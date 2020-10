Szállodaipar: a belföldi turizmus biztató, de a nagyvárosokban siralmas a helyzet

A világ legtöbb országában fokozatosan enyhítettek az utazási korlátozásokon nyáron, így - régiónként jelentős eltérésékkel, de - javultak a szállodák foglaltsági adatai. A vendéglátóipari adatokat elemző STR statisztikái szerint nyár végére a globális szobafoglaltsági adatok elérték az 50 százalékot, ami a belföldi turizmusnak köszönhető. Az ősz beköszöntével azonban számos országban újra felerősödött a vírus, ami tovább fokozta a megszokott őszi keresletcsökkenés mértékét, ráadásul a nagyvárosokban a forgalom jelentős növekedése továbbra is egy széles körben hozzáférhető gyógyszer, vagy vakcina megjelenését követően képzelhető el - írja elemzésében Indra Dániel, a KPMG igazgatója.

A világ turisztikai szakértői a kínai adatokból próbálnak választ kapni arra, hogy miként tér vissza az élet a turizmusba a járvány után. Bár Kínát is mélyen érintette a koronavírus okozta válság – éves szinte a belföldi turizmusból származó bevétel 52 százaléka, valamint a belföldi turisták 43 százaléka tűnhet el 2019-hez képest – második hullám nélkül egyértelműen előnyösebb helyzetben vannak, mint Európa és a világ többi országának nagy része. Augusztus utolsó hetében az STR által kezelt kínai szállodák foglaltsági adatai mindössze 10 százalékkal maradtak el az előző év ugyanezen időszakban mért adataihoz képest.

Szeptember elején Kínában az átlagos szobafoglaltság 57,5 százalék volt, szemben a nyár folyamán mért 70 százalékkal. Európában ugyanakkor szeptember első hetében mindössze 39,1 százalékos foglaltságot mért az STR, ami szintén enyhe csökkenés a nyári adatokkal összevetve. Ezzel szemben az USA-ban mért adatok – 53 százalék – növekedést mutattak szeptember első hét napjában, a Labor Day (szept. 7.) által generált többletkeresletnek köszönhetően.

A közel 1,5 milliárdos lakosú Kína sokszínű kulturális és természeti kínálatának köszönhetően Kína a világ egyik legnagyobb belföldi turisztikai keresletét generálja évről-évre, ami a pandémia idején is a kilábalás legfőbb motorja. Az STR adatai szerint a népszerű Hainan szigetén található Sanya üdülőváros szállodai túl is szárnyalták az előző évben elért számokat. Az erős belföldi turizmussal rendelkező európai országokban is tapasztalhattunk hasonló mértékű keresletnövekedést.

Idehaza a Balaton több pontján is kirakhatták a ’Megtelt’ táblát, de augusztusban Spanyolország, Olaszország, Egyesült Királyság, valamint Görögország egyes területein is 50-75 százalék között mozgott a szállodák foglaltsága, Franciaország déli részén pedig elérte a 75-100 százalékot.

Az már ugyanakkor nem állítható párhuzamba Európával, hogy Kínában a belföldi üzleti turizmus is újra indulni látszik. Májusban a Hunan Auto Shown közel hatvanezren vettek részt, több szállodában is tartottak termékbemutatókat, konferenciákat. A vírus kiindulási pontjaként számon tartott Wuhanban augusztusban már több ezer fő részvételével tartottak medencés partykat egy viziparkban. Hasonló rendezvények nem voltak jellemzőek sem Európában, sem a világ legtöbb országában még a nyári lazítások idején sem.

Kínában a felső és luxuskategóriás szállodák foglaltsága nyáron meghaladta a 86 százalékot. Ez ellentmond a szakértők várakozásainak, amely szerint először inkább a fiatalok által kedvelt alsó és középkategóriás szállodák iránt nőhet meg a kereslet. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a budget-, valamint a középkategóriás szállodák RevPar indexe (revenue per available room) csupán 11,7, illetve 15,0 százalékkal maradt el a tavalyi értékektől, miközben ugyanez a visszaesés a luxus-, valamint a felső kategóriában 43, illetve 54 százalék volt.

A nagyvárosok elestek

A teljes nyári időszak alatt látható volt, hogy a regionális desztinációk (40-60 százalékos foglaltság) sokkal jobban teljesítettek a néhol éppen csak kétszámjegyű szállodafoglaltsági adatokat produkáló nagyvárosoknál, ami főként a magasabb költésű nemzetközi (elsősorban kínai, amerikai és japán) turisták elmaradásának tudható be. Európában a legjobban teljesítő nagyvárosok is csak 20-30 százalékos foglaltságot tudnak felmutatni, ami élesen elvált a belföldi turizmus kedvenc úti céljainak teljesítményétől. A dél-angliai tengerparti településeken például augusztusban az STR által kezelt szállodák foglaltsága 60-83 százalékos volt, miközben London (29 százalék) vagy az írországi Dublin (28 százalék) a korábbi évekhez képest minimális forgalmat generált.

