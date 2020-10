Gazdasági eufória, drasztikus adócsökkentés, 400 feletti euró – Ezek várhatnak Magyarországra az elemzők szerint

A gazdasági kilábalás pályájáról és üteméről, a magyar gazdaság közép távú kilátásairól fejtették ki meglátásaikat magyar bankok vezető elemzői a Budapest Economic Foum második panelbeszélgetésében. Suppan Gergelytől, a Takarékbank elemzőjétől például elhangzott, hogy szerinte a jövő évi vakcinával itt gazdasági eufória alakulhat ki, Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője a 2022-es választások előtt akár jelentős személyi jövedelemadó csökkentést is el tud képzelni, miközben 3 éves távon 400 feletti euró lehetőségére utalt. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője pedig a minap bejelentett nagymértékű orvosi béremelés körüli dilemmákat vetette fel szintén a közelgő 2022-es választások előtt. Török Zoltán egyébként úgy látja, hogy az egészségügy terén minap látott lépések inkább csak tűzoltást jelentenek az igazi problémák kezelése nélkül.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Mi lehet a fő gazdasági pálya a járvány lefutása mellett?

Nem lesz gyors megoldás még akkor sem, ha meg is lesz a vakcina a jövő év első felében, éppen ezért az exportpiacokon sem számítanak nagy fellendülésre – jelezte Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője szerint inkább az év második felében jobban élénkülhetnek a gazdaságok. Idénre egyéként 6% feletti recesszióval számolnak, jövőre pedig 5% feletti növekedéssel, de az egyes szektorok között nagyfokú különbségek lehetnek.

Már 5% feletti recessziót várunk idén, részben a járvány második hullámának felerősödése miatt, de összességében kedvezőek a kilátások a 2021-es évet illetően - jelezte Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Rámutatott arra, hogy a magyar kiskereskedelem már visszakapaszkodott, az ipar is már lendületet mutat, és mivel Kínában rengeteg autót vesznek a tömegközlekedés elkerülése érdekében, ez már most húzza a magyar járműszektort, az itthon is jelen lévő cégek eladásai kedvezően alakulnak.

Mivel nagyon ki van már éhezve a társadalom jelentős része arra, hogy visszatérhessen az élet a normális kerékvágásba, ezért amint a vakcina meglesz és megteremti ennek a reményét, szerinte lökésszerűen javulnak a gazdasági folyamatok. Úgy fogalmazott:

Amint elindul az átoltás, itt eufória lesz.

Hozzátette: a vakcina mellett a jövő év második felében a gazdaságot az is élénkítheti, hogy elindulnak az uniós források. Így „a jövő év második fele már tényleg fordulópont lehet”, és összességében szerinte így „jövőre kirobbanó növekedés lehet”.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője úgy látja, hogy a magyar kilábalás végülis pipa alakot fog formálni, „de ez egy nagyon lassan emelkedő szár lesz”. Szerinte egy év múlva még mindig azt a kérdést fogjuk feltenni, hogy mikor fogunk ebből a válságból kilábalni, mert szerinte 2021-ben még nem. Rámutatott arra, hogy nagyon zajosak az adatok, mert például a feldolgozóiparban már megint van egy elbizonytalanodás. Sok cég azt találgatja, hogy meddig tart ez a megrendelés-bővülés, és sok szolgáltató szektorbeli cég még tartósan szenvedhet. Sok ember így nem jut jövedelemhez, nem tudnak fogyasztani, így a gazdasági teljesítmény szintje jó esetben csak 2022-ben térhet vissza oda, ahol 2020 elején volt.

Mit kellene még bejelentenie a kormánynak?

Török Zoltán szerint a kormányzati döntések mögött egytől-egyig a 2022-es választásokra készülés áll, így a lakosság hangulatjavítása, a szavazatvásárlás a fő mozgatórugó. Emiatt például szja-csökkentés, rezsicsökkentés is lehet, de azokra az intézkedésekre, amelyek igazán kellenének, nem lesz lehetőség szerinte. Az egészségügyi béremelés szerinte „nagyon derék dolog, de ez tűzoltás” és úgy fogalmazott:

az égő erdőnek csak egy szeletét próbáljuk megvédeni, de azt sem biztos, hogy megfelelően csináljuk.

Suppan Gergely szerint a Kurzarbeit meghosszabbítására mindenképpen szükség lenne, legalábbis célzott módon, a sérülékeny ágazatokat érintve. Annak a veszélyére hívta fel a figyelmet, hogy ha a budapesti turizmus tartós gyengélkedése miatt emberek hagyják el a szakmát, akkor hiába térnek majd vissza a turisták idővel, nem lesznek minőségi, magas színvonalú ellátóhelyek, így a főváros hírneve megromlik.

Budapest nagy hírneve pillanatok alatt porba tud hullani, ha nem adnak pénzt a turizmusnak

hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy tudomása szerint például patinás étterem alkalmazottai az építőiparban próbálnak szerencsét, ez pedig a szolgáltatási színvonalat ronthatja majd akkor, amikor egyébként visszatérnének a turisták Budapestre.

Németh Dávid úgy látja, hogy a kormány a bevált recepteken várhatóan nem változtat majd, így például az adóbeszedés hatékonysága fennmaradhat, hiszen egyébként is kell a költségvetési bevétel. Ő is kitért az egészségügy átalakítási kísérletére, a nagy béremelésre a mostani kormány által, de emlékeztetett rá, hogy ebbe még a szocialista kormány erős miniszterének bicskája is beletört, így nagyon kíváncsi arra, hogy most ennek a konfliktusnak tényleg nekimegy-e a kormány. Ha igen, az nagyban változtathat a magyar egészségügyi rendszeren, de a jelenlegi intézkedésekből még nem látszik ennek a minapi törvénynek a konkrét hatása – jegyezte meg.

Három év múlva lesz-e változás az életben a járvány előtti állapothoz képest?

Németh Dávid szerint a gyorsan felejt az emberiség, így szerinte 3 év múlva sem lesz az a nagy világméretű összeborulás például a klímavédelem terén, mint amiben most esetleg sokan reménykednek. Szerinte a félelmi faktor sokáig fennmaradhat az emberekben, hogy lesz-e még egy másik vírus, ami visszajön, ez tehát az emberek életében a tervezést tartósan befolyásolhatja. A home office tartós elterjedése egy nagy lehetőség, ez a munkaerőhiány kérdését is enyhítheti.

Suppan Gergely szerint sok bizonytalanság lesz a járvány teljes lefutásával kapcsolatban, de összességében az már most kijelenthető szerinte, hogy 3 éven belül beleütközünk újból a munkaerőhiányba, ami megint felhajthatja a béreket, ami egész régiós probléma.

Török Zoltán szerint 3 év múlva

már lehet, hogy 400 felett lehet az euróval szemben

a forint, amihez Suppan zárszavában azt tette hozzá, hogy „a forintot rendkívül alulértékeltnek tartom, ahogy a magyar tőzsdét is”.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio