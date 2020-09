Egészen elképesztő jövőt vázolt fel a Tesla - Jön a 25 ezer dolláros autójuk

Lezajlott a Tesla Battery Day, amely során Elon Musk és csapata igazán kitett magért, számos olyan újítást mutattak be, amelyek megvalósítása esetén látványosan növelhetik iparági előnyüket az elektromos autózásban. Konkrétan a celladizájnban, az akkumulátorcellák gyártásában és kémiai összetételében, valamint az akkumulátorcsomag elhelyezésében léptek előre oly módon, hogy az hosszú távon drámai költségcsökkenéshez vezethet az elektromos autók legdrágább komponensénél, illetve látványos teljesítménynövekedést hozhat a gyártó modelljeinél. A Tesla vezére meg is ragadta az alkalmat arra, hogy bejelentse: 3 éven belül érkezik a Tesla 25 ezer dolláros modellje, egyben megkezdődött a brutális menetteljesítményű Tesla Model S Plaid előrendelése is. A befektetők mégsem fogadták kitörő örömmel a látottakat, hallotakat, amelyben az is szerepet játszhat, hogy több fontos kérdés megválaszolatlan maradt és Musk 10 éves tervében a gyártás felfuttatása szűk keresztmetszetet jelent egyelőre.

Elon Musk a bemutató elején arra hívta fel a nézők figyelmét, hogy jelenleg borzasztóan szerény akkumulátorgyártó kapacitással rendelkezik a világ, éves szinten 10 Terawattórára lenne szükség, ehhez képest tavaly még csupán 0,29 TWh állt a világ rendelkezésére. A Tesla vezére szerint ezt a problémát úgy lehet orvosolni, hogyha hatékonyabban és olcsóbban gyártja valaki az akkumulátorokat.

Éppen ezért a Tesla azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a létező leghatékonyabb gyártás mellett felére csökkenti az akkumulátorcelláinak az előállítási költségét.

Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, öt fontos területen kellett érdemi előrelépést elérniük:

A celladizájnban A cellák gyártásában A cella anód oldali anyaghasználatában A cella katód oldali anyaghasználatában És a cellák járművekbe történő integrálásban

Bemutatkozott a Tesla legújabb akkumulátorcellája

A Battery Day alkalmával a világ megismerhette a Tesla legújabb akkumulátorcelláját, a 4680-ast, amely a korábbi 18650 és a 2170-es változatoknál jóval nagyobb (az átmérője 46 mm, míg a hossza 80 mm) és valóban alkalmazza a Tesla legújabb szabadalmát, a "Tabless" megoldást. Ennek lényege, hogy az áramvezető fóliája nem egy érintkező fülön keresztül kapcsolódik a hengeres cella negatív termináljához, hanem a felcsévélt elektródszalag teljes hosszában. Ennek a megoldásnak köszönhetően az elektronok nem egy szűk érintkező fülön keresztül, hanem az elektród szalag teljes hosszában juthatnak el az elektródhoz, ezáltal kisebb az elektromos ellenállás, így kevesebb a hőfejlődés a cellákban. A megoldásnak nagy előnye továbbá, hogy egyszerűbb lett a cellák gyártása, kevesebb alkatrészt kellett felhasználni az előállítás során.

Mindez azt eredményezte, hogy többszörösére nőtt az akkumulátorcella teljesítménye és 16 százalékkal emelkedett az általa biztosított hatótávolság.

Itt érdemes egyébként megjegyezni, hogy Elon Musk nagyon titokzatos volt az eseményen, fontos indikátor lett volna, hogyha elárulja, hogyan nőtt az új akkumulátorcella energiasűrűsége, erre viszont nem került sor.

Megtudtuk viszont azt, hogy az új celladizájnnak köszönhetően a gyártási költségek 14 százalékkal csökkenhetnek, igaz, az nem derült ki, hogy pontosan mekkora az a dollárban kifejezett összeg, amelyhez képest ez a javulás várható.

Nagyon fontos volt az is, hogy a bemutató során a Tesla hangsúlyozta, hogy az új cellák gyártása hamarosan elkezdődik és a tervük az, hogy a gyártás felfuttatásával elérjék a 10 GWh-s kapacitást, amely a jövőben természetesen érdemben bővülhet tovább, konkrét számként a 200 GWh-t említették.

A hatékonyabb gyártás jelentős megtakarítást eredményez majd

A Tesla a bemutatónapon egy sor újítással is előrukkolt a gyártás tekintetében, amelyeknek köszönhetően a vállalat magasan automatizált gyártósora képes lesz arra, hogy hétszer gyorsabban termeljen, amelynek köszönhetően 20 GWh akkumulátorkapacitást tud majd előállítani éves szinten. A vállalat infógrafikája szerint ez egyébként azt eredményezi majd a gyakorlatban, hogy a Tesla képes lesz kisebb területen előállítani 1 TWh akkumulátorkapacitást, mint amekkora területen most képes lenne legyártani 150 GWh-t.

