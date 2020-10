Szankciókkal fenyegeti Amerika Törökországot, rekordgyenge a líra

Rekord mélypontra zuhant a török líra a dollárral szemben, miután felmerült annak lehetősége, hogy az Egyesült Államok szankcionálni fogja az ázsiai országot az örmény-azeri konfliktusban való beavatkozásért és az orosz Sz-400-as rakétarendszerek megvásárlásáért. A líra egyébként két éve szinte megállás nélkül szakad.

A napokban felröppentek pletykák arról, hogy a törökök hamarosan tesztelhetik az oroszoktól vásárolt Sz-400-as rakétavédelmi rendszereiket, az Egyesült Államok pedig mélyen elítélő közleményt adott ki a dologról.

„Nagyon aggódunk amiatt, hogy Törökország folytatja abbéli próbálkozásait, hogy beüzemelje az Sz-400-asokat. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az Sz-400-as tranzakció egy hatalmas akadály a bilaterális kapcsolatunkban és a NATO-ban is, illetve szankciókat is magával vonhat” – fogalmazott a Fehér Ház friss közleményében a CNBC szerint.

Az Sz-400-asok beüzemelését eredetileg tavaszra tervezték a törökök, de műszaki problémák és az orosz-török kapcsolatok romlása miatt eddig nem volt biztos, hogy a rakétarendszerek végül valóban szolgálatba állnak a török haderőben.

Az amerikai szankciók lehetősége miatt korábban is ütötték már a lírát, most viszont különösen nehéz helyzetben van Törökország. A turizmusuk összeomlott, a költségvetési hiányuk elszállt, az infláció kétszámjegyű és a munkanélküliség nagyot ugrott. Ezen kívül a török haderő három nemzetközi katonai konfliktusban is közvetve-közvetetten harcol. Erdogan elnök ráadásul folyamatosan arra presszionálja a jegybankot, hogy ne emelje a kamatokat, ezt viszont nemrég mégis megették, amikor 8,25%-ról 10,25%-ra emelték az irányadó kamatokat.

Elemzők úgy látják, hogy ha Joe Biden nyeri a novemberi elnökválasztást, egyértelmű lehetőség lesz egy Törökországra kiszabott szankció, hiszen várhatóan keményebben fog fellépni az orosz érdekek ellen. Az elemzők szerint az Erdogan-kormány egyre autoriterebb hozzáállása is aggasztó lehet az Egyesült Államok szemében.

Csak a mai kereskedésben közel 1%-ot gyengült a líra a dollárral szemben, jelenleg 7,94 lírát kell adni egy dollárért. Csak idén eddig közel 35%-ot gyengült a török fizetőeszköz a dollárral szemben.

Címlapkép: Sz-400-as rakétavédelmi rendszer Oroszországban. Fotó: Getty Images