Nagy változás lépett életbe: már nem lehet idő előtt kiszabadulni a koronavírus-karanténból

Hétfőtől új járványügyi eljárásrend lépett életbe a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint. Ennek egyik eleme, hogy a 10 napos karanténból nem lehet kiszabadulni 2 negatív PCR-teszt eredménnyel, ha valaki a kontaktkutatás során került megfigyelés alá. Ez alapvetően befolyásolja az emberek munkába történő visszatérésének esélyeit.

Müller Cecília országos tisztifőorvos már a hétfői operatív törzs sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy "aki bizonyítottan pozitív személy mellett volt, az nem szabadulhat 2 negatív PCR-teszttel a hatósági karanténból". Majd ezt követően az NNK oldalán megjelent az új eljárásrend, amely tartalmazza ezt a szabályozást.

A 10 oldalas dokumentum részletesen tárgyalja, hogy melyek az új szabályok a beteg környezetét illetően, vagyis a kontaktkutatás során. Ezek szerint minden olyan személyt fel kell deríteni, aki a valószínűsített vagy megerősített Covid-19 fertőzött beteggel kapcsolatba került a tünetek fennállása idején és a tünetek kialakulását megelőző 2 napban. A szabályzat ezen a ponton kimondja, hogy

a járványügyi megfigyelés 10 napon belül nem feloldható a jelenlegi szabályozás szerinti két negatív PCR-teszttel.

A kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCR-teszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós ápolási és gondozási intézményekben ellátottak vagy dolgoznak.

Egészen különös a döntés indoklása.

"Mindezzel csökken annak a veszélye, hogy esetleg fertőző emberek közlekednek, nem betartva az egyéni magatartásszabályokat, akár a mintavételi helyre való eljutáskor és esetleg fertőznek. Az állampolgárok mentesülnek az - akár kétszeri - engedélyezési eljárás és általános illetékfizetési kötelezettség alól, a hatóság és a kijelölt laboratóriumok pedig mentesülnek az egy személy esetében akár többször hatósági beavatkozás kényszerétől. A járványügyi megfigyelés szabályai betartásának ellenőrzése is hatékonyabbá válhat azáltal, hogy az érintettek nem hagyhatják el a kijelölt helyet".

Vagyis ami az elmúlt hónapokban működött, nevezetesen, hogy a karantén kiváltása érdekében történő tesztelésre történő utazás indokolt távozás volt a megfigyelés alól, most már nem működhet, mert most már az NNK állítása szerint nagy annak a kockázata, hogy ezek a potenciálisan fertőzött emberek az utazás során fertőznek. Vélhetően azért növekedett meg ennek a kockázata, mivel egyre több kontaktszemély van Magyarországon, ugyanis a fertőzöttek száma már 200 ezer fő felett lehet, akiknek nagyságrendileg több kontaktja lehet.

Az, hogy nem váltható ki a karantén 2 negatív PCR-teszttel azzal a következménnyel is jár, hogy a magáncélból végzett, önköltséges koronavírus-tesztelés iránti kereslet lényegesen csökken a jövőben. Ez a hatósági ár bevezetése mellett még kevésbé teszi vonzóvá azt, hogy egy magánszolgáltató a jövőben PCR-tesztelést nyújtson. Másrészt ez a szigorító intézkedés a karanténba kényszerülő embereket érinti a leginkább: a döntés következtében 10 napra ugyanis biztosan kiesnek a szokásos életükből, és a munkába történő visszatérésük is lassabb lesz, mint karanténfelszabadító PCR-tesztelés nélkül.

Ez a döntés, valamint az az új szabályozás, hogy a háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja csökkenti a Magyarországon elvégzendő koronavírus-tesztek számát, pedig hatással van arra, hogy a hazai járványügyi hatóságok mennyiben látják a valós folyamatokat. Ennek a döntésnek az indoklásában az országos tisztifőorvos és Kásler Miklós EMMI-miniszter is elismeri, hogy így kisebb lesz a teher a tesztelést végző laboratóriumon és hatóságon. Ami arra utaló jel, hogy a tesztelési kapacitások nem bírják követni a járványhelyzetet.

Címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila