégsem hozott olyan szigorú intézkedéseket, mint tavasszal. Ezt látva elterjedt egy újabb tévhit - sok másik mellett - a lakosság körében, mégpedig az, hogy a koronavírus második hullámának megjelenésekor a legtöbb európai ország, beleértve Magyarországot is, a svéd járványkezelési metódust alkalmazza. Az elsőre valóságosnak tűnő állítás azért terjedhetett el széles körben, mert a jelenleg bevezetett és belengetett intézkedések enyhébbek, mint tavasszal, és a magyar kormány tagjai is gyakran elmondják, hogy a gazdaságot nem szabad leállítani a járvány idején sem. A fenti állítás mégis tényszerűen igaztalan, mert

hiba lenne a járvány elleni védekezést a kijárási korlátozások és a boltzárak létének/nem létének dimenziójára osztani, a helyzet ugyanis ennél sokkal összetettebb.

A svéd „modellt” pedig már csak azért sem követheti egy ország sem, mert svéd modell egyszerűen nem létezik. Az elmúlt hónapok során kiderült (ami valójában a hivatalos kommunikáció egyik része is volt), hogy az első hetekben a svéd járványügyi megfontolások mögött nem húzódott meg koherens stratégia, az intézkedéseket (vagyis inkább azok hiányát) a vírus totális félreértelmezésére, félig igazolt vélelmekre, a mobilitáskorlátozás elvének elutasítottságára alapozták, a kivitelezés kommunikálása pedig csapongó és önellentmondásos volt. Mindez nem jelenti azt, hogy a svédek teljesen elhibázták a járvány elleni védekezést, de a felmutatott sikereket azoknak az intézkedéseknek köszönhetik, amelyek meghozatalakor ők maguk szakítottak a világon „svéd modellként” emlegetett járványkezelési szemlélettel.

A svéd modell legendája

A tavasszal különutasnak számító svéd járványkezelési megoldást elsőre sok félreértés övezte. A kezdeti hetekben az országban szinte egyáltalán nem voltak korlátozások, így sokan a járvány elengedéséről beszéltek. A megoldás magyarországi és külföldi támogatói alapvetően két dolgot emeltek ki, ami a svédek mellett szól: a társadalom gyors átfertőződésével elérhetik a nyájimmunitást, és ezzel hamar átesnek a járványon, valamint védetté válnak a további hullámokkal szemben, másrészt pedig megmentik a gazdaságot a mély visszaeséstől, hiszen nincsenek korlátozások. A valóságban viszont a svéd megoldás kiötlője, Anders Tegnell egyiket sem állította: ő maga azzal indokolta a járvány elengedését, hogy az hosszú időn át velünk lesz, így a társadalomnak együtt kell élnie vele. Akkori kijelentései szerint lépéseit járványügyi megfontolások motiválták, nem gazdaságiak, és szerinte egyáltalán nem volt cél a nyájimmunitás elérése sem (a későbbiekből viszont úgy tűnik, hogy nagyon is szerepelt a megfontolások között).

Az elengedésről szóló vélemények a kezdeti hetekben megállták a helyüket: bár a hivatalos kommunikáció szerint az idősek védelme fontos volt, a svédek a járvány kezdeti szakaszában egyáltalán nem tettek meg mindent az idősek védelmére. Az első hetekben valójában alig voltak korlátozások, a társadalomban gyakorlatilag szabadon mozoghattak fertőzött emberek, akik hordozták is magukkal a betegséget. A szabályozások hiányánál fontosabb volt a szemlélet: a járványügyi hatóság nem végzett tömegesen teszteket, aki enyhe tüneteket mutatott, azt nem tesztelték. Nemcsak a detektálást mellőzték, de a betegek izolálását is: a tünetmentes fertőzöttek saját belátására volt bízva, hogy emberek közé mennek, vagy sem (a súlyos betegeket természetesen ellátták), de az enyhe tüneteket mutatókra sem vonatkoztak szigorú korlátozások. Az idősotthonok gondozóit sem tesztelték, de még védőfelszerelés, maszk viselését sem írták elő számukra, és gyakorlatilag fertőző állapotban is bejárhattak dolgozni. A társadalom idős tagjait szelektív és lokális szabályokkal védő, precíz feltárást és koherens stratégiát folytató svéd járványkezelés legendája nagyon távol állt a valóságtól az első hetekben.

