Orbán Viktor Brüsszelben: nincs áttörés

A Lengyelország brüsszeli uniós nagykövetségén Mateusz Morawiecki lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő azt mondta, az új bizottsági migrációs javaslatcsomag tónusa jobb, mint a korábbi javaslatok voltak, azonban a bizottsági megközelítés nem változott.

A javaslatcsomagot tekintve nincs áttörés.

Az áttörés akkor következne be, ha elfogadnák azt a magyar javaslatot, hogy senki nem léphet be az Európai Unióba addig, amíg valamely tagállam a vonatkozó jogi eljárást lezárva be nem engedi az unió területére - emelte ki a miniszterelnök.

Az Európai Bizottság által tegnap közzétett migrációs csomagban olyan kötelező áthelyezési kvóta nincs, ami a 2015-2016-os csomagokban még benne volt és ami ellen Magyarország a végsőkig tiltakozott, sikeresen. Az új javaslatban az van, hogy ha egy frontország nagy migrációs nyomás alá kerül, akkor a többi tagállam a saját lakosságszáma és GDP-mérete alapján képzett elméleti kvóta szerint köteles lenne segíteni neki, felajánlásokat tenni akár a migránsok átvételében, akár a tartózkodásra nem jogosultak körében a hazatoloncolás megszervezésében. Ez választás kérdése lenne, tehát ilyen értelemben sincs kötelező átvétel. A csomagban egyébként az is benne van, hogy az illegálisan EU-ba érkezőknél a külső határokon egy átfogó vizsgálatot (ujjlenyomat leadása mellett egészségügyi ellenőrzés és biztonsági átvilágítás) 5 napon belül le kell folytatni és csak utána indulna el a menedékkérelmének elbírálása. Aki már ezen az első 5 napos vizsgálaton "megbukik", rögtön kiutasítanák, nem léphet be az EU területére, így tehát az új migrációs javaslat ezen a ponton is a magyar kormányfő által korábban szorgalmazott irányba mutat.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor magyar (b2), Andrej Babis cseh (j) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (b) találkozója az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel Brüsszelben 2020. szeptember 24-én. Igor Matovic szlovák kormányfőt a visegrádi országok (V4) soros elnökségét jelenleg betöltő Lengyelország kormányfője képviseli a találkozón. Forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán