Figyelmeztetést adtak ki a koronavírusról: kiderült, miért elképesztően ragályos

Az amerikai járványügyi intézet (CDC) figyelmeztetést adott ki arról, hogy a COVID-19 – a korábbi járványügyi állásponttal ellentétben – a levegőben jelen lévő lebegő részecskékhez tapadva is képes utazni, és akár 1,5 méteres távolságon túl is képes ezáltal fertőzni – írja a Reuters.

A CDC korábbi álláspontjában az szerepelt, hogy a vírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed, amikor valaki tüsszent, köhög vagy beszéd közben szórja a cseppeket.

Most azonban a központ frissített iránymutatójában arra is külön figyelmeztetnek, hogy ezen kívül a koronavírus a levegőben jelenlévő lebegő részecskékhez tapadva is képes fertőzni, akár 1,5 méteres távolságon túl is.

ezzel a koronavírus a leginkább ragályos vírusok csoportjába került.

A vírus a nem kellően szellőztetett helyiségekben is képes terjedni, az erről szóló kutatásokat, bizonyítékokat a WHO is figyelemmel kíséri - jegyzik meg.

