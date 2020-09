Nem torpant meg a kínai feldolgozóipar

Stabil maradt a kínai feldolgozóipar teljesítménye szeptemberben, miközben tovább javult a koronavírus-járvány nyomán nehéz helyzetbe került szolgáltatóipar teljesítménye is.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A szerdán közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 51,5 pontra erősödött szeptemberben. Elemzők 51,2 pontra számítottak az augusztusi 51,0 pont után. A feldolgozóipari BMI szeptemberben immár a hetedik egymást követő hónapja állt a növekedést és a visszaesést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb fölött. Az e havi adat ráadásul március óta a legerősebb volt.

A termelésre vonatkozó részmutató szeptemberben 54,0 pontra emelkedett az augusztusban mért 53,5 pontról. Az új megrendelések állománya az előző hónapról 0,8 ponttal erősödve 52,8 pontra nőtt, ezzel immár ötödik hónapja maradt növekedési pályán. Csao Csing-ho, a statisztikai hivatal vezető szakértője az adatokhoz mellékelt közleményben kiemelte: a külkereskedelmet segítő intézkedések, valamint a nemzetközi kereslet részleges helyreállásának köszönhetően a feldolgozóipari export és import egyaránt a növekedési tartományba erősödött szeptemberben. Az új exportmegrendelések állományát tükröző részindex az előző hónapról 1,7 ponttal javulva 50,8 pontra, az új importmegrendeléseké pedig 1,4 ponttal 50,4 pontra bővült. Aláhúzta azonban: bár a feldolgozóipari kereslet összességében javult, a szektor helyreállása egyenetlenségeket mutat. Ráadásul - tette hozzá - a világjárványt még nem sikerült hatékonyan ellenőrzés alá vonni, és még mindig bizonytalanságok mutatkoznak Kína behozatali és kiviteli tevékenységében.

A szakértő rámutatott továbbá: az október 1-jétől kezdődő nemzeti ünnep, valamint őszközép ünnep közeledtével a fogyasztási cikkek szektorának beszerzésimenedzser-indexe, valamint új megrendeléseinek állománya egyaránt szembetűnően növekedett augusztusról szeptemberre. A feldolgozóipar szempontjából hagyományosan termelési csúcsszezonnak számító időszaknak köszönhetően a kisvállalatok tevékenységét tükröző részindex is visszatért az 50 pontos küszöb fölé - tette hozzá Csao.

A feldolgozóiparon kívüli, főleg a szolgáltatásokat és az építőipart tömörítő szektorban folytatódott a markáns javulás szeptemberben. A gazdaság több mint felét biztosító szektor beszerzésimenedzser-indexe a hetedik hónapja emelkedve 55,9 pontra erősödött az augusztusban mért 55,2 pontról. Az adat 2013. decembere óta a legerősebbnek számít, akkor 56,0 pontot mértek. A szolgáltató szektor teljesítménye a múlt hónaphoz képest 0,9 ponttal 55,2 pontra nőtt.

Közben az állami BMI mellett megjelent a Caixin és a Markit cégek hasonló indexe is. Eszerint a kis- és középvállalatokra összpontosító Caixin/Markit felmérés szerdán közzétett adatai szerint a kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) az augusztusi 53,1 pontról 53,0 pontra mérséklődött szeptemberben. A Caixin/Markit által számított kínai feldolgozóipari BMI mindazonáltal már az ötödik egymást követő hónapban a növekedést és a visszaesést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb fölött áll. Elemzők a növekedés stagnálására számítottak, 53,1 pontot jósolva szeptemberre.

Az IHS Markit az adatokkal együtt kiadott közleményben rámutatott: a feldolgozóipari vállalatok szeptemberben is a termelés és az új megrendelések jelentős javulásáról számoltak be. Az új megrendelések állományát tükröző részindex 2011. januárja óta a legnagyobb mértékben bővült az exportmegrendelések felélénkülésének köszönhetően. Vang Csö, a Caixin vezető közgazdásza rámutatott: az új exportmegrendelések állományának szeptemberi részindexe önmagában is az elmúlt három év legjobb eredményének számított. Az erős kereslet pedig segítette a termelés helyreállását- tette hozzá -, az erre vonatkozó részindex így immár hetedik hónapja maradt a növekedési tartományban.

A foglalkoztatottság alindexe szeptemberben idén első alkalommal kapaszkodott az 50 pontos küszöb fölé. Vang hangsúlyozta: a munkaerőpiac mindazonáltal továbbra is gyengének mutatkozik. A felmérésben részt vevő cégek közül néhányan ugyan bővítették a foglalkoztatotti létszámot a termelésből adódó szükség kielégítésére, ám sokan továbbra is óvatosak maradtak. Vang szerint a munkaerőpiac javulása a gazdaság hosszú távú helyreállásán, valamint a külső környezet stabilizálódásán múlik. Kiemelte azonban: a világjárvány külföldi alakulása, valamint az amerikai elnökválasztás jelentős bizonytalanság forrásai a közeljövőt illetően.

A felmérés szerint a kis- és középvállalkozások továbbra is derűlátóan tekintenek az elkövetkező egy év üzleti kilátásaira, az üzleti várakozások részindexe az elmúlt három hónap legmagasabb szintjére erősödött.

Címlapkép: Getty Images