A befektetők és a nagyvállalatok előre rettegnek Biden megválasztásától - jogos a félelmük?

Amerika november 3-án elnököt választ, és a piacpárti Donald Trumppal szemben az egyre inkább balra tolódó demokrata párt Joe Bident jelölte elnöknek. Biden programja szemmel láthatóan baloldali, Trump ezért sokszor szocialistának láttatja őt, összemosva az egyébként centrista jelöltet a párt balszárnyával, valamint olyan, markánsan baloldali politikusokkal, mint Bernie Sanders (aki nem is tagja a Demokrata Pártnak). Bidennek markáns tervei vannak a pénzügyi piacok szabályozására is, amelyekkel nem a lazítás irányába mozdulna el. Valóban van okuk félelemre a vállalatvezetőknek, alapkezelőknek és a vagyonos rétegnek? A helyzet nem ennyire egyértelmű.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Biden programja az elemzők között is vitatott megítélésű, de többen hívják fel arra a figyelmet, hogy a sok, elsőre talán meglepően baloldali elem mellett azért Bident messze nem lehet „szocialista” jelzővel illetni. A napokban az Economist közölt egy elemzést Biden gazdaságpolitikai elképzeléseiről, ezt foglaljuk össze röviden.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 25. Miért fontos nekünk az amerikai elnökválasztás?

A lap azzal kezdi, hogy több amerikai vállalatvezető is attól tart, hogy Biden megválasztása esetén nehézségekkel kell majd szembenézniük. Az Economist azonban úgy gondolja, hogy a demokrata jelölt elképzeléseit nem lehet ennyire egyoldalúan nézniük, és felhívják a figyelmet arra, hogy

Biden elutasította a radikális baloldaliak utópista követeléseit, adóügyi tervei pedig megalapozottak.

Az elnök javaslatai csak enyhén növelnék az állam méretét, miközben valós problémákra kísérelne meg választ adni – mint a rossz infrastruktúra, klímaváltozás és a kisvállalatok kedvezőtlen helyzete. Az Economist véleménye szerint Biden vállalásai sok tekintetben nem is kellően nagyívűek.

A lap nem említette, de a problémák közé érdemes felvetni a széles társadalmi egyenlőtlenséget, amely Trump adócsökkentő lépései nyomán tovább nőtt. Biden erre is választ próbál adni, például az adórendszer progresszívebbé tételével, és kommunikációja középpontjába is középosztályt helyezi.

A lap szerint Trump 2017-es hatalomra kerülése után az adócsökkentéssel a gazdasági növekedést és a részvénypiaci emelkedést fűtötte, és mindezt a koronavírus-válság eljöveteléig rendkívül sikeresen tette (ehhez kellett persze a Fed laza monetáris politikája is). A kisvállalati hangulatindexek 30 éves csúcson voltak, a legszegényebb kvartilis jövedelme évente 4,7%-kal nőtt átlagosan, a részvénypiacok is jelentősen emelkedtek. A választók számára a gazdasági teljesítmény elsődleges fontosságú a választáson, és ha nem jött volna a koronavírus-válság, akkor ez a tény önmagában is jelentősen növelte volna Trump újraválasztási esélyeit.

A járvány miatt azonban felszínre kerültek Trump hiányosságai is.

Az olyan tartós problémák esetében, mint például az elavult infrastruktúra és a lyukas szociális háló nem tapasztalható javulás. A beruházások leálltak, a kisvállalatok nehéz helyzetbe kerültek, Trump kaotikus stílusa (például támadása a jogállam ellen, vagy egyes vállalatok nyilvános megalázása) pedig „adóval sújtotta a növekedést”. A Kínával való konfrontációnak nem volt kézzelfogható eredménye, miközben a globális kereskedelmet bizonytalanságba taszította.

Az Economist véleménye szerint Biden már azzal meg tudná oldani ezeket az utóbbi problémákat, hogy jó szervezőkészséggel rendelkezik, bízik a meglévő intézményrendszerben, és hallgatna a tanácsokra, és tekintettel lenne a következményekre. A leendő demokrata elnök kvalitásaira a lap szerint szükség is lesz, mert 2021-ben a válság elnyújtott hatásai miatt tovább fog nőni a munkanélküliség, és vállalati csődök is nagy számban fordulnak elő. A demokraták erre egy 2-3 ezermilliárd dolláros élénkítőcsomaggal válaszolhatnak.

