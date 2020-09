Valami nem hagy nyugodni: tényleg mindenkit hülyének nézett Elon Musk a Tesla nagy napján?

Lassan négy nap telt el azóta, hogy gond nélkül lezajlott a Tesla Battery Day, nekem pedig lassan négy napja ugyanaz a kérdés jár a fejemben: tényleg mindenkit hülyének nézett Elon Musk a nagyszabású bemutatóján?

Tisztázzuk gyorsan az elején, a Tesla vezére valóban állta a szavát abban a tekintetben, hogy iparági szempontból számos izgalmas dolgot mutatott be a Battery Dayen. A cella dizájn átalakításával, az akkumulátorcellák hatékonyabb gyártásával és kémiai összetételük változtatásával, valamint az akkumulátorcsomag járművekbe történő integrálásával az amerikaiak nagy lépéseket tettek előre azon az úton, amelynek végén képesek lehetnek nagy mennyiségű, olcsó akkumulátorok gyártására.

Beszélni kell ugyanakkor arról is, hogy a bemutató kiemelten fontos területeken nélkülözte a konkrétumokat, így aligha dobta el bárki az agyát az eseménytől, ahogy ezt Musk előrevetítette korábban. Az egyik ilyen nagyon fontos terület a Tesla akkumulátorcsomagjának várható áralakulása volt. Ahhoz képest, hogy Elon Musk és Andrew Baglino, a vállalat hajtásláncért és akkumulátortechnológiáért felelős alelnöke gyakorlatilag arra építette fel a teljes bemutatót, hogy az újításoknak köszönhetően az akkumulátorcsomag ára milyen mértékben csökken majd a jövőben,

nem derült ki pontosan, hogy a Tesla honnan hová fog eljutni 2025 végére.

Mégis hiába vártuk, hogy az előadás végére kiderüljön, milyen értékek vannak a többször felvillantott grafikon y tengelyén, erre nem került sor. Csupán azt tudhatta meg a világ, hogy az új megoldásoknak köszönhetően 56%-kal csökkenhet majd az akkumulátorcsomag gyártási költsége, azt viszont nem, hogy mihez képest. Pedig iparági szempontból hatalmas jelentősége lett volna annak, ha a Tesla beváltja korábbi ígéretét és bejelenti, hogy 2020 végére képesek lesznek elérni a 100 dollár/kWh-s álomhatárt és ez az érték a jövőben tovább csökkenhet. Ezen a szinten ugyanis az elektromos autók ára versenyképessé válik a belsőégésű motorral szerelt autókéval az iparági szakértők szerint. A kedvezőbb áraknak köszönhetően pedig felgyorsulhat a Musk által számtalanszor emlegetett átmeneti időszak, amely alatt az elektromos autók kiszorítják a belsőégésű motorral szerelt társaikat a világ útjairól.

A négy adag kotyogós kávé, az óriás zacskó Haribo, a diákcsemege, a gerezdekre vágott két darab alma, a húsz darab háztartási keksz és az előre kitöltött négy pohár víz mellé be volt készítve jó pár adatsor és grafikon is. Ilyen eseményekre ugyanis érdemes előre készülni, hogy ne az éjszaka közepén kelljen a releváns adatokat ki- és előbányászni. Természetesen előre le volt gyártva az akkumulátorcsomag árának iparági alakulása is, így arra gondoltam, hogy bár Muskék elmulasztották az y tengely értékeit megadni, nekem nincs más dolgom, mint megnézi, hogy a korábbi években hogyan alakult, mekkora volt az általuk hivatkozott iparági árváltozás és az így kapott értékeket felhasználva meg tudom majd határozni, hogy a Tesla milyen tempóban, hová kíván eljutni a következő években.

Amikor ennek nekiláttam, gyorsan jött a kijózanodás, a Muskék által mutatott grafikon skálázása, az iparági trend alakulása ugyanis köszönő viszonyban sem volt azzal, mint amit a BloombergNEF korábbi kutatásai, számításai alapján általában hivatkozási alapnak tekintünk a lítium-ion akkumulátorok esetében.

A Tesla grafikonján egyedül a 0, mint kiinduló érték szerepelt, a BloombergNEF gyűjtése szerint 2013-ban 1 kWh akkumulátorcsomag gyártási költsége 663 dollár volt az iparágban, így figyelembe véve a Muskék által feltüntetett 11 osztást, durván 60 dolláros lépésköz adódott. A BloombergNEF számításai szerint 2014-re az 1 kWh akkumulátorcsomag előállítási költsége 75 dollárral, 588 dollárra csökkent, amelynek ábrázolása akár még reális is lehetett volna a Tesla grafikonján. A baj csak az, hogy 2015-ben hatalmas, 207 dolláros zuhanás következett be az akkumulátorgyártás költségében, így a 60 dolláros lépésközre vonatkozó elmélet azonnal megborult. Ahogy az sem stimmelt, ahogy az iparági trendet bemutatták, hogyha elfogadjuk a BloombergNEF adatait, akkor 2014 és 2015 között egy sokkal meredekebb esést kellett volna ábrázolniuk.

Lényeges azt is megjegyezni, hogy a bemutatón többször szerepeltetett grafikon azon szaggatott vonala, amely az akkumulátorcsomag árának várható alakulását mutatja az iparágban, nagyon hasonlított viszont a BloombergNEF előrejelzésére, legalábbis, ami a meredekségét illeti 2019 és 2025 között.

Eszerint az akkumulátorcsomag ára 2024-re már megközelítheti a 100 Dollár/kWh értéket a világban

annak köszönhetően, hogy a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt a gyártók, beszállítók egyre nagyobb összegeket fordítanak a kutatásra és fejlesztésre, illetve a dinamikusan bővülő kereslet miatt a gyártókapacitásaik növelésére, amely már lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű, olcsóbb termelést.

Tekintettel a fentiekre, csak három forgatókönyvet tudok elképzelni:

A Tesla teljesen más, vélhetően a saját számításain, várakozásain alapuló értékeket használt a grafikon elkészítése során A bemutatott grafikont szándékosan alakították át úgy, hogy a pontos értékeket véletlenül se lehessen meghatározni annak érdekében, hogy a rivális vállalatok, iparági szereplők ne tudják időben elhelyezni, mekkora előnye lehet majd a Teslának velük szemben Elon Muskék egyszerűen mindenkit hülyének néztek

Bármelyik is legyen az igazság, vagy állhat ahhoz legközelebb, azt mindenképpen muszáj kijelenteni, hogy egy olyan vállalattól,

AMELYET A LEGÉRTÉKESEBB AUTÓGYÁRTÓNAK TARTANAK A BEFEKTETŐK, ELVÁRNÁ AZ EMBER, HOGY NE EGY HIÁNYOS GRAFIKONNAL ÁLLJON A VILÁG ELÉ A NAGY NAPJÁN.

Címlapkép forrása: Maja Hitij/Getty Images