A fenti megoldás valóban hasonlít a járvány elengedésére. A járvány ennek köszönhetően gyorsan felfutott, és az idősotthonokba bejutva 3000-nél is több halálesetet eredményezett kora tavasszal (a teljes halálozások száma ma 5000 fő felett van). A svéd járványügyi protokoll miatt nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi áldozata is volt a koronavírusnak, mert a halottakon nem végeztek utólagos teszteket. A svéd hatóságok is látták, hogy mindezekkel az intézkedésekkel a járvány katasztrofális állapotokat eredményez,

ezért nagyon hamar gyökeres szemléletváltáson estek át, és pár hét alatt olyan intézkedéseket hoztak, amelyek után már egyáltalán nem beszélhetünk a járvány elengedéséről.

Az Oxfordi Egyetem modelljében számszerűsítette a kormányzati intézkedések szigorúságát, és ezen tisztán látszik, hogy a svédek április elejére fokozatosan szigorítottak a szabályokon, és végül 50 pont alatt nem sokkal állt meg a görbe (viszonyításképp rátettünk két nagyon szigorú országot és Magyarországot). A finnek például a nyár folyamán már kevésbé voltak szigorúak a svédeknél, pedig a szomszédos országban határozottan és sikeresen felléptek a járvánnyal szemben, és júniusban voltak olyan napok, amikor az olasz szigor a svédhez volt hasonlítható.

Bár az első napokban nem volt világos, és igazság szerint még ma sem látszik pontosan, hogy a svédek milyen járványgörbét képzeltek el optimálisnak az első hetekben, de már március végén korlátozó intézkedéseket hoztak, amellyel a járvány terjedését próbálták meg visszaszorítani:

Betiltották az 50 főnél nagyobb rendezvényeket, és az éttermekben sem tartózkodhattak ennél többen egyszerre.

Szociális távolságtartási szabályokat írtak elő, a boltokban, éttermekben egymástól távol jelölték ki a helyeket.

16 éves kor felett bezárták az iskolákat, így az egyetemeket is.

Látogatási zárlatot rendeltek el az idősotthonokban, a kórházak pedig egyedileg dönthettek az ilyen zárlatok elrendeléséről.

Korlátozták a határátlépéseket, bár a határzárak sokkal enyhébbek voltak, mint a legtöbb európai országban.

Jelentősen növelték a tesztelési kapacitást, ma pedig már abszolút magától értetődőnek tűnik a betegek tömeges feltárása is izolálása.

Nem ültették át a jogrendbe, de felszólították a lakosságot a mobilitás csökkentésére városon belül és városok közt egyaránt. Az idősek védelmére pedig erőteljes kommunikációs kampányt folytattak.

A katonaság bevetésével tábori kórházakat létesítettek, lélegeztetőgép- és védőfelszerelés beszerzéseket eszközöltek, és felkészültek a tömegesen elhunytak testének tárolására.

A tesztelés mellőzésére, fertőzöttek izolációjának és a mobilitás fenntartására épülő szemléletet tehát nagyon hamar felváltotta az egészségügy teljes kapacitását mozgósító, a mobilitást korlátozó, a betegeket izoláló stratégia – amit már valóban lehet stratégiának nevezni, csak épp teljesen ellentétes azokkal a célokkal, amit a svéd modell korai kedvelői hangoztattak. A kétségkívül racionális fordulat eredménye az lett, hogy a lakosság mobilitása 60%-kal csökkent a tavaszi hónapokban, a városok közti mobilitás még ennél is nagyobb mértékben, így a járvány visszaszorult. A gazdaság azonban így is rekordszinten esett, és bár a visszaesésük európai összevetésben a kisebbek közé tartozik, mégis nagyobb volt, mint az északi országok (a balti országokat is ideszámolva) átlaga.