Ez az érték ráadásul tovább növekedhet idővel, a Tesla várakozásai szerint a saját éves gyártókapacitásuk (a beszállítók nélkül) eléri majd a 100 GWh-t 2022-ben, míg 2030-ra (amikorra minden most bejelentett fejlesztés megvalósul) meghaladhatja az 3 terawattórát.

A gyártás hatékonyabbá válásának köszönhetően a Tesla úgy számol, hogy további 18 százalékos megtakarítást érhet el az akkumulátorcsomag előállításában.

Nem szabad azonban szó nélkül hagyni az Elon Musk által említett 3 TWh-s éves gyártókapacitást, amennyiben ez megvalósulna, az a jelenlegi várakozásokat figyelembe véve azt jelentené, hogy a Tesla toronymagasan a legmeghatározóbb szereplőjévé válna a globális akkumulátorgyártásnak. Jelenleg ugyanis úgy számolnak az iparági szereplők, hogy a kínai CATL rendelkezhet majd a legnagyobb gyártókapacitásokkal 2028-ban, míg a Tesla majd csak a középmezőnyben foglal helyet.

Változik a kémia az anód és a katód oldalán

Bár korábbi anyagunkban, amelyben azt találgattuk, hogy milyen bejelentések lesznek ma éjjel, nem tartottuk egyáltalán valószínűnek, hogy a Tesla változtatást hajt végre az anód oldalán és bevezeti a gyártásába majd a szilíciumot, mégis ez történik majd. A vállalat ráadásul rendkívül olcsó változat alkalmazásáról számolt be, amely amellett, hogy érdemben növelheti a hatótávolságot,

a Tesla számításai szerint további 5 százalékkal csökkentheti a gyártási költségét az akkumulátornak.

Kiderült az is, hogy a katód oldalán a nikkel mennyiségének maximalizálására, valamint a kobalt felhasználásnak megszüntetésére törekszik a Tesla, amelynek köszönhetően számításaik szerint mintegy 15 százalékkal csökkenhetnek a katód gyártási költségei.

Az előadásban ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az egyes termékek esetében a katód oldalán különböző anyagokat fog használni a Tesla, amelyben nyilván fontos szerepe van a költségoptimalizálásnak és a profitmarzsok maximalizálásának . Az olcsóbb elektromos modelljeinél vasat használ majd a cég, várhatóan ezek a korábban már beharangozott Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátorok lesznek. Azoknál az autóknál, ahol a cél a nagy hatótávolság biztosítása a nikkel és a mangán kerül felhasználására az akkumulátorcella gyártása során, míg a nagy terhelésnek kitett járművek esetében, mint a Cybertruck és a Semi, nikkelben gazdag anódot gyártanak majd a cellák előállításához.

Fontos jelzés volt az is a Tesla részéről, hogy változtatnak a katód gyártási folyamatán, amelynek köszönhetően ennek a lépésnek a beruházásigénye 66 százalékkal csökken (azt nem árulták el, hogy mihez képest), az eljárás költsége pedig 77 százalékkal zuhan a hagyományoshoz képest.

Mindettől, vagyis az cella kémiai összetételének változtatásától összességében 12 százalékos költségcsökkenést várnak az akkumulátorcsomag gyártási költségében.

Nagy húzás az is, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó lítiumion-bányát vásárolt Nevadában annak érdekében, hogy ennek a gyártás szempontjából kiemelten fontos nyersanyagnak házon belül tudhassa az előállítását.

Musk integrálja az akkumulátort a járművekbe

Az előadás végére is komoly meglepetést tartogatott Elon Musk, azt már a korábbi híradásokból is lehetett tudni, hogy radikális változtatásokat tervez a Tesla az autógyártásban, a vállalat vezére ugyanis úgy nyilatkozott, hogy átalakul majd a járművek szerkezeti felépítése. Most kiderült, hogy pontosan mit jelent ez:

a Tesla gyakorlatilag integrálja az akkumulátort a kasztniba.

A lépésnek köszönhetően 10 százalékos tömegcsökkenés érhető el, mivel 370 alkatrésszel kevesebb kerül felhasználásra, ráadásul javul a jármű szerkezeti felépítése, amely vélhetően biztonságosabbá is teszi majd a Tesla autóit, és ha mindez nem lenne elég, akkor el kell mondani azt is, hogy a várakozások szerint akár 14 százalékkal is növekedhet a hatótávolságuk.

