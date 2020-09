Egy hitelminősítő szerint közel tíz év eredményét bukhatja el idén Magyarország a legnagyobb harcában

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Akár 80% környékére is visszaemelkedhet idén Magyarország GDP-arányos államadóssága – vélik legfrissebb elemzésükben a Scope Ratings elemzői. Ezzel a 2011 óta tartó adósságcsökkentést buknánk el egy pillanat alatt, és még 2024-ben is messze lenne a tavalyi mélypont. A jelentős emelkedés oka, hogy a hitelminősítő szerint akár a nemzeti össztermék 10 százalékát is megközelítheti a költségvetés idei hiánya.