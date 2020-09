Az EKB szép csendben elhalkítja csodafegyverét, amellyel megmentette a csődtől Európát

Az Európai Központi bank hónapról hónapra egyre kevesebb államkötvényt vásárol az eurózóna országokban, augusztusban már kevesebb, mint 60 milliárd euró volt a felvásárolt összeg. Ez jelentős csökkenés a májusi 155 milliárdos csúcshoz képest, és a program indulása óta ez a második legkisebb vásárlás. A csökkenést több tényező is magyarázza, így nem számít meglepőnek. Arra viszont nem számíthatunk, hogy az EKB az 1350 milliárd eurós keret fennmaradó részét (906 milliárd) nem fogja kihasználni.

A koronavírus-válságban megjelenésekor az azonnal megugró kormányzati kiadások és a hirtelen fellépő hiány fedezetére az Európai Központi Bank egy jelentős összegű, 750 milliárd eurós összegű vészhelyzeti eszközvásárlási programot jelentett be a meglévő eszközvásárlási programja mellé. A Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) átmeneti időre szólt, és ennek keretében az EKB eddig több mint 440 milliárd euró értékben vásárolta fel az eurózóna tagállamainak kötvényeit. A program az erőteljes felfutás után viszont fokozatosan veszített erejéből, augusztusban az EKB már csak 59,5 milliárd eurónyi kötvényt vásárolt a nemzeti jegybankokon keresztül.

Ez a márciusi bevezetés óta a második legalacsonyabb összeg, és a trend egyértelműen csökkeni. A májusi csúcs idején még 155,9 milliárd euró összegben vásárolt a másodpiacon az EKB állampapírokat. A program beindításának a célja a kormányzati források kielégítése mellett a válság első heteiben látott pánik miatt megugró kötvényhozamok letörése volt, és ezen a téren rendkívül sikeres volt a jegybank.

Az olasz és spanyol kötvényhozamok úgy tudtak 5 éves mélypont közelébe csökkenni, hogy a két ország éves GDP-visszaesése várhatóan 10% körül alakul idén, a költségvetési hiány is két számjegyű lehet, Olaszország államadóssága pedig a 150%-ot is elérheti GDP-arányosan. A piacok mindezek mellett sem áraznak be jelentős kockázatot a kötvényekbe, mert vészhelyzet esetén egész egyszerűen az EKB beavatkozik, és képes szinte korlátlan mennyiségben vásárolni. A mennyiségi lazításnak a közvetlen hatásai mellett így jelentős üzenetértéke is volt: az EKB új vezetése a döntéssel a korábbi elnök, Mario Draghi által követett „whatever it takes” politikát folytatja majd – az első hónapokban Christine Lagarde-tól nem ezt hallhattuk.

A koronavírus-válság pénzpiacokra gyakorolt hatását jól szemlélteti, hogy a szuperbiztonságosnak ítélt német tízéves hozamok is nagyot ugrottak márciusban, a PEPP viszont ezt is gyorsan le tudta törni (a német hozamok viszont még a legnagyobb pánik idején sem léptek ki a negatív tartományból).

Az olasz és spanyol hozamok meredek emelkedését látva az EKB-nak valójában nem is volt választása, be kellett indítania a mennyiségi lazítást, mert a piaci pánik az egyébként is magas bruttó refinanszírozási igényű olasz államháztartást nagyon hamar fizetőképtelenné tehette volna.

A PEPP mellett egyébként az EKB-nak egy sor egyéb kötvényvásárlási programja is van, ezek közül a legjelentősebb a 2015-ben indított Public Sector Purchase Programme (PSPP), a PEPP viszont alig pár hónap alatt a második legnagyobb összegű programja lett az EKB-nak, és az összes többihez képest dinamikusabban nő az összege. Az EKB-nak összesen 3260 milliárd eurónyi államkötvény van a mérlegében, ami az európai GDP 24%-át meghaladó összeg (csak összehasonlításul, az államadósságban világbajnok Japán kötvényeinek nagyjából fele van a Bank of Japan tulajdonában, a GDP arányos államadósság pedig 230%).

