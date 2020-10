Harapófogóban a luxus sportautók és motorok, nagy változás jöhet a Lamborghininél és a Bugattinál

Nincsenek könnyű helyzetben az autógyártók, mert a szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályok miatt úgy kellene menedzselniük a belsőégésű motoros modelljeiknek a gyártását, hogy közben egyre inkább az elektromos modellekre kell fókuszálniuk, utóbbiak fejlesztése ráadásul extra forrásokat igényel, ami szűkíti a mozgásteret a hagyományos hajtásláncú modellek fejlesztésében. Ebben a különös helyzetben kiemelt figyelmet kapnak a nagyteljesítményű sportautók és motorok, amelyek károsanyag-kibocsátása extrém magas, a vevőkör nagy része azonban ragaszkodik a belsőégésű motorokhoz. A Volkswagennél is nagy dilemmát okoznak a luxusmárkák, a német konszern ezért felülvizsgálja a Lamborghini, a Bugatti és a Ducati stratégiáját is.

Változás a luxusmárkáknál

A Volkswagen vizsgálja a cégcsoporthoz tartozó olyan márkák jövőjét, mint a Lamborghini, a Bugatti, és a Ducati. A Volkswagen menedzsmentje és az igazgatóság a novemberi ülésen fogja megvitatni az említett brandek jövőbeli stratégiáját, emellett egy új „to do listet” is összeállítanak, miután a cél továbbra is az, hogy az autógyártó több mint megduplázza a piaci kapitalizációját, és elérje a 200 milliárd eurós piaci értéket – mondta el a társaság egyik igazgatója a Reutersnek.

Mindennek eredményeként a magas teljesítményű sportautó és szupermotor márkák új technológiai partnereket kaphatnak, de egy újraépítkezés és más opciók is benne vannak a pakliban, mint valamelyik leányvállalat tőzsdére vitele, vagy értékesítése – közölték a hírügynökség forrásai. A Volkswagen jelenleg azt is vizsgálja, hogy rendelkezik-e elegendő erőforrással ahhoz, hogy a kisebb márkákhoz elektromos platformot fejlesszen, mivel jelenleg milliárdos tételben hajtanak végre beruházásokat, hogy felfuttassák a mainstream elektromos autók gyártását.

Más szempontból is nehéz helyzetben van a Volkswagen, hiszen az elektromos autók gyártására való átállás jelentős költségeihez rengeteg pénzt kell felszabadítania, a szakszervezetek azonban nem mindenben támogatják a konszern vezetését.

A cég vezérigazgatója, Herbert Diess egy korábbi interjúban nem tért ki külön a luxusmárkák kérdésére, de elmondta, hogy a Volkswagennek újra fel kell találni magát az elektromos-, és önvezető autók érájában való helytálláshoz.

Folyamatosan vizsgáljuk márkaportfóliónkat, ez különösen igaz, mikor alapvető változások történnek az iparágunkban. A piaci diszrupció szempontjából arra kell fókuszálnunk, és feltennünk magunknak a kérdést, hogy az átalakulás mit jelent az csoport egyes részeinek

– mondta Diess.

A cégvezér szerint a márkákat az új követelményeknek megfelelően kell mérni, ideértve a jármű villamosítását, a digitalizációt, és a konnektivitást.

Továbbra is 200 milliárd eurós piaci kapitalizáció a cél

A számos nagyobb márkát kiszolgáló közös elektromos jármű architektúra kiépítése mellett a Volkswagennek forrásokat kell felszabadítania az összekapcsolt és autonóm járműtechnológia és az új mobilitási szolgáltatások fejlesztése érdekében is.

Tavaly a Volkswagen 4 554 Lamborghinit adott el, amelyek 170,5 ezer eurótól kezdődnek, a különleges darabokért pedig milliókat is elkérhetnek. Bugattiból 82 darabot adtak el, amelyeknek 7 számjegyű az árcédulája, emellett 53 ezer Ducati motor is gazdára talált tavaly. A cég bennfentesei azonban megkérdőjelezik, hogy valóban megéri-e irdatlan erőforrásokat befektetni ezeknek a szuperjárműveknek a halk, elektromos verzióiba, amelyek talán nem lesznek olyan vonzók a zajos, magas oktánszámú márkák kedvelőinek. Hasonló gondolatok merültek egyébként fel a mi Porsche tesztünkön is, ahol a többek között a Porsche Taycant is leteszteltük, az egyik felmerülő ellenérv pedig éppen az volt, hogy a jármű halk és steril.

Sok amerikai vállalattól eltérően, amelyek sok esetben tőkepiaci forrásbevonás mellett döntenek, a Volkswagen inkább a belsőégésű motoros autók értékesítéséből származó pénzáramra támaszkodik, hogy finanszírozza az elektromos járművekre való átállást.

A cég vezérigazgatója a társaság tőkepiaci helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy nagy konglomerátumként alacsony értékeltségen és úgynevezett „conglomerate discount” mellett forognak a papírjaik, ami arra utal, hogy a piac egy diverzifikált nagyvállalatot kevesebbre értékel, mint a vállalat egyes részeinek összértéke. Viszont Diess kiemelte, hogy igyekeznek tenni ez ellen, a Rend nevű leányvállalat eladására, és az MAN átalakítására is utalva ezzel.

