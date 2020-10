Koronavírus: meghalt egy 39 éves tanár, azonnali lépéseket követelnek a pedagógusok

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) mély megrendüléssel értesült arról, hogy koronavírus-fertőzés szövődménye miatt meghalt egy 39 éves tanár. Ez az eset minden eddiginél jobban mutatja, hogy a kormány magukra hagyta a köznevelési intézményeket, az oktatásban dolgozókat, feláldozza őket azért, mert a gazdaságot működtetni akarja - írja a PSZ.

"A biztonságos munkavégzéshez ugyanakkor nagyon sok helyen nem teremtették meg a feltételeket. Még a szájmaszkot is a tanároknak kell megvenniük! A fertőtlenítőszerekről, a fertőzésben érintett intézmények alacsony számáról szóló napi beszámolók már nem elegendők, határozott intézkedésekre van szükség az újabb tragédiák elkerülése érdekében" - írja a PSZ.

A PSZ 2020. augusztus 12-én elküldte a minisztériumoknak és a kormányzati szervezeteknek ajánlásait, amelyekben megfogalmazta, hogy a koronavírus-járvány második hullámának megfékezésére tegyen megfelelő intézkedéseket a kormány. "Egyebek között javasoltuk a krónikus betegségben szenvedő pedagógusok tantermen kívüli foglalkoztatását. Az oktatásirányítás és az Nemzeti Népegészségügyi Központ látszatajánlások mögé bújva az intézményvezetők és a pedagógusok nyakába akarja varrni a felelőséget" - írják.

A PSZ-hez hetek óta özönlenek a panaszok, hogy nem tesztelik azokat, akik fertőzöttel kerültek kapcsolatba egy-egy iskolában, óvodában, nincs valódi kontaktkutatás. A szakszervezet ugyanakkor régóta követeli az oktatásban dolgozók tesztelését, de ez sem valósult meg, valódi kontaktkutatásban pedig reménykedni is felesleges.

Kásler Miklós miniszter majdnem egy hónapja jelentette be, hogy 100 százalékos táppénzt kapnak nemcsak a koronavírus-fertőzött pedagógusok, hanem azok is, akik karanténba kerülnek. Ennek azonban nincs meg a jogi háttere, hiába kéri azóta is folyamatosan a PSZ.

A Pedagógusok Szakszervezete épp most hozta nyilvánosságra online felmérését: a több ezer válaszadó döntő többsége nem érzi magát biztonságban a munkahelyén, ezért a PSZ határozott cselekvést vár a kormánytól!

A nyilvánossághoz fordulva a Pedagógusok Szakszervezete követeli:

A krónikus beteg, vagyis veszélyeztetett pedagógusok azonnal távoktatásban, otthonról taníthassanak! Abban a közoktatási intézményben, amelyben megjelenik a vírus, azonnal rendeljenek el tanítás nélküli munkanapokat, és ha a megbetegedések száma nő, rendeljenek el tantermen kívüli oktatást! Azonnal kezdjék meg az oktatásban dolgozók ingyenes tesztelését járványügyi szakemberek által meghatározott időközönként! Mindenki, aki oktatásban dolgozóként igazoltan COVID-fertőzött, kapjon 100%-os táppénzt! Mindenki, aki oktatásban dolgozóként karanténba kerül, kapja meg a teljes fizetését, mint ahogyan Kásler Miklós miniszter bejelentette! Az őszi szünet után, novembertől az általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban hibrid oktatást vezessenek be (az osztályokat két csoportra bontják, az egyik összesen 3 napot jár iskolába, kettőt otthon tanul, a következő héten cserélnek), így csökkenthető a találkozások száma, ezáltal a fertőzés veszélye! Vezessenek nyilvános adatbázist arról, hány tanuló és hány oktatásban dolgozó került karanténba, hányan fertőződtek meg, kerültek kórházba, haltak meg a koronavírus-fertőzés következményeként! október 12-ig közölje a kormány, hogy a közelgő őszi érettségi időszakában milyen biztonsági intézkedéseket tervez! A PSZ azt követeli, hogy ezek a biztonsági intézkedések legalább olyan szigorúak legyenek, mint a tavaszi érettségi időszakában - zárul a közlemény.

A pedagógusok nincsenek egyedül azzal, hogy intézkedéseket kérnek a kormánytól. Számos javaslat mellett a napokban pl. a Magyar Nemzheti Bank írta, hogy bővüljenek az államilag támogatott koronavírus-tesztelések, különösen az egészségügyben és az oktatásban. "A magánegészségügyben elvégzett PCR tesztek állami ártámogatása elsősorban a gyanús esetek kiszűrését segítheti elő. Javasoljuk az oktatásban és egészségügyben dolgozók rendszeres tesztelését" - írták a jegybank szakértői.

Címlapkép: Shutterstock