Biden emellett jobb kapcsolatot ápolna a szövetségesekkel, így enyhülne a Kínával való kereskedelmi háború veszélye, és a vakcina beszerzésekor jelentős szerepet játszana az Egyesült Államok együttműködő nemzetközi attitűdje.

A demokrata jelölt megválasztása esetén választ kíván adni az évtizedes problémákra, például az elavult infrastruktúrára, amelyet környezetvédelmi szempontok figyelembevételével fejlesztene. Egy átlagos amerikai híd 43 éves – emlékeztet a lap. A kutatás-fejlesztésre fordított összegek az 1960-as évek 1,5%-os GDP-arányos szintjéről mostanra 0,7%-ra estek vissza, az amerikai technológiai előny csökken Kínával szemben. Emellett arra számíthatunk, hogy visszavonja Trump korlátozásait a bevándorlás terén, amely az amerikai versenyképesség elé gördített akadályokat.

Ezek nem egy szocialista intézkedései

A lap véleménye szerint mindezeket az intézkedéseket nem lehet szocialistának nevezni, mert Biden elhatárolódott a baloldali radikálisok olyan ötleteitől, mint a mindenki számára ingyenesen elérhető egészségügy, a nukleáris energia tiltása, és a garantált munkahelyek.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy amiért Amerikában egy jelöltet már szocialistának bélyegeznek, az az európai gazdaságpolitikai eszköztárban sokszor annyira bevett eszköznek minősül, amelyet még a piacpárti jobboldaliak sem kérdőjeleznek meg. Európában például általánosan elterjedt az ingyenes állami egészségügy – relatíve csekély havi hozzájárulás fejében-, és már több példát láttunk a nukleáris erőművek visszaszorítására, leglátványosabban Németországban. Ebből pontosan látszik, hogy az Egyesült Államok gazdaságpolitikai közvéleményének középpontja még mindig messze jobbra húzódik az európai gondolkodástól.

Biden intézkedései összegüket tekintve sem annyira jelentősek, hogy az államra nagy terheket rójanak. Ha össze akarjuk hasonlítani a radikális baloldaliak javaslatával, Biden tervének összege Elizabeth Warren és Bernie Sanders program költségvonzatának mindössze 16-23%-át teszi ki, és akár még egy jobboldali, republikánus többsége Szenátuson is átmehet.

Ha Biden összes adójavaslata megvalósul – amelyre az elemzés szerint kevés esély van – akkor a vállalati profit legfeljebb 12%-kal, a legfelső 1% jövedelme pedig 14%-kal csökkenne a jelenlegihez képest.

A „Bidenomics” legjelentősebb veszélye, hogy pragmatizmusa miatt nem lesz elég merész. A programban szereplő erőforrás-átcsoportosítások ugyanis aligha lesznek elegendőek a középosztály általános életszínvonalának érezhető emelésére, amelyre Biden vállalkozott. Emellett fájóan hiányoznak egyes részletek a programból, nem tudjuk például, Biden mit tervez a technológiai monopóliumokkal, amelyek Trump idején egyelőre érinthetetlenek, de jelentős belépési akadályokat képeznek a techpiacon.

Biden programjának patrióta részével már nem értenek egyet az Economist elemzői – szerintük a nagyszabású zöld-infrastruktúra kiépítése nagyon fontos lépés, ám a hatékonyságot torzítja, hogy nagyrészt hazai beszállítókkal képzeli el a kivitelezést a jelölt. De a zöldpolitika területén is hiányolják a bátorságot az elemzők, kiemelik például a karbonadót, amely bevezetéséhez a meghirdetett programja szerint a jelölt nem tűnik elég bátornak.