RÁADÁSUL MUSKÉK ÚGY SZÁMOLNAK, HOGY MINDEZ TOVÁBBI 7 SZÁZALÉKOS CSÖKKENÉST JELENT AZ AKKUMULÁTORCSOMAG GYÁRTÁSI KÖLTSÉGÉBEN.

Akkor mennyi is az annyi?

Mind az öt fontos újítást figyelembe véve a Tesla úgy kalkulál, hogy sikerül 56 százalékkal csökkenteniük majd az 1 kWh-ra jutó akkumulátorcsomag dollárban kifejezett költségét. Ráadásul a járműveik hatótávolsága 54 százalékkal növekedhet majd, miközben az egy gigawattóra előállításához szükséges beruházási költségük 69 százalékkal zuhanhat.

A fenti számokkal kapcsolatban azonban lényeges kiemelni, hogy szó sincs arról, hogy a Tesla egyik pillanatról a másikra képes lesz teljesen átállítani a termelését az új cellákra, architektúrára. Ahogy fentebb már írtuk, bár elindul a gyártás felfuttatása, ez egy lassú folyamat lesz, a teljes megvalósítás pedig közép- és hosszú távú célja a Teslának. Nem véletlen, hogy Musk már a bemutató előtt, illetve az alatt is hangsúlyozta, hogy az igazán nagy feladat nem a prototípusok legyártása, hanem az, hogy mindezt képesek legyenek megvalósítani a tömeggyártásban is, jelenleg ez jelenti a szűk keresztmetszetet.

Lényeges ugyanakkor azt is kiemelni, hogy ezek a megoldások már a Tesla rendelkezésére állnak, amellyel jelentős mértékben növelik az előnyüket az iparág többi szereplőjével szemben és meg lesz a képességük arra, hogy a mostaninál jóval több elektromos járművet gyártsanak a jövőben.

Konkrét hosszú távú tervként a 20 millió jármű legyártása fogalmazódott meg éves szinten. Hogy érzékeltessük ez mennyire hatalmas szám, érdemes elmondani, hogy durván ennyi autót állít most elő a Volkswagen és a Toyota együttesen.

Látni kell ugyanis azt, hogy pont azokon a területeken erősít nagyon a Tesla, amelyek eddig a tömegtermelés szűk keresztmetszetét jelentették, legyen szó akár a nyersanyagok felhasználásról, a rendelkezésre álló akkumulátorkapacitásról és természetesen az akkumulátorcsomag magas áráról.

Utóbbinál nekünk egyébként nagyon hiányzott a bemutatótóból az, hogy pontosan hová is fog tudni eljutni a Tesla, mennyire sikerül majd lefaragni az akkumulátorcsomag árát a következő években. Ez azért lett volna különösen fontos, mert a vállalat korábban ígéretet tett arra, hogy 2020 végére sikerül elérnie a 100 Dollár/kWh-s álomhatárt, amelynek azért van jelentősége, mert ezen a szinten az elektromos autók ára versenyképessé válik a belsőégésű motorral szerelt autókéval az iparági szakértők szerint.

Jöhet a 25 ezer dolláros Tesla

Bejött a CleanTechnica várakozása, ugyanis arra számítottak, hogy Musk a mai eseményen bejelent majd egy új Tesla kisautót, amely minden ma kapható modellnél jóval olcsóbban kerül majd a szalonokba. Ez valóban így történt, a Tesla vezére ugyanis két slusszpoént tartogatott a bemutató végére:

az egyik egy 25 ezer dolláros modell, amely várhatóan 3 éven belül megjelenik a piacon, ráadásul ezért az árért megkapja majd a Tesla Autopilot rendszerét az ígéretek szerint.

Utóbbi, kifejezetten drága funkció nem véletlenül kerülhet bele a legkisebb Teslába is, aki figyelmesen nézte a bemutató slide-jait, észrevehette, hogy az elsők között a letakart modell alá az volt írva,

Small/Robotaxi, amely akár utalás is lehetett arra, hogy a Tesla legolcsóbb modelljével új, sokak által már régóta várt szolgáltatás felé nyit a vállalat a jövőben.

A másik pedig a Tesla Model S Plaid bemutatása volt, amelynek szállítása valamikor a jövő év végén kezdődhet meg, viszont a rajongók már most elkezdhetik leadni a rendeléseiket a meghökkentő menetteljesítménnyel bíró csúcsváltozatra. Félreértés ne essék, a meghökkentő szó talán túl visszafogott is, az autó ugyanis az ígéretek szerint kevesebb, mint 2 másodperc alatt gyorsul majd 0-100-ra, miközben a végsebessége 320 km/h felett lesz és képes lesz akár 830 kilométert is megtenni egyetlen töltéssel. A járművet egyébként 3 elektromotor hajtja majd és 1100 lóerős lesz, amely minden más elektromos autót felülmúl a világon, amely jelenleg tömeggyártásban van.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images