A svédek gyakorlatilag tehát ugyanazt csinálták, mint az összes többi európai ország: a lakosság mobilitásának kierőszakolt csökkentésével szorították vissza a járványt, csak ehhez a jogszabályok szintjén enyhébb (de intenzitásukat nézve csaknem olyan erőteljes) eszközöket alkalmaztak, mint a többi európai ország.

A szemléletben tehát semmi különbség nem volt, de ne gondoljuk, hogy a svédek második körös járványkezelési elképzelése már nem foglalta magában a kijárási korlátozások és a boltzárak lehetőségét. Ha a járvány nem lassult volna, a svédeknek is drasztikusabb eszközökhöz kellett volna nyúlnia. Mivel azonban technikailag a svéd társadalom is úgy viselkedett, mint a többi európai (a többségük, főleg az idősek, otthon ültek tavasszal, bezárva), így ha időben kissé elnyújtva is, de végül csökkentek a fertőzésszámok. Ez pedig a kormányzati fellépéseknek, a szigorításoknak és a lakossági önkorlátozásoknak tudható be. A járvány matematikája szerint ugyanis a lakossági interakciók csökkentésével a vírus is vissza fog szorulni – ez történt Svédországban is. A lakossági interakciók visszaesését pedig olyan adottságok is segítették, mint a népsűrűség, az ország ugyanis a legritkábban lakott területek között van Európában. (Ezzel szemben szokták felvetni, hogy a svéd nagyvárosok népsűrűsége viszont magas, ám a járvány lefutásán is látszik, hogy a városok közötti távolságok számítottak a fékezés szempontjából.)

A fentieket látva már adódik a kérdés: ha a svédek végül a lakossági interakciók visszaszorítása mellett döntöttek, miért nem hoztak drasztikusabb intézkedéseket a mobilitás korlátozására? A meghozott intézkedéseikkel ugyanazt a célt akarták elérni, mint a többi európai ország, csak ehhez kevésbé hatékony eszközöket vettetek be. Látva a többi európai ország intézkedéseit már tudták, hogy a nagy súlyú külkereskedelem és a turizmus kiesése miatt a svéd gazdaság kárait csak kis részben lehet mérsékelni (a gyárak ugyanúgy álltak náluk is a kieső import és export miatt, az önkorlátozások és kieső turizmus miatt sok kiskereskedelmi és vendéglátó egység bezárt), miért nem léptek ők is a drasztikus szigorítás útjára, hogy elkerüljék a nyilvánvalóan felfutó halálozási számot? A választ alighanem csak Anders Tegnell tudja.

Egy ember vélelmeire épült az egész „modell”

Svédországban a különféle kormányzati szakintézményeknek széles hatásköreik vannak, és ismert, hogy ezen szakemberek felé erős a kormányzati- és a közbizalom is. Mint azt már fentebb írtuk, a végül elbukott svéd megközelítés számos ellentmondást mutat: ha valóban nem a nyájimmunitás és a gyors lefutás volt a cél, hanem egy kontrollált járványgörbe, és a kommunikációban a svéd vezetés valójában távolságtartást és kevesebb mozgást várt el, akkor miért nem kényszerítették ezt ki hatósági erővel, mint a környező országokban? Ezt alapvetően két elmélet magyarázhatja. Az egyik, hogy

bár tegnell az ellenkezőjét mondja, minden bizonnyal a nyájimmunitás elérése állt a később elvetett modell középpontjában.

Erre utal egyébként Tegnell szakmai levelezése, amelyet egy újságíró közérdekű adatigénylésére válaszul küldött el a szakember. Ezekben a levelekben Tegnell úgy ír a nyájimmunitásról, mint kívánatos célról. Hivatalosan viszont azóta sem ismerte el – azért lássuk be, a súlyos társadalmi felelősség miatt ezt nem is lehet nyíltan felvállalni – a nyájimmunitás célként való kitűzését, de a járvány kezdeti szakaszában valóban egy reális (de kockázatos) lehetőségnek tűnt ez a megközelítés. Ha viszont a svédeket a nyájimmunitás motiválta, akkor is felmerül a kérdés, hogy az idős korosztályt miért nem védték hatékonyan, és az esetleges beavatkozás, vagy a potenciálisan veszélyeztetettek védelme miatt miért nem alkalmaztak nagy számú tesztelést.

