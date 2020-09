Koronavírus: október elejétől megugorhat itthon a halálozás

Mivel utat tört magának az idősebb korosztály felé a koronavírus-járvány második hulláma, így sajnos október elején már az várható Magyarországon, hogy felfut majd a vírus okozta halálozás is.

A Portfolio tegnap közölte a hazai járványmatematikai kutatócsoport látványos ábráját arról, hogy korcsoportok szerint hogyan alakult az első és a második hullámban a fertőzések száma és jól látszott rajta, hogy már a második hullámban is utat tört magának a vírus az idősebb, ezért veszélyeztetettebb korosztály felé. Ez a jelenség lezajlott a nyáron Kaliforniában is, illetve Spanyolországban, Franciaországban is, miszerint a kezdetben inkább a fiatalok körében terjedő járvány sajnos átterjedt az idősebbek körébe is és 4-5 hét múlva felfutott a halálozás.

Ebből a fenti helyzetből ered az, amiről ma a Népszava írt, miszerint az ITM járványügyi csapatának birtokukba került anyagában az az előrejelzés van benne, hogy október elejére várható a vírus okozta halálozás megugrása. Ez sajnos abból ered, hogy az említett külföldi példákban is 4-5 hét kellett ahhoz, hogy a fiatalok körében felerősödő járvány végül az idősebb korosztály körében megugró halálozáshoz vezessen, és ha belegondolunk, az október eleji előrejelzés abból ered, hogy itthon augusztus végétől ugrott meg a járvány terjedése.

