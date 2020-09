Koronavírus: Európa élvonalába ugrott a magyar járvány terjedési sebessége

Egy hónapja Magyarország még az egyik legjobb, most viszont már az egyik legrosszabb, konkrétan az ötödik helyen áll a koronavírus-járvány terjedési sebességének leggyakrabban figyelt mutatószáma alapján – derül ki a Portfolio vizsgálatából. Nem véletlen, hogy megszaporodtak Orbán Viktor kormányfő interjúi és videói a témában, újabb szigorító lépéseket jelentett be a kormány és három hónap szünet után szombattól újraindul az operatív törzs sajtótájékoztató sorozata is.