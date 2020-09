Kiderült, milyen fegyverekkel szerelik fel a Honvédség új helikoptereit

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az Airbus által közzétett fotókon látszik az első helikoptere fegyverzete is; úgy tűnik, a gép 70 milliméteres nem irányított rakétakonténerekkel és 20 milliméteres gépágyú-konténerekkel lesz felszerelve. Ezen kívül a típus alkalmas még többek közt 12,7 milliméteres géppuska-konténerek hordozására is, valószínűleg ez a fegyverzeti elem is beszerzésre kerül. A H145M magas fokú modularítással bír, fegyverzete egy-egy feladat eltérő igényeinek megfelelően alakítható. A gép orra alatt az HForce fegyverrendszert kiszolgáló nagy teljesítményű szenzortorony látható.

Az HForce-rendszer az Airbus saját fejlesztése; lényegében egy moduláris számítógépes rendszerről van szó, amely segíti a helikopter kezelőszemélyzetét a célazonosításban és a találatleadásban. A géppuskák, gépágyúk és a nem irányított rakéták mellett az HForce irányított rakéták koordinálására is képes, bár az irányított rakétarendszerek integrációja még kísérleti fázisban van. Úgy tudjuk, az Airbus izraeli Spike irányított páncéltörő rakétákkal kísérletezik, melynek beszerzése Magyarország részére is szóba jöhet hosszabb távon, már csak azért is, mert a Lynx gyalogsági harcjárművek is ezt a típust használják.

A Honvédség 5 darab többcélú tűztámogató (multi purpose) H145M-et rendelt az Airbus Helicopterstől, HForce-rendszerrel viszont mind a 20 megrendelt gép fel lesz szerelve. Az új H145M helikopterek 2019 óta folyamatosan érkeznek Magyarországra, mind a 20 gépet 2021-re szállítja majd le az Airbus. Az LHSN értesülései szerint az első tűztámogató gépek még idén Magyarországra érkezhetnek.

A könnyű helikopterek mellett még 16 H225M közepes többcélú helikopter is Magyarországra érkezik majd 2023-tól, melyek szintén fel lesznek szerelve HForce számítógépes rendszerrel.