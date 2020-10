Koronavírus Magyarországon: egészen érthetetlen, ami történik

Felszálló ágban van a járvány, az Operatív Törzs szerint mindenhol egyre több a fertőzött. Találtunk egy helyet, ahol viszont egyre kevesebb a diagnosztizált koronavírusos beteg. Miért csökken a kórházban ápoltak száma?

Olyan feladványt kell megoldaniuk a magyar koronavírus-járványt követőnek, ami embert próbáló feladat. A helyzet ugyanis az, hogy egyre több a magyarországi koronavírus-fertőzött, ami elméletileg a kórházban ápoltak számának növekedését vonja maga után. A kórházban lévő vírusfertőzöttek száma azonban közel 150 fővel csökkent kevesebb, mint egy hét alatt, és az időszakban egyetlen nap sem volt, hogy a kórházi kezeltek száma nőtt volna.

Ha a fenti grafikonból próbálnánk megfejteni a járvány hazai alakulását, akkor azt sejthetnénk, hogy leszálló ágban van a járvány. Azonban tudjuk, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz.

A kórházi ápoltak csökkenése tehát annak tükrében kifejezetten meglepő, hogy egyre többen betegek az országban (növekszik az aktív esetek száma mind a hivatalos, mind a becsült adatok alapján), vagyis így trendszerűen emelkednie kellene a kórházban ápoltak számának is még úgy is, hogy kalkulálunk a halálozásokkal. Müller Cecília, országos tisztifőorvos a héten azt mondta, hogy a járvány felszálló ágában vagyunk, és a betegség elérte az időseket is. Vagyis nőtt a fertőzöttek áltagéletkora, ami ráadásul a kórházban ápoltak számának korábbinál gyorsabb ütemű növekedését kellene, hogy eredményezze.

A kórházban ápoltak számának alakulásával kapcsolatos anomáliákról már korábban írt a Portfolio, mert gyanússá vált, hogy szeptemberben túlságosan kevesen kerülnek kórházba a fertőzés gyors terjedése ellenére. Azóta sokat romlott a helyzet. Ma már az aktív esetek kevesebb, mint 3%-a van kórházban, pedig tudjuk, hogy ennek az aránynak nőni kellene, miután több az idősebb beteg.

Az összes kórházi ápoltra és az összes lélegeztetettre jutó napi halálozás is kedvezőtlen képet fest az elmúlt időszakban, ami arra enged következtetni, hogy túlságosan későn kerülnek kórházba a betegek:

Az anomáliára részben magyarázatot ad, hogy több koronavírusos lehet kórházban, mint amennyit a hivatalos adatok mutatnak. A Portfolio értesülése szerint ugyanis egyre több gyanús eset kerül koronavírus-teszt nélkül kórházba, olyannyira lelassult a tesztelés az országban. Ők azért nem igazolt fertőzöttek, mert még vagy nem érkezett meg a PCR-tesztjüknek az eredménye a kórházi felvétel időpontjában, vagy azért, mert még nem is végeztek rajtuk tesztet, így az a kórházban valósul csak meg.

Ezeket az eseteket is úgy el kell különíteni, mintha koronavírusos betegek lennének, hiszen ugyanúgy fertőzhetnek, mint a bizonyított esetek. Úgy tudjuk, egy részüknél, akiknél csak gyanítható a fertőzés, speciális osztályokon tartják, akiknél viszont nagyon valószínű a fertőzés, azoknak az esetében előfordul, hogy PCR-teszt nélkül is COVID-osztályokon kezelik.

Értesüléseinket korábban nem kommentálta az Operatív Törzs. Tegnap viszont Müller Cecília így fogalmazott a napi tájékoztatón:

a gyanús beteget, akit a háziorvos gyanúsnak vél, első körben a fertőző osztályokra szállítják, ott izolálják mindaddig, ameddig el nem készül az ő tesztje, és ha a laboratóriumi vizsgálat igazolja a pozitivitást, akkor az első körös kórházba kerül…

Összegzés

A kórházban ápoltak száma gyors ütemben csökken Magyarországon annak ellenére, hogy a fertőzés utat tört magának az idősek felé, ami éppen ellentétes folyamatokhoz kellene, hogy vezessen.

A folyamat azzal függhet össze, hogy a betegeket valószínűleg túlságosan lassan találja meg a járványügy, így egyre többen koronavírus-teszt nélkül kerülnek kórházba.

Mindezek tükrében kifejezetten fontos lenne, hogy Magyarország

minél többet teszteljen (jelentősen emelni kell a tesztkapacitásokat és a tesztelendők körét),

a tesztek gyorsan elkészüljenek,

és a detektált estek közül az erős szimptómákat mutatók megfelelő kezelésben részesüljenek.

Ideje lenne átállni arról a tesztelési gyakorlatról, amelyet ma már szinte csak az afrikai és dél-amerikai országok végeznek, ez ugyanis alacsony tesztszámot és szűk merítést eredményez. A legtöbb európai ország mindenkit tesztel, akinek tünetei vannak, de egyre több olyan ország van, amely azokat is ingyenesen teszteli, akiknek nincsenek tünetei és nem kontaktszemélyek.

Címlapkép: Getty Images