Sinkó Ottó: egyszerre van munkaerőhiány és munkanélküliség a koronavírus miatt

A feldolgozóipari megrendelések emelkedtek az elmúlt hónapban, ez az év végéig kitart, ami közel sem jelenti azt, hogy a a jövő év is erős lesz. Most inkább a készletek feltöltése zajlik – mondta a Portfolionak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója. Jelenleg vegyes a munkaerő-piaci helyzet, amíg a vendéglátásban, idegenforgalomban felesleg, addig a feldolgozóiparban újra munkaerőhiány van, amit a mobilitást növelő kormányzati lépésekkel, átképzéssel lehetne orvosolni. Sinkó szerint nagy probléma, hogy Magyarországon ilyen magas az esetszám, hiszen mostanra oda jutottunk, hogy a magyarok üzleti utazásait korlátozza a többi ország. A megbetegedések számának gyors emelkedése a termelésre nézve is komoly kockázatot jelenthet.

Budapest Economic Forum 2020 A járvány utáni gazdasági-társadalmi átalakulás lesz a Budapest Economic Forum fókuszában október 8-án. Még elérhetők online és offline jegyek az eseményre!

A járvány első hulláma megtépázta a cégeket, a nyár viszont kicsit talán jobban alakult Magyarországon. Milyen a gazdasági helyzet a második hullámban?

Az első negyedév még erős volt, az április-május rettenetesen alakult mindenki, így a Videoton számára is, ezt követően egy normalizálódó június és egészen jó július következett az árbevétel és termelési volumen tekintetében. Júliusban a szokásostól eltérően idén nem volt leállás, senki sem ment szabadságra, de augusztusban azért látszódtak a szabadásgolások. Éves szinten euróban számolva a bevételünk 9%-kal marad el az év első nyolc hónapjában a tavalyi év azonos időszakáétól, forintban pedig 3-4%-os a visszaesés, ami az árfolyam alakulásával van összhangban, de a következő hónapokra a feldolgozóipari megrendelések emelkednek.

A nagy kérdés, hogy ezek a megrendelések kitartanak-e a következő évre. A félkész termékekből, részegységekből kiürültek az ellátási láncok, ezt igyekszik a teljes rendszer feltölteni, hogy az év végére – amikor jön egy szezonális pörgés – jó állapotban legyenek, és a termelést, értékesítést ne korlátozza a raktérkészletek hiánya. A mostani fellángolás egy része tehát eseti, és az elmúlt időszak alacsony termelésével függ össze. A hirtelen megugrott igényeket tehát nem biztos, hogy ki lehet vetíteni a következő évre.

Sinkó Ottó Videoton Holding ZRt., vezérigazgató 1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1982-től a Medicor-nál szoftver fejlesztőmérnök, 1983-tól a Műszertechnikánál fejlesztő mérnök majd osztályv Tovább … Tovább 1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1982-től a Medicor-nál szoftver fejlesztőmérnök, 1983-tól a Műszertechnikánál fejlesztő mérnök majd osztályv

Az első hullámban kevés volt az esetszám, de szigorúak a korlátozások Magyarországon, most fordított a helyzet. Hogyan hat ez a cégekre?

Az első hullámban az ellátási láncok döcögtek, nem igazán volt miből gyártani, viszont Európa még termelt volna ezerrel a tavasz beköszöntével. A helyzet az volt, hogy termelni kellett volna, de nem igazán volt miből, mert a távol-keleti ellátási láncok nem működtek. Az első hullámban Magyarország kevésbé volt érintett a járványban számos európai országgal összehasonlítva, ebben volt trendforduló az augusztus 20-i hétvége. Megindult az áramlás, nem voltak megfelelő utazási szabályozások a nyaralásra vonatkozóan, és bizonyos mértékben még állami biztatás is érkezett a külföldi nyaralásra ebben az időszakban. A második hullám tehát az augusztus 20-i hosszú hétvége által kiváltott hatással indult el, amire rárakódott az iskolák megnyitásából adódó hatás.

Ennek következtében az a furcsa helyzet alakult ki, hogy Európa számos országa viszonylag jól áll a járvány elleni harcban, de Magyarország az egyik leginkább érintett a betegség terjedése szempontból. A megbetegedések számának gyors emelkedése a termelésre nézve is komoly kockázatot jelent, és érinti az üzleti utakat is. Egészen a második hullámig nekünk nem volt ajánlott külföldre menni, hogy nehogy elkapjuk a vírust, most viszont megfordult a helyzet, és a magyarok belépését korlátozzák más országokba, ami a céges utak és a személyes tárgyalások tekintetében nem előnyös.

