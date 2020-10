Ébredezik a 40-es generáció - Jönnek a tömeges felmondások?

A kiégés egyre gyakoribb és egyre fiatalabb korban bekövetkezhet. Ma már nem ritka, hogy az x vagy a z generáció tagjai érzékelik magukon a tüneteit - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Szirtes Hajnalka szervezetpszichológus, aki beszélt még a különböző generációk útkereséséről is, ahogy arról is, miért kulcsfontosságú, hogy el tudjuk választani a munkát a magánéletünktől.

"A kiégés rendkívül komoly társadalmi kortünet, amelyre a koronavírus-járvány rátett egy lapáttal. És ma már nem csak az x generáció és a boomerek a veszélyeztetett korcsoport, de megjelent az y, sőt már a z generáció körében is - ami lássuk be, egészen ijesztő. Az, hogy ma már a húszas éveit taposva is kiéghet valaki, nem sok jót ígér a jövőre nézve" - mondta a Pénzcentrumnak Szirtes Hajnalka szervezetpszichológus, aki kitért arra is, min múlik, hogy egy vállalat sikeresen tudja venni például a tartós home office okozta akadályokat.

A szakember hangsúlyozta, a 40-es éveikben járó munkavállalók is elkezdtek "felébredni", keresik a számukra legalkalmasabb munkalehetőségeket, nem félnek már a váltástól.

"(...) muszáj újra éles határvonalat húznunk, mert ha nincsenek meg a keretek, akkor a túlstimuláltság, a túlhajszoltság miatt könnyen egy tartós kifáradás, demotiváltság és hosszabb távon egy súlyos krízis közepén találhatjuk magunkat: az a közösség, ami korábban motiváló volt, a barátok, a csapat, elkezd lassan távolodni. Ami örömet okozott, többé már nem érdekel minket, rutinná válik. De tünete még az alvászavar, a krónikus fáradtság. Egyre irritálóbb lesz a legapróbb félreértés vagy konfliktus is" - mondta azzal kapcsolatban, miért nagyon fontos, hogy a munka és a magánélet a tartós home office alatt is élesen elkülönüljön, elváljon egymástól.

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

Címlapkép: Getty Images