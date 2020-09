Koronavírus: megmutatjuk, mekkora lehet valójában a járvány Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Számos elemzés készül arról, hogy valójában miként terjed a koronavírus Magyarországon, de ennek a többsége nem nyilvános. Azt is tudjuk, hogy a napi tájékoztatókból – amelyek a napi új regisztrált esetszámokat is tartalmazzák – az nem derül ki, hogy valójában hányan fertőződhetnek meg. Amíg a járvány első hullámában viszonylag stabilra becsülték az aluldetektálási arányokat és a nagy országos felmérés is azt mutatta, hogy 15-tel kellett szorozni a napi esetszámokat a járvány kiterjedtségének bemutatásához, a második hullámban sok tényező hozott változást, és ez a mutató azon túl, hogy nőtt, bizonytalanabbá is vált. Az utolsó nagy bizonytalansági faktort a tesztkapacitások maximumának elérése jelentette.