Szeptemberre komoly megrendeléseink voltak, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy többé-kevésbé visszaállt a tavalyi helyzet az elektronikai cégeinknél. Miközben az első félévben több száz fős létszámcsökkenésen mentünk keresztül, most növekednünk kellene. Júliustól számottevően növeltük a létszámot, amit akkor még meg tudtunk tenni, de jelen pillanatban további 100-150 főre lenne szükségünk. Sajnos nem tudunk ennyi dolgozót felvenni, mert a munkaerőpiaci tartalékok kezdenek eltűnni a feldolgozóiparban, és már felütötte a fejét a munkaerőhiány.

Munkaerőhiány? Néhány hónapja még a magyarországi cégek leépítéseitől volt hangos a sajtó.

Vegyes a kép a különböző szektorokban. A második hullám abban is különbözik az elsőtől, hogy egyszerre van jelen a munkaerő felesleg és a munkaerőhiány. Felesleg tapasztalható a vendéglátásban, az idegenforgalomban, míg a feldolgozóipar egyes területein hiány van. Az idegenforgalom nem csak most vergődik, de még kilátás sincs arra, hogy visszatérjen a válság előtti állapot a következő időszakban. Mi viszont a bezárt munkásszállásaink egyikét már újra megnyitottuk, és kénytelen-kelletlen felvettünk újra nem magyar nemzetiségű munkavállalókat is. Ők még nem az országhatáron kívülről jöttek, de úgy látszik, hogy újra megjelennek a feldolgozóiparban a külföldi dolgozók.

Szerintem nincs szükség arra, hogy olyan kormányzati intézkedések legyenek, amelyek a teljes gazdaságot ugyanúgy kezelik. Olyan intézkedések kellenek, amelyek figyelembe veszik, hogy egyes szektorokban hiány van, máshol viszont felesleg. Azoknak a munkavállalóknak az áramlását elő kellene segíteni a szektorok között, akikre előre láthatólag hosszú hónapokig vagy még tovább nem lesz szükség régi helyükön. Okosan kell meghatározni ezt az időtartamot, hiszen könnyen lehet, hogy tartósan átalakult az adott szektor, ezért átképzés is kell számukra, hogy el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon azokban a szektorokban, amelyek most fejlődnek, mert látszik, hogy a járvány következtében a gazdaságon belül tartós hangsúlyeltolódások jöttek létre.

Okozhat problémát a járvány második hulláma a termelésben?

Nekünk arra kell figyelni, hogy a cégek működőképessége fennmaradjon a növekvő magyarországi esetszámok ellenére is. Ez veszélybe kerülhet amiatt, ha túl sokan betegszenek meg egyszerre a régióban, ami nehezen teszi lehetővé a termelést. De ha járványügyi intézkedések miatt kellene leállítani a termelést – amit mindenképpen szeretnénk elkerülni –, akkor is gond lehetne, ezért előírjuk a maszkviselést, a kézfertőtlenítést és a lázmérést is elvégezzük a cégeinknél. Ahogy állami szinten nem tudják megvalósítani a kontaktus követését, egy szűkebb dolgozói kollektíva esetén könnyebb ezt megtenni, és meg is tesszük, ha egy dolgozónk pozitívvá válik. A saját orvosi rendelőnkben végzünk ellenanyag-tesztelést (IgM/IgG) és a PCR-mintavételt. Elvégezzük a tesztelést saját költségünkre olyan esetekben is, amikor a hatóságok nem tartják indokoltnak. Ezek mögött országos szinten tesztelési kapacitáskorlátot, illetve anyagi megfontolásokat sejtek, ezért mi a tesztelést felvállaljuk saját költségünkre a dolgozók esetében, ezzel mindenki jól jár.

Tartasz attól, hogy a második hullám okoz még meglepetéseket és lassú lesz a kilábalás?

Nem lesz könnyű a következő időszak, és nagyon korai lenne még kimondani, hogy megérkeztünk a V alakú kilábaláshoz. Szerintem erről egyáltalán nem lesz szó. A GDP idén rendkívül számottevően esik vissza, már a jegybank sem mondja azt, hogy megúszhatjuk egy igen erőteljes visszaesés nélkül. Arra számítok, hogy idén 6-9%-kal csökkenhet a GDP, és a jövő év sem lesz olyan erős. Jövőre az idei GDP-veszteség nagyából felét tudjuk talán ledolgozni.

Sinkó Ottó elmondja a magyar gazdaságról és a vállalati szektoról alkotott meglátásait a Portfolio Budapest Economic Forum 2020 konferenciáján.

Címlapkép és fotók: Stiller Ákos korábbi felvételei