A PSPP viszont nem volt alkalmas a vírusválság nyomán fellépő hirtelen forráselapadás orvoslására, mert azt kötötték a tőkejegyzési kulcsok (azaz a bank csak saját alaptőkéjéhez való hozzájárulás arányában vásárolhat az egyes országok kötvényeiből – azaz a legtöbbet a német kötvényekből kell neki, majd a franciából stb. Így természetszerűleg a német kötvénykibocsátás akadozása egyben korlátot szab a franciák kötvényeinek felvásárlása előtt is, és így tovább lefelé a sorban), és az államadósság arányában maximált részesedés (33%). A PEPP-et ellenben nem kötik a tőkejegyzési kulcsok, és a jegybank nem is nagyon tartotta magát hozzá:

A programnak egyértelműen az olaszok voltak a legnagyobb haszonélvezői, a tőkejegyzésben második franciák viszont nem részesültek benne az EKB alaptőkéjéhez való hozzájárulás arányában. Ezen is látszik a program vészhelyzeti jellege – az EKB ott vásárolt, ahol kellett, és a tűzoltáson kívül más tényezőt nem nagyon mérlegelt.

Messze nincs még vége a programnak

A havi vásárlásokban látott csökkenés nem jelenti azt, hogy a program a kifutás szélén van. A csökkenés hátterében ugyanis vannak olyan tényezők, amelyek eleve előrevetítették a folyamatos csökkenést.

az április-májusban beérő válságkezelésnek például jelentős fix költségei voltak a kormányzatok számára: azokban az országokban, ahol egyszeri, általános lakossági juttatás kifizetése mellett döntöttek, ott a költségvetésre ez egy plusz terhet rótt, de a kurzarbeitben dolgozók száma is májusban volt a legnagyobb.

március-májusban voltak a legszárazabbak a pénzpiacok, ekkor menekültek a kockázatos államkötvényektől a befektetők – azaz ekkor volt a legnagyobb szükség az EKB beavatkozására.

Az EU nyár elején elfogadta a 750 milliárdos válságkezelési alapot, amely egyrészt nyugtatólag hatott a piacokra is, másrészt a költségvetés hosszú távú tervezhetőségét is segítette.

És az is várt volt, hogy az 1350 milliárdos összeget nem fogja hamar ellőni az EKB, hiszen az őszi második járványhullám idején (és a fellépő gazdasági hatások miatt) szükség lehet még a maradék 900 milliárdra.

A kötvényvásárlási program amennyire vitatott volt még néhány évvel ezelőtt, annál elfogadottabb lett mára. A hatásait viták övezik, de az biztos, hogy az eszköz egyre konvencionálisabbá vált, a PSPP újraindításától az EKB például az infláció beindulását várta. Az erőteljesen dezinflációs hatású koronavírus-válság pedig tovább erősíti azokat a vélelmeket, hogy a kötvényvásárlás tartósan velünk marad.

Az eurózóna immár deflációban van, elképzelhető, hogy az EKB a már elindított (és a PSPP-nél sokkal rugalmasabb) PEPP maradék keretösszegét végül az infláció berúgására használja fel. A kötvényvásárlással szemben a legfőbb aggály, hogy az államadósságot jelentősen megemeli. Emiatt két okból sem kell aggódni: az egyik, hogy a szigorú (de átmenetileg felfüggesztett) maastrichti kritériumok mellett működő európai országok költségvetésének immár csak szűk mozgástere van az önkényes államadósság-növelő intézkedések bevezetésében, a jelenleg megugró államadósság pedig átmeneti, vészhelyzeti hatások mellett szállt el, amelyet a PEPP hiányában sokkal drágább piaci forrásokból kellett volna finanszírozni – ha ez lehetséges lett volna egyáltalán. A PEPP tehát önmagában nem eredményezett többletet az államadósságban eddig (nem úgy a PSPP, de annak hatása sem túl nagy, mert nagyrészt piaci forrásokat váltott ki). Másrészt a jegybank tulajdonában levő államadósság egyszerűen nem okozhat problémát, hiszen a jegybank nem fog menekülni a papíroktól, ha beüt a pánik. Így lehet, hogy a 230%-os japán GDP-arányos államadósság mellett a kötvényhozamok köszönik szépen, jól érzik magukat.

