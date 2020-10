Magyarország is részesül a SURE-ból

Az Európai Bizottság határozat elfogadására irányuló javaslatot terjesztett elő a Tanácsnak, azt szorgalmazva, hogy Magyarország részesüljön 504 millió euró (kb. 180 milliárd forint) összegű pénzügyi támogatásban a SURE – azaz a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz – forrásaiból, áll a Bizottság közleményében.

A ma előterjesztett javaslatot megelőzően már 16 tagállam esetében nyújtott be a Bizottság javaslatot és hozott a Tanács határozatot annak érdekében, hogy a kérdéses tagországok pénzügyi támogatáshoz jussanak az eszköz segítségével. A Magyarországnak juttatandó 504 millió euróval együtt a Bizottság eddigi javaslatainak teljes költségvonzata 87,8 milliárd euró – ekkora összegben kap az érintett 17 uniós tagállam pénzügyi segítséget a SURE forrásaiból.Azt követően, hogy a Tanács jóváhagyja a ma előterjesztett javaslatot, Magyarország kedvező feltételekkel nyújtott hitelek formájában jut majd hozzá a támogatáshoz. Ezek a források segíteni fogják az országot abban, hogy fedezze a koronavírus-világjárvány miatt életbe léptetett csökkentett munkaidős foglalkoztatási – és hasonló célú – programok, valamint a kapcsolódó egészségügyi intézkedések költségeit. A SURE kulcsfontosságú elemét képezi annak az átfogó uniós stratégiának, amely a munkahelyek és munkavállalók védelmére, valamint a koronavírus-világjárvány rendkívül súlyos társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítésére irányul. A tagállamok a továbbiakban is kérelmezhetik, hogy támogatásban részesüljenek a SURE révén, melynek teljes keretösszege 100 milliárd eurót tesz ki.Ezenfelül az Európai Bizottság a mai napon bejelentette, hogy hamarosan uniós SURE-kötvényt bocsát ki szociális beruházási kötvényként az eszköz költségvetésének fedezésére. A szociális beruházási kötvények keretrendszere biztosítani fogja a befektetők számára, hogy az ilyen kötvényekbe történő befektetéseik pozitív társadalmi hatással járó szociálpolitikai intézkedések finanszírozását – jelen esetben a koronavírus-világjárvány társadalmi hatásának és következményeinek enyhítését – fogják szolgálni. A Bizottság által kidolgozott keretrendszer egyúttal azt is elősegíti majd, hogy tovább fejlődjön a szociális beruházási kötvények piaca, amely a fenntartható finanszírozások európai piacának egyik pillére. Az első SURE-kötvények kibocsátására október második felében kerül majd sor.

Címlapkép: Getty Images