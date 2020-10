Két napig úgy tűnt, hogy Amerika még mindig az, ami régen volt

A modernkori Amerikai Egyesült Államok talán sosem volt még olyan mentális mélyponton, mint 2020 őszén. Az elnökválasztási kampányban a felek bőven átlépték már azokat a vörös vonalakat, amelyek a 2016-os választás előtt még teljesen elképzelhetetlenek voltak, de még az előző választás során sem gondoltuk, hogy 4 év múlva ide jut a modernkori demokrácia bölcsője. A kampány abnormalitása, a rövid távú politikai érdekek és az aktorok személyiségi torzulásai már eddig is jelentős károkat okoztak az amerikai jogállami intézményrendszerben, tegnap viszont mindez olyan szintre jutott, amelyben már az amerikai vállalatok, az amerikai lakosság megélhetése és a gazdaság hosszú távú kilábalása került veszélybe. A kérdés csak az, hogy a burleszkbe forduló nagypolitikának a következő egy hónapban sikerül-e még korábbi önmaga paródiáját is alulmúlnia. Szinte biztosra vehetjük, hogy igen. Mégis, ebben a példa nélküli kampányban volt két olyan nap, amikor azt hihettük: Amerika megint nagy lesz.

A amerikai nagypolitika idei elmérgesedése nem új jelenség, alighanem organikusan zajlott együtt a fejlett világban mindenütt látott árokásással, a populisták megjelenésével. Az Egyesült Államokban sem Donald Trump volt az első republikánus, aki a szocializmus eljövetelével riogat, ha a demokrata jelölt nyer, és a demokraták sem most jósolták először a demokrácia végét, ha a republikánusok diadalmaskodnak. A gazdaságpolitikai elképzeléseknek óriási súlya van az országban, és bizonyos törésvonalak mentén mindig lehetett húzni egy határvonalat a két tömörülés között (európai szemmel nézve nehéz a két, belsőleg heterogén tábort egységes pártoknak nevezni), a gazdaságpolitikai víziók között viszont az előző választásokon aligha volt akkora eltérés, mint a jelenlegin. De a fő bajok nem itt kezdődnek.

Trump már 2016-os győzelme után is megkérdőjelezte a választások tisztaságát, mivel kevesebb szavazatot kapott, mint demokrata ellenfele. Elnökké választása után Trump ugyan mérsékeltebb volt, mint azt a kampányban láttuk, de ez minden bizonnyal az elnöki intézmény köré fonódó tanácsadói körnek és erős állami apparátusnak, a republikánusokkal (a párt centrista irányvonala 2016-ban nem igazán örült Trump előválasztási sikerének, és most is egyre többen hátrálnak ki mögüle) és a Kongresszussal zajló folyamatos alkuknak köszönhető. Trump elnöksége során viszont még így is új iskolát hozott a külpolitikában, Amerika pozíciójának és nemzetközi megítélésének jelentős átrajzolásával. Az elnök emellett a bevándorlás lehetővé tételét és a szabadkereskedelmet is elvetette, ezeken a területeken is szakítva a korábbi kétpárti konszenzussal, külpolitikai tevékenysége általános geopolitikai bizonytalanságot, és a nyugati világ kohéziójának és befolyásának csökkenését hozta.