A másik magyarázat az lehet, hogy Tegnellnek egyszerűen felül kellett bírálni a stratégiát, de közben mégsem mégsem akarta azt teljesen elvetni - így de iure nem, de de facto a lakossági korlátozásokat alkalmazták a svédek. Erről már kommunikálható, hogy nem tértek le a korábbi útról, miközben a valóságban már egészen más megoldást alkalmaztak. A politikai szempontokat sajnos itt sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy hiába Tegnell a svéd járványügy vezetője, nem ő dönt egyedül. Az elengedés korai stratégiájával sokan nem értettek egyet, a járvány felfutásakor pedig Tegnell rengeteg kritikát kapott a szakmai körökből, még aláírásgyűjtés is indult a járványkezelési metódus felülbírása érdekében. A szakember egyébként az idők során több olyan kijelentést is tett, amely arra utal, hogy valójában nagyon rosszul ismerte fel a járványhelyzetet, és a megközelítést sokszor be nem bizonyított vélelmekre építette.

A járvány első szakaszában például kijelentette, hogy a szigorú európai lezárások nem működnek, nem tudják ugyanis visszaszorítani a járványt. Később kiderült, hogy ez tényszerűen nem volt igaz, az első járványhullámot ugyanis a társadalmi interakciók leállítása törte le mindenütt, ahol visszaesett a megbetegedések száma (csakúgy, mint Svédországban). Hasonlóan számonkért kijelentése volt, hogy a fiatalokra nem jelent veszélyt a járvány, miközben tudományosan bizonyított, hogy a fiatalok is megbetegszenek, vannak köztük súlyos esetek, sőt, nagyon ritkán elhunytak is. A fiatalok emellett ugyanúgy fertőznek, mint az idősek. A svéd járványügynek voltak olyan kijelentései is, hogy a meleg időjárás visszaszorítja majd a vírust – erre akkor sem volt bizonyíték, ma pedig már tudjuk, hogy nem igaz. A szakember manapság sokat hivatkozik az immunitásra, amelyet szerinte a svédek hamarabb érnek el, mint a többi európai ország – csakhogy a legfrissebb kutatások szerint az immunitás nem tart ki hosszú ideig. Az elengedés azért is veszélyes stratégia volt, mert a friss kutatások szerint a vírus jelentős esetekben súlyos szövődményeket hagy hátra, ezzel sem lehetett előre számolni. A svéd epidemiológusok azt is a szemére vetették, hogy a járvány terjedésére vonatkozó számításai egyszerűen tévesek voltak.

Tegnell legújabb vélelme pedig az, hogy a maszkviselés hatásai egyáltalán nem bizonyítottak, és erre a feltételezésre építve Svédországban szinte sehol nem kötelező az arcmaszk viselése.

A tudományos kutatások mindeközben egyértelműen igazolták, hogy a maszk viselése nagyjából 80%-kal csökkenti a fertőzés veszélyét, és emiatt a védekezés egyik leghatásosabb eszköze lehet úgy, hogy közben a lakossági mobilitás nem csökken jelentősen, azaz nincsenek nagy gazdasági károk. A maszkviselési szabályok mellőzése a jelenlegi svéd járványkezelésben ugyanolyan érthetetlen jelenségnek számít, mint az első hetek extrém lazasága. Más kérdés, hogy a lakosság körében azért valamennyire elterjedt a maszkhasználat Svédországban is, egy augusztus végi felmérés szerint a lakosság több mint fele hord maszkot (de ez még így is sokkal kevesebb, mint itthon).

Tegnell egyébként a maszk mellett az oltásban sem hisz, szerinte az ugyanis nem oldja meg a járványhelyzetet. Vélhetően ebben van igazság, mert aligha tűnik el teljesen a koronavírus a világból a vakcina megjelenésekor. Nem látunk a jövőbe, de azért sejthetjük, hogy a vakcina alapvetően változtatja majd meg a helyzetet: az oltás megjelenése után már az egyéni felelősségre lehet bízni a járvány-vészhelyzet elkerülését, és a társadalom kap egy hatékony védekezési eszközt – nem is csak a járvány, de a tömegpánik ellen.

