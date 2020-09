Magyarok tízezrei találtak munkát nyáron, de nehéz időszak áll előttünk

Nyár végén és ősz elején csökkent a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, ami a gazdaság helyzetének további javulásával és szezonális hatásokkal függ össze. Mindazonáltal a szép számok mögött számos kedvezőtlen trend is meghúzódik: rengeteg álláskereső van ellátás nélkül, az éven túli munkanélküliek száma magas, és a csoportos leépítések sem szűntek még meg. A járvány második hulláma pedig még hozhat nehézségeket.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szeptemberben 323 400 álláskereső volt Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint. Ez továbbra is 80 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában mért adat, azonban jóval kedvezőbb, mint a júniusi rekord, amikor 120 ezerrel haladta meg az álláskeresők száma a tavaly júniusit. Nyáron a foglalkoztatás növekedését – és így az álláskeresők számának a csökkenését – támogatta a gazdaság helyreállása, valamint az, hogy elindultak a szezonális munkák.

Az NFSZ elemzése szerint "2019. szeptemberhez képest az álláskeresők száma 32,9%-kal nőtt. Ez az előző év azonos időszakához képest jelentős növekedés, az elmúlt hónaphoz viszonyítva azonban harmadik hónapja fokozódó ütemű csökkenés tapasztalható". Szeptemberben összesen 46 ezer álláskereső kérte nyilvántartásba vételét az illetékes járási/kerületi hivatalnál, miután ennél többen helyezkedtek el, így csökkent az álláskeresők száma.

A 323 ezer álláskereső továbbra is csaknem 7%-os álláskeresési/munkanélküliségi rátát eredményezett. Ez már érdemi csökkenés a júniusi 8% feletti rátához képest, azonban jelzi, hogy továbbra is sokan maradtak munka nélkül a koronavírus-járvány első hullámának lecsengése után is. Sokan pedig nem saját szakmájunkban tudtak elhelyezkedni.

Varga Mihály pénzügyminiszter előadásában éppen ma mutatta be, hogy járvány első hullámában miként futott fel hetente az álláskeresők száma, és azt is, hogy nyáron miként javult folyamatosan a helyzet. Ez azért érdekes, mert az NFSZ oldalán csak havi frekvenciájú adatok érhetők el:

Forrás: Varga Mihály pénzügyminiszter előadása

Szeptemberben egyébként 154 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, ami egyben azt is jelenti, hogy 169 ezer fő semmilyen pénzbeli ellátást nem kapott. Ez abból fakad, hogy Magyarországin rekordalacsony ideig, mindössze 3 hónapig jár az álláskeresési járadék. A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában 16%-os növekedést állapíthatunk meg az egy évvel korábbi létszámhoz képest, ami 79 ezer tartós állás nélkülit jelentett. A tartós munkanélküliség azért is kellemetlen, mert minél tovább marad távol valaki a munka világától, annál nehezebben fog tudni elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.

Azt, hogy a gazdaságban valójában még nyáron sem volt minden rendben, mutatja, hogy a csoportos leépítsek száma az elmúlt hónapokban is viszonylag magas szinten mozgott. Az április-májusi csúcs után ugyan már érdemben csökkent a csoportos leépítések száma, azonban még nyáron is magasabb szinten alakult, mint békeidőkben.

„Az elmúlt hónapok adatai alapján egyértelműen látható, hogy munkaerőpiacon végbement kedvező fordulat nem átmeneti jelenség, hanem időtálló fejlemény. A kormány a továbbiakban is a munkahelyek tartós megőrzésén és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedéseken dolgozik, ehhez Magyarországnak működnie kell” – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a minisztérium közleménye szerint.

Mindazonáltal a járvány második hulláma komoly nehézségeket okozhat a következő időszakban. A legtöbb előrejelzés szerint a következő hónapokban a munkáltatók újra elbocsátások mellett dönthetnek, amennyiben nem lesznek erőteljes kormányzati támogatások, amelyek a munkavállalók megtartására irányulnak. A Magyar Nemzeti Bank friss előrejelzése szerint a következő hónapok érdemi leépítésekről szólhatnak, számos szakmai szervezet pedig a turizmus esetében látja a legnagyobb problémákat, amelyek a határzár azonnal negatívan érintett. A vállalati szféra képviselői egyenesen arra számítanak, hogy a második hullám még nehezebb is lesz, mint amilyen az első volt.

Az adatok háttere: néha nem jönnek, néha duplán jönnek

Nincsenek könnyű helyzetben ma azok, akik szeretnék megtudni, hogy hány álláskereső van az országban, mert van, hogy hosszú ideig kell várniuk egy-egy hónap adatára, máskor viszont egyszerre két hónapnyi adatot is közread a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. A koronavírus-járvány első hullámában inkább az volt a helyzet, hogy többet kellett várni az adatokra, most viszont gyorsabban jelennek meg a számok. A szeptemberi adatokat sosem látott gyorsasággal hozta nyilvánosságra az NFSZ, hiszen alig néhány napja zárta le a hónap adatainak összegyűjtését és most csak az augusztusi számnak kellett volna megjelennie. A szeptemberi adatot hivatalosan csak október közepe után ismertük volna meg.

Címlapkép: Getty Images