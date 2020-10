WTO: nem lesz akkora zuhanás, majd felpattanás sem a globális áruforgalomban, mint tavasszal vártuk

Javította az árukereskedelemre vonatkozó idei előrejelzését a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a nyár első két hónapjában tapasztalt fellendülésnek köszönhetően, de a jövő évre gyengébb növekedést prognosztizált tekintettel azokra az egyértelmű kockázatokra, amelyek a koronavírus-járvány második hulláma miatt elrendelt szigorú korlátozásokból és leállásokból fakadnak.

Kedden ismertetett jelentése szerint a WTO arra számít, hogy a globális árukereskedelem idén 9,2 százalékkal eshet vissza, jövőre pedig 7,2 százalékkal növekedhet. A legsúlyosabb csapást Európa és az Egyesült Államok szenvedi el idén.

Áprilisban még a legoptimistább forgatókönyv szerint is 12,9 százalékos csökkenésre számítottak a WTO szakértői, a jövő évre pedig 21-24 százalékos emelkedést jósoltak. A friss adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy az árukereskedelemben nem lesz olyan nagy a csökkenés, mint a pénzügyi világválság csúcsán, 2009-ben, amikor is 12,8 százalékos visszaesést mértek. De a felpattanás sem lesz olyan erős mint 2010-ben, akkor 13,8 százalékos emelkedés következett.

A genfi székhelyű szervezet elemzői rámutattak, hogy az agresszív fiskális és monetáris politikák támogatták a keresletet. Ráadásul a fogyasztók nem olyan szolgáltatásokra költöttek, mint például az utazások, hanem árukat vásároltak.

Jelentősen nőtt az orvosi felszerelések kereskedelme, csakúgy mint az olyan elektronikus termékeké, mint a számítógépek, mivel a járvány ideje alatt sokan váltottak otthoni munkavégzésre.

A WTO elemzői immár arra számítanak, hogy idén a világon megtermelt bruttó hazai termék 4,8 százalékkal csökkenhet. Ez rosszabb az áprilisban prognosztizált 2,5 százalékos visszaesésénél, aminek az az oka, hogy az első fél évben a vártnál erősebb ütemben romlott a gazdaság teljesítménye. Jövőre 4,9 százalékkal növekedhet a globális GDP.

A friss előrejelzést azonban nagyfokú bizonytalanság övezi, sok minden függ a járvány alakulásától és a kormányzati intézkedésektől.

A második hullám miatt elrendelt korlátozások 2-3 százalékpontot is elvihetnek a gazdasági növekedésből, a világkereskedelem bővüléséből pedig akár 4 százalékpontot is elvehetnek jövőre. A Covid-19 betegség elleni hatásos, a tömegek számára elérhető védőoltás gyors elterjesztése viszont 3 százalékpontot is adhat a kereskedelem növekedési üteméhez.

A világgazdaságra az egyik legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a koronavírus-járvány utóhatásaként felüti fejét a protekcionizmus. A nemzetközi együttműködés létfontosságú ahhoz, hogy tovább lépjünk

- mutatott rá Ji Hsziao-csun, a WTO főigazgató-helyettese.