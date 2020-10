Civilizáltan kritizálták egymást, de a kínos kérdéseket szépen megkerülték az amerikai alelnökjelöltek

Elmondta, hogy 5 vállalat is dolgozik a vakcinán, és rekordgyorsan ki fogják fejleszteni azt, és szerinte Harris felelőtlen azzal, hogy aláássa az emberek bizalmát a vakcina iránt. Harris a vita során korábban azt mondta, hogy "Trump vakcináját nem szívesen adná be." Pence előhozta a sertésinfluenzát, amely Obama idején sújtotta az országot, amikor Biden alelnök volt - ezt már Trump is előhozta a múltkori vitán. Pence szerint a sertésinfluenzát Bidenék félrekezelték.

Pence a vita egyik pontján azt mondta, hogy "Fejezzék be a halálozások átpolitizálását".