A szakember a társadalom magas átfertőződési arányát látja a járvány svédországi terjedésének lassulásában. Ez egy egyszerű post hoc tévedés, hiszen nem veszi figyelembe a lakosság mobilitásának csökkenését, ami egyértelműen a legfontosabb tényező a járványterjedésben. Az általa említett magas átfertőzöttségi rátát pedig még egy független kutatás sem támasztotta alá.

Long story short

A svéd járványkezelés nagyon nem koherens tehát, így nehéz rendszerszerűen tekinteni rá. Ha mégis megpróbáljuk összefoglalni, akkor sem tudunk tényszerű állításokat tenni, mert úgy néz ki, hogy a járványkezelés első szakasza nagy részben Anders Tegnell vélelmeire és feltételezéseire és az iránta érzett bizalomra épült. Ha összerakjuk a képet, akkor az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Tegnell egyszerűen alábecsülte a járványt, és minden bizonnyal arra törekedett, hogy a társadalom minél nagyobb része átfertőződjön viszonylag rövid idő alatt, hogy a probléma később ne jelenjen meg.

Ez a megközelítés nagyon hamar elbukott (nem csak svédországban, de a briteknél is), amit pedig azóta látunk, az a korábbi laza hozzáállás és az európai szigorítást fokozatosan meghonosító, mobilitáskorlátozó stratégia elegye.

Hogy röviden összefoglaljuk: a svédek az első hetek passzivitása után nem csináltak mást, mint az európai országok, csak máshogy csinálták. A jelenlegi svéd megközelítés alapvetően három pillérben különbözik a tavaszi európai stratégiáktól: nem volt kijárási korlátozás, nem voltak boltzárak, és nem volt széles körben kötelező a maszkviselés. Ma már leginkább csak az utóbbiban van különbség a svédek és Európa többi része között – a maszkviselés hiányára nincs racionális magyarázat, hiszen a tudomány igazolta a maszk hatásosságát, annak költségei pedig rendkívül alacsonyak. Hogy miért utasítja el Tegnell ennyire markánsan a maszkviselést, miközben a cél a járványgörbe kontrollálása, arra tényleg csak ő maga tudja a választ. A felülvizsgált svéd stratégia viszont sikeresnek tűnik, és ez jó jel, mert azt mutatja, hogy kijárási korlátozás és boltzár nélkül is vissza lehet szorítani a járványt. Ehhez persze a lakossági interakciók visszaesése kell, amely majdnem olyan jelentős volt tavasszal Svédországban, mint Európában. A svéd járványkezelést emellett segítették externális tényezők is, mint például az alacsony népsűrűség és a kevésbé intenzív turisztikai forgalom.

Ne keverjük a mostani helyzetet a tavaszival

Az európai országok a második hullámban sokkal kevésbé szigorúak, mint tavasszal voltak. Fontos azonban tudatosítani, hogy ennek nem járványügyi motivációja van. A járványügyi szakemberek egyértelműen elmondták, hogy a járványt úgy lehet leghatékonyabban visszaszorítani, ha a lakosság mozgása, a társadalom tagjainak interakciója csökken, és ezt tapasztaltuk is. Ennek viszont súlyos gazdasági ára van, amelyet egyszer már Európa megfizetett, és még egyszer már ezt nem lehet vállalni. Ha csak a járványügyi szempontokat nézzük, akkor ne legyen kétség afelől, hogy a második hullámot is a mobilitás korlátozásával kezelnék a szakemberek (mindegy, hogy azt szóbeli utasítással érnék el, mint a svédek, vagy jogszabályi feltételek módosításával, mint mindenki más), de a jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a gazdasági kár óriási lenne.

Az európai országok tehát a szelektív védekezést használják: nagyszámú tesztekkel izolálják a betegeket, a terjedés szempontjából legveszélyesebb eseményeket korlátozzák, a külföldi mozgást korlátozzák, kötelezik az embereket a szájmaszk viselésére és a távolságtartási szabályok betartására. Ez a megoldás borítékolhatóan több halálesetet hoz, mint a szigorú intézkedések, és ezzel a döntéshozók világosan tisztában vannak, a cél azonban az, hogy a vakcina kifejlesztéséig relatíve alacsony gazdasági visszaeséssel tudjuk egyben mérsékelni a halálozások számát.

