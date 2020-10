Több ezer ember nem kapja meg a teljes fizetését a Dunaferrnél

Súlyos likviditási problémái lehetnek a dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt-nek, ugyanis a cégvezető levele szerint minden munkavállaló csak nettó 200 ezer forintot kap meg a szeptemberi béréből. Mindezt néhány nappal az előtt az októberben esedékes fizetésnap előtt közölték csak a munkavállalókkal.

Evgeny Tankhilevich cégvezető kedden kelt levelét azzal indítja, hogy az idei év nagy terhet ró a dunaújvárosi vasműre. "Az elmúlt időszak alacsony termelési szintje okán mára rendkívül nehéz, kritikus pénzügyi helyzetbe kerültünk" - fogalmaz a vezető.

Ezért a társaság október 10-ig esedékes szeptemberi munkabért és minden egyéb juttatást csak ütemezetten tudja kifizetni a munkavállalóknak. Ennek kapcsán három intézkedést sorol fel a cégvezető:

2020. október 10-ig minden munkavállaló részére nettó 200 ezer forint összegig fizeti ki a bér első részletét a munkáltató. A TB ellátásokat (táppénz, GYED, stb.) maradéktalanul teljesíti a munkáltató, függetlenül attól, hogy az meghaladja-e a 200 ezer forintot. 2020. október 22-ig fizeti a munkáltató a bér fennmaradó összegét. Az önkéntes egészségpénztári, az önkéntes nyugdíjpénztári és törzsgárda biztosítási járadék kifizetését a pénzügyi lehetőségek függvényében egy későbbi időpontban fogja kifizetni a cég.

A hónapok óta fennálló kritikus termelési szint sajnálatos módon rendkívüli intézkedéseket követel tőlünk, ennek ellenére törekszünk a termelés folytonosságának fenntartására és ehhez számítunk az Önök belátására és megértésére

- zárja sorait Evgeny Tankhilevich.

Súlyos válságban a Dunaferr

A Dunaferr válsága évek óta tart (ezzel több cikkünkben is részletesen foglalkoztunk), amely összefügg az acélipar éppen aktuális helyzetével (hiszen ez az az iparág, ami rendkívül ciklikus), valamint a társaság iparon belüli relatív gyenge pozíciójával, amit nem minden esetben lehet az általános környezetre fogni. Jól látható azonban, hogy a fentieken túl az elmúlt egy év még feszültebb és kiélezett helyzetet teremtett a vasmű életében.

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtti munkavállalóknak írt levelében Evgeny Tankhilevich, amikor bejelentette, hogy a Dunaferr csoportos létszámleépítést tervez, mert az európai iparági környezet ezt indokolja. Idén februárban úgy tűnt, hogy a társaság fel tud lélegezni, miután bejelentette, hogy visszavonja a 350 fősre tervezett leépítést.

Áprilisban megint rossz hírek érkeztek a társaság háza tájáról, ugyanis a cégvezető akkori levele szerint 5 napot késik az áprilisi bér kifizetése. Majd májusban azt is közölte, hogy a túlélésért folytatott küzdelem egy döntő szakaszába lépett a cég, a koronavírus-válság felgyorsította a negatív folyamatokat. Akkor már jelezte a társaság vezetője, hogy elkerülhetetlenné válhat a termelési szint csökkentése. Ez azóta be is következett a mai levél tanúsága szerint. Az akkori áprilisi bér kifizetése megmenekült, de már egyértelműek voltak a jelei annak, hogy a cég egyfajta likviditási válságba került. Ugyanis az "üzleti partnereik jóindulatának köszönhetően" néhány fizetési kötelezettséget át tudtak ütemezni.

Majd jött az augusztus, amikor a cégvezető bejelentette, hogy egyoldalúan felmondják a kollektív szerződést, mert szerinte a szakszervezet csak súlyosbította a cég helyzetét.

Kritikus vállalat az egész térség szempontjából

A társaságcsoport helyzetét azért szokta kiemelt figyelem övezni, mivel a térség meghatározó foglalkoztatója. Dunaújváros legnagyobb munkáltatójáról van szó, mivel 4500 alkalmazottja van, valamint az elmúlt időszakban egyre több munkavállaló lett kiszervezett.