Diess úgy véli, hogy a vállalat értékeltsége emelkedni fog, ha a piac megérti, mennyire nyereségesek az elektromos járművei, viszont rövidtávon nehézségekkel kell szembenézniük, miután az uniós törvényhozók a szén-dioxid kibocsátás 50 százalékos csökkentését javasolták 2030-ra.

Emellett azt is elmondta a cégvezér, hogy a Volkswagen célja, mely szerint a társaság piaci értékét 2025-re 200 milliárd euróra akarják feltornázni, továbbra is él.

Törekvési célként fogalmaztuk meg a 200 milliárd eurós piaci értéket

Diess szerint a Volkswagen súlyosan alulértékelt, ha megnézzük a társaság technológiai kompetenciáját, a globális helyzetét és azt, hogy a versenytársakhoz képest a cég rendelkezik a legjobb technológiai előfeltételekkel.

Hasonlóan számos hagyományos európai gyártóhoz, a Volkswagen részvényárfolyama sem tudta ledolgozni az idén márciusban látott zuhanást, ha az európai autógyártókkal vetjük össze, akkor a középmezőnyben van a cég részvénye, amely idén 22 százalékot veszített az értékéből.

Ahhoz, hogy a Volkswagen elérje a 200 milliárd eurós piaci kapitalizációt (a jelenlegi 72,7 milliárd euró), még 2,75-szeresére kellene emelkednie az árfolyamnak, egészen 378 euróig. A korábbi történelmi csúcs 263 euró volt 2015-ben, tehát a korábbi csúcsnál 43,7 százalékkal magasabb árfolyam elérésével tudná megvalósítani a cég a 200 milliárd eurós piaci kapitalizációt, a részvényárfolyam emelkedése révén.

Intelligens járművek

Jelenleg a Volkswagen 72,7 milliárd eurós piaci kapitalizációval rendelkezik, ami messze elmarad a rivális Toyota 182,4 milliárd eurós piaci értékétől, pedig a német cég több autót adott el tavaly, mint a japán versenytárs. A Volkswagen tavaly 10,96 millió járművet értékesített – a legtöbbet minden autógyártó közül – miközben a Toyota ilyen szempontból a második helyen végzett 10,74 millió eladott autóval.

Az elemzők szerint ez az egyenlőtlenség azért áll fenn, mert a Volkswagennek több márkája van, kevésbé hatékony, és magasabb költségek mellett működik. A Volkswagennek csoportszinten 671 205 alkalmazottja volt tavaly év végén, ezzel szemben a Toyota mindössze 359 542 dolgozóval rendelkezett az előző pénzügyi év zárultakor.

Jelenleg a Volkswagen két fő tényezőben bízhat a beruházásokhoz szükséges tőke előteremtése végett.

Egyrészt a fenntartható módon megvalósított közlekedés óriási trend befektetői körökben, így az egyik megoldás a tőkepiac lehet,

másrészt szüksége van a cégnek a munkaügyi vezetők pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos támogatására.

A legfontosabb dolog most az elektromobilitásra való átállás

Diess szerint az egyéni mobilitás drámaian meg fog változni, és az elektromos autózás ennek a változásnak csak a 10-20 százalékát teszi ki. Az igazán nagy változás a járművek növekvő intelligenciájában keresendő. Ehhez kapcsolódóan a cégvezér elmondta, hogy a járművekhez készülő új szoftvercsomag csak 2023-ban, vagy 2024-ben érkezhet meg a piacra, ezért nehezebb a befektetőknek felismerni a Volkswagen potenciálját.

A helyes út

Bár az elemzők szerint a Volkswagen részvényárfolyamának emelkedéséhez radikális változás kellene, a legnehezebb rész talán a cég felügyelő bizottságának megnyerése lehet, amelynek felét a dolgozók adják.

A Volkswagen nem tervezi a Porsche vagy az Audi tőzsdei bevezetését, más tervek pedig csak akkor kapnak meghallgatást, ha hosszú távon védik a munkahelyeket - állítja az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezete. A szakszervezet vezetője, Joerg Hofmann a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy alapvetően nem ellenzi a divíziók tőzsdei bevezetését, vagy az esetleges spinoffokat.

Soha nem elleneztük a társaság azon terveit, hogy finanszírozzák a növekedést a tőzsdén. De ha a cél a cég feldarabolása a magasabb értékeltsége érdekében, vagy a „rossz ipar” elkülönítése, akkor nemet mondunk

– mondta Hofmann. Ahelyett, hogy elállna a gyengén teljesítő eszközöktől, a vállalat felelőssége, hogy befektessen alkalmazottai és telephelyei jövőjébe – tette hozzá. A VW nagy hatalmú munkaügyi vezetőjével folytatott többszöri összecsapás után Diess elmondta, hogy már megváltoztatta a szemléletét.

Címlapkép: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images