A demokraták sem tettek semmit az egyre szélesebb front szűkítéséért, Trumpot az első perctől kezdve alkalmatlan, nevetségesnek, autoriternek és rosszindulatúnak láttatták, kampányukat és politikájukat erre a totális polarizáltságra építették fel, miközben 4 év alatt nem tudtak valós és átfogó alternatívát nyújtani a republikánus vezetés relatíve koherens víziójával szemben. A legitim módon megválasztott elnök démonizálásával és megkísérelt elszigetelésével (Nancy Pelosi befolyásos demokrata politikus szerint például Bidennek vitáznia sem szabadott volna Trumppal) kísérletet sem tettek arra, hogy megértsék a Trumpot megválasztó amerikaiak aggodalmait és motivációit, gyakorlatilag ezzel semmibe véve az ország felének akaratát. Természetes politikai reakció, mégis visszatetsző volt, hogy Trump nyilvánvaló sikereinek is az árnyoldalát láttatták. Mert Trumpnak voltak nyilvánvaló sikerei, mint például a fejlett világ átlagát meghaladó gazdasági növekedés, amelyet adócsökkentő és piacpárti intézkedései (is) fűtöttek, vagy a fair kereskedelmi konvenciókra és a nemzetközi normákra fittyet hányó, egyre agresszívebb Kína megregulázása (itt a siker inkább maga a problémafelismerés volt, a kivitelezés enyhén szólva is elhibázott és hiányos, Trump megoldása szinte csak a kereskedelmi deficit mérséklése irányult). És a 2016-ban látott óriási zavarhoz képest – legalább átmenetileg – történt előrelépés a Közel-Keleten is, még ha ez Amerika befolyásának csökkenésével járt is együtt.

A koronavírus és a kampány ezt a polarizáltságot csak tovább erősítette, az eddig is irritálóan elsilányult és elmérgesett amerikai politikát további abszurditásokba tolta. Trump elnök a járványt megjelenésekor ignorálta, később bagatellizálta, veszélytelennek tartotta. Amikor a járvány már javában dúlt Amerikában, az elnök olyan kijelentéseket engedett meg magának, minthogy a meleg időjárás majd megszünteti a járványt, de olyat is mondott, hogy a bőrön át UV-lámpákkal, vagy intravénásan befecskendezett fertőtlenítővel kezelni lehet a betegséget. Maszkot nagyon ritkán visel, magatartása nem példamutató, és az elnök még ma is mond olyanokat, hogy a koronavírus nem veszélyesebb, mint egy influenza. Trumpot már korábban is kritizálták, amiért semmibe veszi a tudományos tényeket (például a klímaváltozás terén), az egészségügyi vészhelyzet menedzselése pedig tovább növelte ezeket az aggodalmakat. Trump emellett előre megkérdőjelezte a választás tisztaságát, és a médiát is rendszeresen álhírgyártással vádolja.

Joe Bident sem kell félteni, aki Delaware-i otthonából üzenve egyszerre hibáztatta Trumpot a járvány egészségügyi és gazdasági következményeiért, vagyis védekezési lépéseket egyszerre gyengének és erősnek láttatva. Biden korábbi megnyilatkozásai szerint mind a 200 ezer életért, amelyet a koronavírus oltott ki, mind a vállalati csődökért és a sok millió munkanélküliért, amelyet a járvány feltartóztatására hozott intézkedések okoztak, egy személyben Trump a felelős. A demokraták emellett már a választást bőven megelőzően azzal riogattak, hogy az elnök nem fogja átadni a hatalmat, ha nem ő nyer, veszélyeztetve ezzel a jogállamot.

A demokraták 4 év alatt egyszer sem fogalmaztak meg koherens társadalmi-gazdasági víziót, és az előválasztási vitán a demokrata pártelit körmét lerágva rettegett, hogy ne az utópista, radikális baloldali Bernie Sanders vagy Ellizabeth Warren nyerjen. Majd miután az egyébként centrista-atlantinsta, szabadkereskedelem- és piacpárti Biden megnyerte az előválasztás, a demokrata kampánystáb az egykori alelnök egyébként rendkívül felületes gazdasági programját kiegészítette egy jó adag gazdasági nacionalizmussal, és olyan stílusban szövegezte meg, hogy azt bármelyik 20. század eleji szocialista mozgalom megirigyelné. Előbbi nyilván Trump szavazóinak megszólítására, utóbbi a demokraták erősödő baloldali szárnyának lenyugtatására szolgált. Magyarul a demokraták félig átvették Trump jobboldali populista ígéreteit, és egy nagy adag baloldali populizmussal vegyítették. Alighanem kimaxolták a politikai opportunizmust.

