Koronavírus: magyarok tízezrei halnának meg, ha felpörögne a gigantikus lélegeztetőgéppark

Miután bizonytalan, hogy a kormány tényleg előbb töltene-e meg több tízezer kórházi ágyat és működtetne 16 ezer lélegeztetőgépet, minthogy a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében szigorú korlátozó intézkedéseket hozzon, így megmutatjuk, mi várhat az országra szélsőséges esetekben. Különösen azért, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a szavak szintjén a kabinet elkötelezett amellett, hogy 10-20-30 ezer kórházi ágyat különítsen el a koronavírusos betegekre és teljes kapacitáson üzemeltesse a lélegeztetőgépparkját, ha szükségessé válik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a múlt héten azt közölte, hogy „9487 kórházi ágy áll rendelkezésre koronavírusos betegek ellátására, melyből a mai napon 384-et használnak valamint, több mint 16 000 lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Ezek a kapacitások szükség esetén tovább bővíthetőek.” (Azóta a kórházban ápoltak száma 534 főre emelkedett a halálesetek növekedése mellett is.)

De mi is történne ebben az esetben?

Adódna az egyszerű számítás, hogy 16 ezer lélegeztetett 50%-os mortalitással 8 ezer, 80%-os halálozással (ez közelebb áll a valósághoz) 12800 elhunytat implikálna. Ez azonban csak akkor lenne igaz, hogy 0-ról egyik napról a másikra hirtelen 16 ezerre szaladna fel a működő lélegeztetőgépek száma, vagyis „egyszerre kerülne fel” minden beteg a gépekre. Amíg egy autóbalesetnél vagy egy tömegszerencsétlenségnél erről van szó (egyszeri hatás), addig a koronavírus-járványnál egyáltalán nem ez a helyzet. A járvány természetéből tudjuk, hogy minden egyes nap fertőződnek meg újabb és újabb emberek, míg mások meghalnak vagy meggyógyulnak.

Már most is több tucat lélegeztetőgép üzemel egyszerre, és már most is több mint 70 halálos áldozata van a járványnak szeptemberben. Vagyis arról van szó, hogy minden nap kerülnek fel újabb és újabb betegek a lélegeztetőgépre, akiknek egy része sosem jön le onnan, míg mások szerencsére meggyógyulnak.

Miután a kormány rendre hangsúlyozza a több tízezer kórházi ágyat és a 16 ezer lélegeztetőgépet a betegek kezelésére, így nem tudunk mást tenni, mint kiszámoljuk, hogy a járvány ilyen mértékű elszabadulása hány halálos áldozatot követelne.

Feltételezések:

A szeptemberi néhány tucatról január végére 16 ezerre emelkedik az egyszerre lélegeztetettek száma.

Nem az egészségügyi személyzet (orvosok és ápolók száma, ill. mentők) jelenti a szűk kapacitást az ellátásban, hanem a lélegeztetőgépek száma.

Nem számolunk azzal, hogy valaki úgy hal meg, hogy nem kerül lélegeztetőgépre.

A kormány hosszú ideig nem hoz szigorú korlátozó intézkedéseket, amely megállítaná a járvány terjedését, és a fertőzöttek számának gyors növekedése nem változtatja meg nagymértékben az emberek viselkedését idén.

A lélegeztetőgép-kapacitások telítődésének közeledtével (január) a lakosság óvatossá válik és a kormány kijárási korlátozást vezet be.

A lépések leszorítják a koronavírus-járvány reprodukciós rátáját, ami 16 ezernél „megfogja” a lélegeztetettek számát január végére.

Nem számolunk azzal, hogy ezt kövezően újabb gócpontok alakulnak ki, vagyis gyorsan és hatékonyan sikerül megállítani a járványt, ezáltal január vége után nem kerül újabb lélegeztetett a gépre.

A fenti modellben január végére összesen 44-73 ezer halálos áldozattal jár Magyarországon a járvány, hiszen minden egyes nap halnak meg betegek, akiknek a helyére (lélegeztetőgépére) újabb és újabb fertőzöttek kerülnek a kapacitáskihasználtság maximumáig. A járvány január végi lecsillapodásával (nem kerülnek újabb betegek gépre) már csak a 16 ezer lélegeztetőgépen lévő eset gyógyulása vagy halálozása a kérdés, ami további 8-13 ezer halálesetet jelent.

Összességében tehát jelentős bizonytalanság mellett 50-80 ezer halálos áldozata lehet a járványnak Magyarországon, amennyiben a lélegeztetőgépek teljes kapacitását tekintjük a korlátnak és mindaddig nem szigorítunk nagymértékben, amíg ezt meg nem közelítjük. Nyilvánvalóan akár tízezres nagyságrendű tévedés is lehetséges, attól függően, hogy a feltételezettnél gyorsabban vagy lassabban telnek meg a gépek (ami közelebb hozza vagy távolabb viszi a kijárási korlátozást), de a modell érzékelteti, hogy több tízezer halálos áldozattal járhat a járvány ebben az esetben. A jó hír annyi, hogy a gyógyítási hatékonyság javulásával nőhet a sikeresen meggyógyított lélegeztetőgépen lévők aránya is, de közel se annyit, hogy többségük meggyógyuljon.