Vannak emellett ellentmondások is Biden terveiben – korábbi pályafutása szerint ő maga a szabadkereskedelem pártján áll, és jelenleg is a meglévő kapcsolatrendszer helyreállítását tűzte ki célul, ennek lehetőségein ront viszont a patrióta megközelítés, amely szerint a beszerzéseknél kivételezne az amerikai vállalatokkal, valamint nem szüntetné meg azonnal a büntetővámokat sem.

Fontos továbbá beszélni az elnök azon tervéről, amely szerint csökkenteni kívánja az államadósságot. Ez jelentős terhet ró a gazdaságra a jövőben az Economist szerint, a jelenlegi trend szerint ugyanis 2050-re a GDP-arányos államadósság 200%-os lehet. Ennek akkor lesz igazán jelentősége, ha a kamatlábak elmozdulnak a 0 közeli szintről.

Összességében a lap úgy gondolja, hogy a Biden elképzelésével szembeni félelmek nem megalapozottak, a jelölt ugyanis számos olyan programpontot tűzött zászlajára, amelyek régi problémákat oldanának meg az Egyesült Államok gazdaságában.

Biden hangzatos kinyilatkoztatásai a piacok és a vagyonosok "megregulázására" vonatkozóan aggodalmakat keltenek a befektetők és a vállalatvezetők között, ám meglehet, hogy az ijedelem végül túlzónak bizonyul. Egyelőre az adóemeléseken kívül a program kevés konkrétumot tartalmaz, és azért arra számíthatunk, hogy a gyakorlati kormányzásra a harcias kampány hangulata nem feltétlenül nyomja rá majd a bélyegét. Biden célja egyelőre a párton belüli baloldaliak és az amerikai kékgallérosok támogatásának elnyerése, ehhez pedig - úgy látszik - baloldali populista üzeneteket is felhasznál. Az esetleges hatalomra kerülése után pedig valószínűleg megpróbál majd egyensúlyozni a párt többségben lévő mérsékelt centruma és a támogatottság szempontjából fontos baloldali szárny elképzelései között



Szigorúbb szabályok érkeznének a pénzügyi piacokra

A demokrata elnökjelölt pénzügyi piacokra gyakorolt hatásával foglalkozik a Reuters friss elemzése is. A lap szerint Biden vélhetően nem fogja fenekestül felforgatni a pénzügyi szférát, de alighanem kevésbé lesz piacbarát, mint Barack Obama volt – Trumpról nem is beszélve. A választás közeledtével és Trump megbetegedése miatt az utóbbi napokban különösen nagy figyelmet kapott Biden elképzelése, és a Reuters ezért összegyűjtötte, mire számíthatunk az elnöktől.

A világjárvány felhívta a figyelmet az országban meghúzódó egyenlőtlenségekre, így újra előkerült az 1977-es közösségi újrabefektetési törvény, amely szabályokat fogalmaz meg az alacsony jövedelműek fair hitelezésére. Biden vállalta, hogy ennek a törvénynek a hatályát kiterjeszti.

Biden prioritásai közé tartozik a lakhatás kérdése is. A demokrata jelölt elnökké választása esetén alighanem semmissé teszi Trump törekvéseit a lakhatási finanszírozással foglalkozó óriások (Fannie Mae és Freddie Mac) kiszervezéséről az állami irányítás alól, mert szerinte az növelné az alacsony jövedelműek jelzáloghitelének költségeit. Biden emellett felszámolná a faji és nemzetiségi megközelítést alkalmazó hitelezési gyakorlatot.

A diszkriminatív gyakorlat felszámolása mellett Biden támogatná a lakossági hitelezés szigorúbb felügyeletét. Erre már volt kísérlet 2009 után, de Trump hatalomra kerülésével a szabályok valamelyest lazultak.

Biden emellett magáévá tette Warren csődvédelmi javaslatát, amely megkönnyítené az amerikaiak számára a magáncsőd-eljárás kezdeményezését, és amely nagyobb lehetőséget biztosítana számukra vagyontárgyaik védelmében. Ehhez viszont olyan szabályozásra lenne szükség, amely a Reuters szerint csak demokrata szenátusi többséggel valósulhatna meg. Érdekesség, hogy szenátorként Biden még ellenezte ezt a javaslatot.

Címlapkép: Getty Images