Kegyetlenül hangzik, de a döntéshozóknak áttételesen a gazdasági visszaesés és az emberéleteket között kellett döntenie most is, és tavasszal is.



Egyébként a jelenlegi helyzetet nem szabad a tavaszihoz hasonlítani. Felelőtlen kijelentés lenne azt mondani, hogy a tavaszi korlátozások feleslegesek voltak, mert végül visszatért a vírus, és egyébként is más megoldásokkal is kontrollálni lehet. A valóság az, hogy tavaszhoz képest alapvetően változott át a játékterep:

Közelebb vagyunk a vakcinához. Ami tavasszal még elérhetetlen távolságnak tűnt, az ma már konkrét, harmadik fázisú tesztek formájában van jelen, és az előrejelzések szerint 2021 elején megkezdődhet a tömeges oltás.

Tavasszal nem álltak rendelkezésre védőeszközök: maszkok, lélegeztetőgépek, kézfertőtlenítők, de még tesztek sem kellő mennyiségben.

Egyes országokban, Olaszországban és Spanyolországban olyan szinten elharapózott a járvány, hogy az nem tűrt további halasztást: az egészségügyi rendszer túltelítődött, és tízezrével haltak meg az emberek.

Azokban az országokban, ahol enyhe volt az első hullám, ott is az olasz példa állt rendelkezésre, így mi sem éreztük elkerülhetőnek a lezárásokat. A korlátozások voltak vélhetően azok, amelyek miatt enyhe volt az első hullám. Akkor nem éreztük úgy, hogy van választásunk.

A társadalomnak emellett volt ideje felkészülni: bár a fiatalok tavaszhoz képest sokkal felelőtlenebbek, az idősek körében továbbra is jelentős óvatosságot látunk.

Így nagyon valószínű, hogy a halottak száma tavaszhoz képest az őszi, lazább korlátozások közepette nagyobb lesz, már több olyan eszköze is rendelkezésre áll a kormányoknak és a társadalomnak, amelyekkel ezt mérsékelni lehet. A kérdés, hogy élünk-e vele.

Európa nem lépett a svéd útra

Téves tehát az az állítás, hogy végül a svédeknek lett igaza, és Európa az ő megközelítésüket követi a második hullámban. A valóságban az igazság valahol középen van, de inkább a svédek léptek a hagyományos útra, és végül a bevált eszközökkel, a lakosság mobilitásának korlátozásával szorították vissza a járványt, csak sokkal kevésbé szigorúan, mint az európai országok. Az Oxfordi Egyetem modelljén tisztán látszik, hogy a svédek a 0 közeli szigortól hogyan lépegettek tavasszal 40-es és 50-es szint közé (lásd fent), ma pedig a 40 környéki szigorúsági szintjükkel már egyáltalán nem a legkevésbé laza ország (Európa tavasszal átlagosan 60-70-es szint környékén mozgott). A svédek sokkal jelentősebb mértékben közeledtek tehát a hagyományos megoldások felé, mint a többi ország a svédek kezdeti megoldásához. Ha szigorú maszkviselési szabályok lennének, akkor a szintjük már megfelelne az európai átlagnak.

Persze ma is vannak országok, ahol nagyon szigorú intézkedések vannak érvényben, a britek például a 6 főnél nagyobb eseményeket megtiltották – még a magánjellegűeket is. A maszkviselés sok országban pedig a köztereken is kötelező. Tegnap már mi is a szigorítások irányába mozdultunk el a bárok nyitvatartásának korlátozásával.

Az, hogy a svédek végül lezárások nélkül is visszaszorították a terjedést (igaz, magas halálozás és hosszabb első hullám mellett), jó iránymutatás, mert ez azt vetíti előre, hogy teljes lezárások nélkül is el lehet kerülni az egészségügyi rendszer tartós túltelítődését. Persze mindez a lakosság hozzáállásán múlik: ha a svédek nem lettek volna fegyelmezettek, akkor alighanem a kormánynak ott sem lett volna más választása, mint a kijárási korlátozások és intézménybezárások elrendelése.

