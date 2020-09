MNB: a túlélés a cél egyes ágazatokban, újra kell indítani az első hullám programjait

Az MNB friss elemzése szerint a második hullámban újra elő kell venni a már korábban alkalmazott munkaerőpiaci programokat. Ilyen a Kurzaerbeit, az adókedvezmények, de új intézkedésként szükség lenne képzésekre és átképzésekre is.

Ahogy a vírus maga, úgy a járvány gazdasági hatásai is változnak idővel. A hatásos oltóanyag kifejlesztéséig fel kell készülnünk rá, hogy egyszerre jelennek meg az első hullám késleltetett hatásai és a második hullám új következményei - írja friss elemzésében az MNB. A járványhelyzet elhúzódása a vállalatok üzleti terveinek általános újraértékelését okozhatja, bár kevésbé valószínű, hogy a tavaszihoz hasonló teljes leállással kell szembenézniük a gazdaságoknak - olvasható a jegybanki anyagban, amely a gazdaság talpra állítása kapcsán fogalmaz meg javaslatokat.

A foglalkoztatás megőrzését és a munkapiac védelmét továbbra is kiemelten kell kezelni. Sok vállalat a járvány első hullámában felélte tartalékait, bízott benne, hogy gyorsan javulhat a gazdasági helyzet. Ezen cégek munkapiaci oldalról inkább a munkaidő rövidítésével és a részmunkaidősök arányának növelésével reagáltak. A második hullám érkezésével, a növekedési kilátások újraértékelésével nagyobb arányban jelenhet meg a foglalkoztatotti létszám csökkentése. A legutóbbi 2008-09-es válságot követően a munkaerőpiaci alkalmazkodás elnyújtva jelentkezett, 2-3 negyedéves késéssel követte a gazdasági aktivitásban bekövetkező változásokat, miközben az álláskeresési idő tartósabban megemelkedett.

A hiteltartozások mellett a szállítói tartozásokra is figyelni kell - írja az MNB. A vállalatok forrásai között a jellemzően rövid (néhány hónapos) lejáratú kereskedelmi hitelek állománya 2020 első negyedéve végén közel 15 ezer milliárd forintot tett ki, ami a banki hitelállománynál (mintegy 9 ezer milliárd forint) is érdemben magasabb összeget jelent. A szállítói tartozásokon keresztül kialakuló fertőzések miatt egy-egy vállalat csődje így több másik vállalat pénzügyi helyzetére is kedvezőtlen hatást gyakorol, veszélyes körbetartozások láncolatát indítva el - írja a jegybank.

A reálgazdasági környezet változásai évekig hatással lehetnek a bankok a mérlegeire. A reálgazdasági változások idővel a bankok portfóliójának minőségére is hatással vannak, ami a bankrendszert és általában a finanszírozási környezetet is kihívások elé állíthatja. A folyamat a gazdaság helyreállásának időszakában lassíthatja a termelőkapacitások megújulását, és emelheti a nemteljesítő hitelek arányát is, ami a hitelezési kapacitás csökkenését eredményezheti.

A lakosság a mérsékeltebb rendelkezésre álló jövedelem mellett csökkentheti fogyasztását és növelheti megtakarításait. A munkaerő-piaci folyamatok a rendelkezésre álló jövedelem emelkedésének lassulását eredményezik, miközben a válságokra általánosan jellemző, hogy az óvatosabbá váló lakosság körében növekszik a megtakarítási ráta. Globálisan is nagyobb lehet a tartós termékek iránti kereslet csökkenése, valamint lassú a nemzetközi turizmus helyreállása, ami a hazai exportot tartósabban visszavetheti - olvasható az anyagban.

Egyes ágazatokat különösen súlyosan érint a járvány elhúzódása. Egyes területeken (például nemzetközi turizmus, szállítmányozás, szórakoztatóipar, személyes szolgáltatások) a bevétel tartósan az első hullámhoz hasonlóan minimális szintre csökkenthet. Fontos biztosítani ezen ágazatokban a túlélés és a későbbi talpraállás feltételeit - szögezik le.

Az MNB mindezek alapján a munkaerőpiacon az alábbiakat javasolja:

Munkahelyvédelmi bértámogatás folytatása és egyszerűsítése. A munkahelyvédelmi bértámogatásra allokált források jelentős része továbbra is rendelkezésre áll. A program meghosszabbítása során célszerű tovább egyszerűsíteni az adminisztrációt, hosszabb igénybevétel esetén emelkedő állami támogatást biztosítani és a gyermeket nevelők számára emelt összegű támogatást nyújtani. A Munkahelyvédelmi Akcióterv szociális hozzájárulási adóból igénybevehető kedvezményének kiterjesztése a koronavírus-járvány alatt állásukat elveszítő foglalkoztatottakra. A jelenleg alkalmazott kedvezmény csak azon munkaerőpiacra lépő munkavállalókra vonatkozik, akik az elmúlt 9 hónapból legfeljebb háromban voltak foglalkoztatottak, ami leszűkíti a támogatás igénybe vehetőségét. A járványhelyzettel kapcsolatos adókedvezmények újbóli bevezetése. A járvány által leginkább sújtott ágazatok március-június hónapokra célzottan mentesültek a munkáltatói és részben a munkavállalói közterhek megfizetése alól. A járvány második hulláma alatt célszerű lehet ennek ismételt bevezetése az érintett ágazatok felülvizsgálata mellett. Közfoglalkoztatás kibővítése és a piaci foglalkoztatás támogatása. A tavasszal bejelentett terveknek megfelelően bővíthető a közfoglalkoztatás. Segítené a közfoglalkoztatottak elhelyezkedését, ha a vállalatoknál munkába lépő közfoglalkoztatottak bérét meghatározott ideig (például fél évig) az állam fizetné, amennyiben a munkáltató ugyanennyi ideig tovább foglalkoztatja. Ez növeli a hozzáadott értéket és segíti a piaci foglalkoztatásra való átlépést. Átképzési járadék bevezetése, illetve sikeres vizsga esetén az álláskeresési járadék újraindítása. Az állam járadékot nyújthat az átképzésben való igazolt részvétel esetén vagy a felvehető diákhitel tartozást engedheti el sikeres vizsga esetén. Továbbá az álláskeresési járadék nyújtása is „újraindítható” sikeres vizsga után. Követhetők a nemzetközi minták (SkillsFuture Szingapúrban és Digilyft Svédországban).