Az előfoglaltsági adatok az elkövetkezendő három hónapra vetítve sem adnak okot túl nagy optimizmusra a nagyvárosok számára. A járványhelyzet egyik alapjelensége, hogy az előfoglalási idő jelentősen lerövidül, mert az emberek el akarják kerülni a hirtelen változó helyzetből adódó esetleges járattörlések, határzárak, vagy karantén terheit. Ennek megfelelően az STR által augusztus végén

a következő három hónapra mért előfoglaltsági adatok Európa nagyvárosaiban 5 és 20 százalékos átlagfoglaltságot vetítenek előre, ez azonban tovább csökkenhet a fokozatosan újra romló járványügyi helyzet hatására.

Némi optimizmusra adhat okot a Morgan Stanley által készített felmérés, mely szerint az európai irodai dolgozók kétharmada már visszatért az otthoni munkavégzésből az irodai munkához, ami első lépésnek tekinthető az üzleti turizmus visszatérése felé is. A szabadidős turizmushoz hasonlóan az üzleti utazások is fokozatosan térhetnek vissza. Először az autóval egymást könnyen elérő desztinációk közötti üzleti jellegű utazások (pl: direkt sales tevékenységek, ügyféltalálkozók) valósulhatnak meg. Középtávon újra megjelenthetnek olyan cégen belüli regionális meetingek, továbbképzési programok, egyéb kisebb csoportos rendezvények, amelyekre belföldi légi járattal vagy vonattal utazhatnak el a résztvevők.

Legtovább várhatóan a nemzetközi iparági konferenciákra, expókra, kiállításokra kell várnunk. Ezekhez az szükséges, hogy a vírus már csak minimális legyen jelen, hiszen a világ minden tájáról, légi úton érkező résztvevők járványnak való kitettsége jelenleg igen magas kockázatot jelent a rendező és a küldő országok számára is. A helyreállásig továbbra is a hibrid, teljesen online, vagy főként belföldi érdeklődésre számot tartó konferenciák biztosíthatnak kommunikációs csatornát az iparági diskurzusok számára.

A szállodai átlagárak a vírus kitörése utáni közel 40 százalékos visszaesést követően májustól enyhe növekedésnek indultak, megközelítve nyár végére a -5 százalékos szintet (az előző év ugyanezen időszakához mérten). Ugyanakkor a szobaárak alakulásán is látszik a regionális desztinációk, valamint a nagyvárosok közötti különbség. A regionális piacokon kisebb a visszaesés, néhol pedig (pl.: Dánia +8 százalék; Ausztria +5 százalék; Portugália +4 százalék) még növekedést is elértek a szállodák az előző év adataihoz képest. (forrás: STR)

Az elkövetkezendő hónapok eredményei egyértelműen a második hullám mélységétől függenek. A nyáron jól teljesítő belföldi desztinációk foglaltsági adatai az üdülési időszak elmúltával visszaesnek, míg egyes nagyvárosok foglaltsági adatai növekedhetnek, ha jól kezelik a járványhelyzetet, valamint a küldőországokkal együttműködve hozzák létre a beutazási szabályrendszerüket, úgynevezett utazási buborékokat létrehozva egymás között. Ugyanakkor a nemzetközi turizmus visszatérése jó járványügyi adatok mellett is bizonytalan, így a korábban elsősorban külföldi turistákra specializálódott nagyvárosok számára előnyös lehet, ha különböző akciókkal megpróbálják élménykínálatukat a belföldi turisták számára is vonzóvá tenni.

A légitársaságok és a szállodák egymás komplementerei, így nehéz elképzelni a városok számára alapvető fontosságú, bevételt generáló turisztikai termékek visszatérését légijáratok nélkül. A légitársaságok számos európai országban 50-70 százalékkal csökkentették kapacitásaikat. Egyes ázsiai business városokban (pl.: Hong Kong, Szingapúr) a visszaesés meghaladja a 90 százalékot, az összes nemzetközi légijárat-kapacitás pedig a 2019-es szintek mindössze 30 százalékát éri el.

Noha a fentiekben taglalt foglaltsági adatok a legtöbb ország számára a korábbi évekhez képest nagy mértékű bevételkiesést jelentenek, mégis reményt adhatnak a szektor szereplőinek. A kérdés továbbra is az, hogy mikor és milyen eszközökkel gyorsítható a helyreállás.

A forgalom jelentős növekedése továbbra is egy széles körben hozzáférhető gyógyszer, vagy vakcina megjelenését követően képzelhető el.

Emellett hatékony járványügyi intézkedések kidolgozásával az idén elmaradt nagy nemzetközi események (fesztiválok, Labdarúgó Európa Bajnokság, Olimpiai Játékok) megrendezése számottevő keresletet generálhat 2021 nyarán, még a résztvevők számának korlátozása mellett is. Ez pedig az első nagy lépés lehet a helyreálláshoz, azaz a 2019-es szintek elérése felé vezető rögös úton.

A szerző a KPMG szakértője.