Nehéz helyzetbe kerülhetnek a cégek, ha bedurvul a járvány - Erre érdemes felkészülni

Az utóbbi időben folyamatosan emelkednek az új koronvírusos esetszámok, erre pedig a cégek is reagálnak. Sok helyen ismét átállnak a home office-ra, máshol A és B hetet vezetnek be, hogy elkerüljék az irodai tumultust. A Pénzcentrum Nőthig-Hegedüs Enikőt, az edUcate Hungary ügyvezetőjét kérdezte arról, milyen nehézségekre számíthatnak a cégek, mire érdemes figyelni a hatékony munkavégzés és a közösség megtartása szempontjából.

A hirtelen jött távmunkára az első hullámnál nem volt felkészülve a legtöbb vállalat. Sokan addig csak “kóstolgatták" a home office-t, de a tartós, és a dolgozók túlnyomó többségét érintő távmunkához nem voltak megteremtve az együttműködési keretek sem munkakultúra, sem digitális eszközök szintjén. Azt gondolom, hogy az első hullám a kísérletezés időszaka volt, és minden vállalat tesztelhette saját adaptabilitását, vagyis, hogy mennyire gyorsan és jól tudnak reagálni a hirtelen jött változások esetén" - mondta a tavaszi tapasztalatokkal kapcsolatban Nőthig-Hegedüs Enikő, az edUcate Hungary ügyvezetője a Pénzcentrumnak, hozzátéve, ami nagy különbség és nyilvánvalóan nagy előny is a második hullám esetében, az a rengeteg saját tapasztalat és a távmunka témában megjelent tippek, trükkök, bevált eszközök, amik mind segítik a vállalatokat abban, hogy felkészültebbek legyenek, legyen egy kiindulási alapjuk.

A szakember kitért a hibrid-modellre is, hogy mely elvek mentén lehet megszervezni egy munkahelyen, hogy a dolgozók egy része otthonról, mások pedig az irodából is dolgoznak, és elmondta azt is, vannak bizonyos hibák, amelyekre a vezetőknek érdemes tudatosan odafigyelniük, hogy elkerüljék, ha esetleg ezt a megoldást választanák idén ősszel. Az interjúban szó esik arról is, a szakember tapasztalatai alapján mi okozta a legnagyobb problémát a tavasszal otthon dolgozó munkavállalók számára, és hogy vajon megmaradhatnak-e a most bevált jó gyakorlatok, vagy 5 év múlva ugyanott fogunk tartani, ahol 2020. februárjában.

