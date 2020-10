Azonnal fékezett a magyar feldolgozóipar a koronavírus második hullámában

Szeptemberben a kritikus 50 pontos értéke alá került a magyar feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index. A júliusi és az augusztusi szebb számok után tehát újra gyengélkedhet a feldolgozóipar, ami a koronavírus-járvány második hullámával van összefüggésben.

Szeptemberben 48,8 pontra esett a magyar BMI az augusztusi 52,8 pontról, ezzel a kritikus 50 pontos érték alá került. (Ez választja el a csökkenést a növekedéstől.)

Ahogy a fenti grafikonok látható, az eurózóna feldolgozóipara (narancssárga) a koronavírus-járvány előtt gyengébben teljesített, mint a magyar (zöld), azonban a járvány időszakában a magyar ipar is igen jelentős esésen ment keresztül. Most úgy tűnik, hogy a valutaunió feldolgozóipara szeptemberben kedvezőbb képet mutat, mint a magyar, miután ott növekedésről számoltak be a cégek.

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) összefoglalója szerint a felmérésben vizsgált részindexek többségükben csökkentek augusztushoz képest, ennek mértéke négy esetben érte el az 5 százalékpontot. A foglalkoztatottságindex értéke 50 pont alá került ebben a hónapban, ami elbocsátási szándékokat tükröz a magyar feldolgozóiparban.

A válaszadók az előző hónaphoz képest első hónapja kedvezőtlenebb folyamatokról számoltak be, két hónapos bővülés után. A termelési és beszerzési alindexek értékei, noha csökkentek, de továbbra is bővülést jeleznek. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei ezzel ellentétben enyhe szűkülésre utalnak. A BMI-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke viszont továbbra is rendkívül alacsonyan maradt, erősen közre játszva az index alacsonyabb értékében. Az import indexe csökkent, de még 50 pont felett maradt, az export viszont a mostani csökkenéssel 50 pont alá került.

Habár a magyar BMI index jelentős ingadozásokat mutat, és csak óvatos következtetéseket vonhatunk le belőle, azt el lehet mondani, hogy a koronavírus-járvány második hullámának hazai beköszöntével, illetve az ezzel kapcsolatos korlátozó intézkedések megjelenésével (határzár) a vállalatok óvatosabbak lettek.

