Miért emelt kamatot az MNB? (Gyorsértékelés)

Az amerikai Fed évekig nem szeretne kamatot emelni, és még az inflációs célján is változtatott, hogy támogatni tudja a gazdaságot. Az EKB is extrém méretű monetáris élénkítőcsomagot hirdetett a válság kellős közepén, de a régiós országok is jelentős mértékű enyhítést hajtottak végre.

Az MNB sem volt kivétel, de itthon bonyolultabb volt a kép: habár a magyar jegybank már a válság előtt is ultra laza monetáris politikát folytatott magas infláció és gyenge forint mellett is, a járvány kirobbanása után újabb enyhítéseket hirdettek, amelyeket azonban akkor szigorítás követett.

Az összességében laza monetáris politika és a válság hatásai miatt szeptemberben

a forint történelmi mélypontja közelében várta a koronavírus-járvány (és így a gazdasági megrázkódtatások) újabb európai hullámát,

a forint esése és a vállalatok egyre romló helyzete miatt érdemi áremelkedést láthattunk nyáron, így az infláció az MNB célsávjának felső határán mozog, egyes inflációs mutatók pedig meg is haladják azt,

ami már a lakosság inflációs várakozásainak emelkedésében is tükröződik,

miközben a külpiaci hangulat romlásának jelei újabb kockázatkerülési hullámhoz vezethetnek, még gyengébb forintot és magasabb inflációt eredményezve.

Az MNB-nek ebben a helyzetben nem igazán volt más lehetősége, minthogy igyekezzen megdrágítani a forint gyengülésére játszó pozíciók felvételét – ennek érdekében 15 bázisponttal megemelte az egyhetes betét kamatát –, hiszen látható, hogy a short állomány már az elmúlt hetekben is érdemben emelkedett.

Az álmoskönyvek szerint pedig nem igazán jó jel, hogy a világ több vezető tőzsdeindexe még most sem jár messze történelmi csúcsától (van tehát tér az esésre), amikor a forint már történelmi mélypontja közelében várja a járvány újabb hullámának gazdasági hatásait. Vagyis a hangulat érdemi romlása megnyithatja a teret az új forintmélypontok felé. Ezt a kockázatot érzékelte most az MNB.

Természetesen könnyen lehet, hogy a következő időszakban újra csökkenti majd az egyhetes betét kamatát a jegybank, azonban jegyezzük meg, hogy mindössze két nappal azután jött a lépés, hogy az MNB szinten tartotta az alapkamatot és a kamatfolyosót.

Emlékeztetőül:

Az MNB kedden (14:00-15:00) szinten tartotta a kamatokat, és az infláció alakulásától tette függővé annak változtatását.

Az MNB csütörtökön délelőtt (10:00-11:00) bemutatta az inflációs jelentését, amelyben a monetáris tanács nem utalt közelgő szigorításra.

Az MNB csütörtökön délben 15 bázispontos effektív kamatemelésről döntött.

Az MNB lépése tehát azt üzeni, hogy gyakorlatilag bármikor bármilyen irányú monetáris politikai döntés megszülethet, de továbbra is kétségtelen, hogy a jegybank mindenképpen el szeretné kerülni az érdemi monetáris szigorítást, hiszen ez a gazdaság kilábalásának gátjává válna.

A világon – ahogy a bevezetőben is láttuk – valójában egy óriási pénzpolitikai kísérlet zajlik, hiszen szinte az összes jegybank korábban nem látott eszközöket vet be. A magyar helyzet azonban most is speciális: a magas infláció és a sérülékeny forintárfolyam miatt úgy kellene szinte az összes hitelkamatot alacsony szinten tartani, hogy közben az árfolyam védelmében a rövid kamatokat megemelik.

Vélhetően azért nem az alapkamathoz nyúlt az MNB, mert az egyhetes betét kamatán kevésbé látványosan, ráadásul hetente tudnak változtatni: akár néhány hét múlva vissza is csökkenthetik, ha netán megnyugszik a piac. Éppen ezért azonban a mostani emelés nem is biztos, hogy annyira meggyőző a piac számára, mintha az alapkamathoz és a kamatfolyosóhoz nyúltak volna.

Ne feledjük el, hogy a fenti tényezőkön túl a lépésnek van egy pozitív oldala is, hiszen az MNB most azt üzente, hogy a 3%-os inflációs céljának elérése érdekében olyan lépéseket is hajlandó megtenni, amelyeket nem szeretnek meghozni a monetáris politikai döntéshozók: most már az MNB által is elismert mély recessziós periódus során kamatot emelni. Vagyis, ha fel is merült a piaci szereplők körében, hogy a jegybank kevésbé az inflációs céljára, mint a gazdaság támogatására figyel, most láthatjuk, hogy igyekeznek eloszlatni ezeket a spekulációkat. Az MNB hitelességi kihívása lesz, hogy el tudja hitetni a piacokkal, hajlandó akár tartósan is szigorítani.

A kérdés már csak az, miképp alakulnak át a kamatvárakozások a piacon: aki egyet emel, az emelhet akár többet is.