És így jutottunk el az első elnökjelölti vitához, aminek még a megrendezése is veszélybe került egyrészt a vírushelyzet miatt, másrészt azért, mert a demokraták - félve Biden rendkívül gyenge vitakészségeitől - távol akarták tartani a jelöltet az agresszíven vitázó Trumptól arra hivatkozva, hogy az elnököt nem szabad legitimálni azzal, hogy leülnek vele vitázni. Végül mégis lezajlott a vita, amely inkább hasonlított durcás óvodások civakodásához. A vitán Biden nem szerepelt olyan rosszul, mint azt előzetesen sokan várták, amire meg is kapta Trumptól, hogy vélhetően a kampánystábja doppingszerekkel tömte tele őt, és rádiót ültettek a fülébe, hogy távolról kapja az üzeneteket. Trump a vitán rendkívül ellenszenvesen viselkedett, sokszor egyszerre támadta a kérdező moderátort és Bident, előbbit utólag elfogultsággal vádolta meg (szegény Chris Wallace-nak ilyen rettenetes és kínos másfél óra után még ezzel is szembe kellett néznie), pedig annál a Fox Newsnál dolgozik, amelyet Trump igazodási pontnak tart. Bident sem tisztelte ellenfelét, olyan szavakat engedett meg ugyanis magának a vita során, amelyekért a korábbi vitákon már bárkit pellengérre állítottak volna. De mivel ő volt a kevésbé rossz gyerek, így a másikat állították a sarokba.

Azután történt valami: Donald Trump elkapta a koronavírust. Nemcsak Amerika, de az egész ország ledöbbent, és ahogy Trumpnál megjelentek a tünetek, majd amikor kórházba szállították, azonnal az elnök betegsége vált az amerikai mindennapok fő témájává.

Trump október 2-i megbetegedése hirtelen jött, az elnök előző nap még népes rendezvényeket tartott (igen, ahol a republikánus stáb egy része megfertőződött), majd a Twitter-huszár Trump közösségi oldala elhalkult. Az elnökről alig érkeztek hírek, amik jöttek, azok ellentmondásosak voltak. Az ország és a világ egy emberként aggódott Amerika első emberéért – a hívei és jóérzésű kritikusai egyaránt. Természetesen azok a politikusok is jókívánságaikat küldték az elnöknek, akivel Trump nem ápol jó viszonyt: Hszi Csin-ping, Angela Merkel és sokan mások. Joe Biden is az elsők között fejezte ki jókívánságát Trumpnak, Twitter –üzenetében azt írva, hogy imádkozik a gyors felépüléséért. Biden emellett eltávolította Trumpot ekéző üzeneteit, kampányeseményein nemzeti egységet hangsúlyozott, és stílusa is visszafogottabb lett – a korábbi kérlelhetetlen harciasságot a nyugodt, nemzetéért aggódó államférfi képe váltotta fel. Trumppal is nagyot fordult a világ, Twitter videójában a szemlátomást esetlen elnök megköszönte a kétpárti támogatást, egységet hangsúlyozott, és a kevés Twitter-megnyilvánulásai közül az egyikben arra kérte a demokratákat és a republikánusokat, hogy egyezzenek meg az ösztönzőcsomagról.

Természetes emberi gesztusnak tűnnek ezek, de az olyan kampány idején, amikor a felek a Sátán jelöltjének tekintik a másikat, jó érzés volt látni, hogy az alapvető emberi értékek felül tudják írni a politikai szempontokat, és legalább egy fuvallatnyit kaptunk abból a légkörből, amely a korábbi választásokat jellemezte. A korábbi amerikai elnökválasztási kampányok hangulata még az alapvető értékek, egymás tisztelete és az általános normalitás jegyében teltek – nyilván azért is, mert ezt a szerepet gondolták kifizetődőnek. Korábban is kritizálták egymást a felek, de nem szidalmazták. Régen sem a szakpolitikai viták domináltak, de legalább voltak. És régen is mindkét jelölt szentül hitt saját győzelmében, de egyikük sem kérdőjelezte meg már előre a választás tisztaságát. Trump betegségének első napjaiban úgy tűnt, hogy ez a rend még nem veszett el teljesen.