És sajnos az sem teljesen biztos, hogy ezt most el tudjuk kerülni.

A gazdaság és a lakosság mentális épségének védelme miatt most enyhébbek a korlátozások, de ha a lakosság nem tudja magát annyira korlátozni, mint a svédek tudták tavasszal és nyáron, akkor nincs garancia, hogy nem telítődik túl a magyar egészségügyi rendszer.

Igazságot a svédeknek

Amit mi tehát svéd modellnek nevezünk, az nagyjából pár hétig volt életben, és a mögöttes motivációk mellett számos téves számítás, bizonyítatlan vélelem, és alighanem személyes benyomás eredményezte. Ha ma valaki a svéd modellt a kijárási korlátozás és boltzár hiányával azonosítja, az már a felülbírált svéd stratégiát méltatja, amely a világon mindenhol bevált elvekre épült, csak a kivitelezésben volt kevésbé szigorú, és egyébként valóban sikeresen szorította vissza a járványt. Azt nem tudjuk, hogy ezzel a stratégiával eredetileg mekkora lett volna a gazdasági visszaesés, mert a svéd gazdaság sorsa abban a percben megpecsételődött, amikor az export- és importpartnerek lezárásokról döntöttek. Ebből látszik igazán, hogy mennyire összetett problémáról van szó, mert távoli és eltérő alkotmányos berendezkedésű országoknak kellett volna gyorsan és pontosan összehangolni a gazdasági és egészségügyi intézkedéseket - lehetetlen vállalkozás.

Egy-két kivételes esettől eltekintve tehát most is rettenetesen nehéz ítéletet mondani, tavasszal előre látni a sikeres stratégiát pedig majdnem lehetetlen volt. Nem szabad hibáztatni a döntéshozókat, hogy a teljes szigorral az életeket mentették, mert akkor valójában nem volt más választásuk (a svédeknek sem volt, és a briteknek sem), főleg ott, ahol már túlterhelődött az egészségügy.



És itt bukkan ki az igazi probléma a svéd járványügyi vitákkal kapcsolatban. Erre ugyan nincs empirikus kutatásunk, de az a benyomásunk, hogy a svéd „modell” hívei vélhetően nagyrészt azok közül kerülnek ki, akik maguk sem érzik veszélyesnek a vírust, és nem érzik arányosnak a mobilitásuk korlátozását a potenciális veszélyekkel. Azt azonban jellemzően ezek az emberek nem tudják, hogy a svédek felelős magatartása és a járvány komolyan vétele, a kormány által kvázi elrendelt távolságtartás és otthonmaradás, az aktív kampány volt az, ami megállította a terjedést. Erről nyilván nem a svédek és Anders Tegnell tehet, hiszen ez csak az ő járványkezelési eljárásuk felületes értelmezéséből ered. Nagyon veszélyes tehát az a tévhit, amely szerint „a svédek is elengedték a járványt, mégsem volt tömeges halálozás”, és kifejezetten káros viselkedési mintákat eredményez.

A svéd járványkezelés a vírust bagatellizálók körében a sikeres járványkezelés, a szigorításpártiak körében pedig a teljes kudarc szimbóluma lett, így közvéleményben teljesen elveszett annak a lehetősége, hogy objektív megítélés alá essen.





Ami pedig a címben szereplő állítást illeti: Magyarország és Európa nem a svéd modellt használja, mert a svéd modellt két-három harmadik világbéli vagy diktatórikus országon kívül senki nem alkalmazta, és maguk a svédek sem sokáig. Ami pedig a felülvizsgált svéd stratégiát jelenti (amely már nagyon hasonló a világ minden táján alkalmazott modellhez), mindenki reménye az, hogy az a vakcina megérkezéséig ez jó irány. Ezen a téren egyébként a svédeknél is lazábbak vagyunk: nem a szabályozásban, hanem elsősorban a hozzáállásban. A svédek több tesztet végeztek lakosságarányosan nálunk, még úgy is, hogy belealudtak a járványba, az előírt óvintézkedéseket pedig sokkal nagyobb arányban tartják be, mint mi.