Megjegyezzük, ennek a forgatókönyvnek a megvalósulásával nagyjából az feltételezhető, hogy a magyarok többsége átesik a koronavírus fertőzésen, ami a nyájimmunitás határa, már ha létezik egyáltalán ilyen a koronavírus esetében.

A fenti modell azonban csak elméleti: egyrészt biztosak vagyunk abban, hogy a halálozások gyors felfutásával a kormány hamarabb hoz szigorú korlátozó intézkedéseket, minthogy tízezrek haljanak meg, másrészt nincs is annyi egészségügyi dolgozó, amely el tudná látni ezt az óriási feladatot. A személyzet kifejezetten megfeszített munka és drasztikus terhelés mellett is legfeljebb néhány ezer lélegeztetőgépet tud kezelni. Amennyiben szükség lenne többre, fizikai korlátok merülnek fel.

Orbán Viktor új számai

Tegnap Orbán Viktor különös számokat dobott be. A miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, hogy orvosok, matematikusok szerint „legrosszabb esetben egyszerre 200 ezer fertőzött lehet az országban”, akik közül 16 ezernek lehet szüksége kórházi kezelésre és 800-nak lélegeztetőgépre. Orbán arról is beszélt, hogy ennek kétszeresére is készülnek, hogy biztosra menjenek.

Nem tudjuk, hogy a miniszterelnök regisztrált fertőzöttekről beszélt vagy azokat is beleszámolták-e ebbe a feltételezésbe, akik átesnek a fertőzésen, de nem diagnosztizálják őket, mindenesetre a számok nem igazán konzisztensek. Ugyanis a legtöbb szakértő szerint már most is több mint 200 ezer aktív eset lehet valójában (miután Magyarország csak minden 20. esetet diagnosztizál), és a reprodukciós ráta még bőven 2 felett van, vagyis a vírus gyorsan terjed. Ha viszont 200 ezer regisztrált esetről beszélt a miniszterelnök, akkor az nagyjából 4 millió valós fertőzöttet jelent, amiből végül tízezres nagyságendű halott adódik (1%-os halálozási rátával).

De ha az Orbán Viktor által ismertetett számokból „félretesszük” az esetszámokat, és csak a lélegeztetettekre koncentrálunk, akkor is többezer halálos áldozat adódik. A miniszterelnök szerint legfeljebb 800 lélegeztetőgép kell a járvány legrosszabb időszakában (ami vélhetően az év végén, jövő év elején érkezik el), ehhez pedig elővettük az első modellünkben használt feltételezéseket. A kapacitáskorlátot a 800 lélegeztetőgéphez igazítva 2600-4300 halálos áldozata lesz a járványnak Magyarországon, amennyiben drasztikus korlátozó intézkedések kerülnek elrendelésre a kapacitáskorláthoz közeledve. Ha nem elég szigorúak az intézkedések, abban az esetben csak nagyon lassan fog csökkenni a lélegeztetettek száma (a járvány nem kerül elfojtásra, az elhunytak egy részének a helyére új esetek kerülnek a lélegeztetőgépre), tovább emelve az összes elhunyt számát. Orbán Viktor azon gondolatmenetét folytatva, hogy dupla kapacitással is számolnak (ami 1600 gépet jelentene), az a fenti feltételezések mellett 5200-8600 elhunytat jelent. Jegyezzük meg, hogy a 800-1600 lélegeztetőgép emlegetése tovább sűríti a ködöt a 16 ezer masina beszerzése körül.

Konklúzió

Mindent egybevetve az látszik, hogy Magyarországon a következő időszakban százezrek fognak átesni a koronavírus-fertőzésen. A kormányzat részéről rendszeresen elhangzik a kórházi kapacitások magas szintje, azonban el kell mondanunk: aki lélegeztetőgépre kerül, az nagyobb eséllyel hal meg, mint meggyógyul. A járvány gyors terjedése alapján a következő időszakban meg fog emelkedni a kórházban kezeltek, a lélegeztetettek, valamint az elhunytak száma. A kérdés már csak az, hogy valójában mennyien kerülnek majd kórházba és hányan halnak meg, ez pedig javarészt attól függ, hogy a társadalom mennyire tartja be az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket és érkeznek-e újabb szigorítások. Ahogy fent láthattuk, a szélsőséges esetek megvalósulását a kabinet nem zárja ki, de az a sejtésünk, hogy néhány ezer halálos áldozat már könnyen olyan társadalmi reakciót válthat ki, ami lépésre készteti a kormányt.