Aztán Trump jobban lett, és minden visszarendeződött a régi kerékvágásba.

Vasárnap az elnök autóval vitette körbe magát a Walter Reed kórház környékén, hogy köszöntse az ott összegyűlt híveit, fertőzésveszélynek kitéve a maga mellé rendelt két alkalmazottat. Későbbi videójában (sztereoidos kezelés, gyógyszerkúra és lélegeztetési segítség igénybe vétele után) kijelentette, hogy a koronavírustól nem kell félni, mert az valójában enyhébb, mint az influenza – ez utóbbi kijelentéseit a közösségi oldalak letiltották, vagy álhírnek bélyegezték. Az elnök emellett visszaszabadult a Twitterre, és ismét aktívan szidalmazza a demokratákat.

Bidennél is csak két napig tartott a szolidaritás, Trump vasárnapi akciói után már arról nyilatkozott, hogy „egyáltalán nem volt meglepve, amiért Trump elkapta a vírust”, és ő maga is visszaállt a negatív kampány pályájára, legutóbb már arról posztolt Twitteren, hogy Trumpnak le kell állnia a Twitterezéssel.

Mindennek a csúcsa pedig az volt, hogy a demokrata többségű Képviselőház és a republikánus Szenátus és kormány által hónapok óta húzódó új gazdasági élénkítőcsomagról szóló alkudozását Trump egy mozdulattal elkaszálta.

Nemcsak ő a hibás, a demokraták legalább annyira keményfejűek ebben a vitában, mint az elnök és a mögötte álló párt. A jelenlegi állás szerint viszont még legalább egy hónapig nem lesz stimulus, amelyre a csőd szélén tántorgó amerikai vállalatok és az elbocsátás előtt álló amerikai munkavállalók epekedvbe várnak, és amelynek elfogadása esetén a Fed szerint Amerika akár már 2021-re ledolgozhatná a válság okozta sokk hatásait. A politikai szempontok miatt viszont mindez csúszik, mert a felek nem tudtak megegyezni arról, hogy 2600 vagy 1600 milliárd dollár legyen a csomag összege. Mekkora is lett tehát a konszenzusos csomag? Kereken 0 dollár.

Itt tartunk tehát. Amerika november 3-án elnököt választ, ahol a választók dönthetnek, hogy a jobboldali populizmust tartják hatalomban, vagy a baloldali populizmust juttatják intézményekhez. Azért a helyzet talán nem ennyire tragikus, mert vélhetően a kampány után mind a demokraták, mind a republikánusok legalább részben visszabillenek a normális mederbe, ha pedig a Trump-hatás megszűnne, akkor talán kevésbé lenne széles az olló a felek között. De Trump veresége nem oldaná meg Amerika mélyen meghúzódó problémáit, mert eleve a társadalmi igények engedték kitermelni a Trump és a Sanders-féle figurákat. Vagyis az ő színre lépésük nem valamiféle súlyos rendszerhiba az amerikai politikai piacon, hanem természetes jelenség. Az általuk megfogalmazott politikák részben érthető okokból radikálisak, de a közösségi média kapuőr nélküli világában jól láthatóan egyre inkább populisták, ami aztán a választók cserben hagyásához vezet.

Ez a társadalmi, politikai közeg pedig nem segít abban ,hogy az elmúlt évtizedek politikai hibáira, mulasztásaira gyorsan szülessenek hatékony válaszok.

