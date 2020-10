Ezek az elektromos modellek változtatják meg az életünk

Nem túlzás azt állítani, hogy az elektromos autózás terén jelenleg forradalom zajlik. Valószínűleg történelmi időket élünk, a már közel egy évszázada használt robbanómotoros technológia lassan elavulttá válik. A környezetvédelem mellett praktikus okai is vannak az elektromos autózásnak, a teljes önvezetés megvalósulása megváltoztatná az életünk. A teljesség igénye nélkül bemutatjuk a most, vagy a távolabbi jövőben érkező modelleket, melyek közt a tömeggyártástól a ritka különlegességig mindent megtalálhatunk.

Aspark Owl

Kezdjük is egy különlegességgel, az autó a japán Aspark terméke, és még az elektromotorral szerelt autók körében is fantasztikus menetteljesítménnyel bír. Az autóban 4 motor található, összesen 1984 lóerő leadására képes, és 100 km-es sebességet közel 1,7 másodperc alatt éri el. Egy 64 kWh-os akkumulátorral szerelt, hatótávja 280 mérföld (közel 450 km). A világon mintegy 50 darab készül, a cég szeptember közepén jelentette be, hogy kész a kiszállításra, és valószínűleg legkésőbb a hónapban megkezdik a szállítást.

Richard Bord/Getty Images

Audi e-tron GT

Az Audi komolyan veszi a verseny a feltörekvő gyártókkal. A vállalat már piacra dobta az Audi e-Tron elektromos SUV-ot, és most az az új GT sportkupé modellel kíván a Tesla Model S ellenfele lenni. Az autó hatótávja WLTP szabvány szerint 488 km,582 lóerő, 3,5 másodperc alatt éri el a 100-at, és 240 km/h a végsebessége. Az modell a tervek szerint még idén megjelenik, a kereskedésekben valószínűleg jövő év elején találkozhatunk vele.

Stefanie Keenan/Getty Images for Audi of America

BMW i4

A BMW az i3 és az i8 után futurisztikus formái után egy hagyományosabb stílussal érkezik, mert a cég szándéka szerint a 4-es sorozatú Gran Coupe elektromos változata lenne. A gyártást valamikor 2021-ben kezdhetik meg, annyit azért elárultak, hogy 80 KWh-os akkumulátor mellett akár 600 km WLTP hatótávra lesz képes. Teljesítményre sem lehet majd panasz, alig 4 másodperc alatt van 100-on az 523 lóerős teljesítményének köszönhetően.

VCG/VCG via Getty Images

BMW iNext

A 2021-ben gyártásba kerülő BMW első olyan villanyautója, melyet a mérnökök felkészítenek a teljes önvezetésre. Az iNext cég első elektromos SUV-ja, a tervek szerint közel 650 kilométeres hatótávval rendelkezik majd. Méretben valahol az X3 és X5 között lesz és 3-as szintű önvezetésre lesz képes.

(c) Copyright 2019, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Byton M-Byte Concept

A kínai Byton kétféle típust gyárt, az M-byte jelű egy crossover, míg a K jelű egy sedan. A 2016-ban alapított vállalat első körben az európai piacon kíván terjeszkedni. A cég a crossover verziót sorozatgyártásba 2021 nyarára ígéri, míg a sedan ennél távolabbi időpontban kerülhet a gyártósorokra. A tervek szerint 2 modell közül választhatunk, a 272 lóerős hatsómeghajtású változathoz 72 kWh-s akkumulátor jár, míg 408 lóerő mellé nagyobb, 95 kWh-s akksit kaphatunk.

(c) Copyright 2020, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Faraday Future FF91

A nagy reményekkel induló vállalkozás prototípusát már 2017 las vegas-i CES-en mutatták be, viszont azóta folyamatosan csúszik a gyártás időpontja. Állítólag 1050 lóerő leadására képes, két villanymotorral rendelkezik, és 2,4 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t. A nagyon nagy kapacitású (2017-ben pedig hihetetlen) 130 kWh-s akkumulátor közel 600 km hatótávot biztosít. Feltéve, hogy valaha sorozatgyártásban láthatjuk a modellt, jelenleg a gyártás tervezett kezdete 2023.

picture alliance via Getty Images

Ford Mustang Mach-E

A Ford crossoverét 2020 végén, 2021 elején kezdik el kiszállítani leendő tulajdonosaiknak. A Mustang márkanév alatt futó első crossover többféle kivitelben lesz kapható, az alapmodellel 332 lóerőt tudhatunk magunkénak, de egy GT változattal már 465 lóerős teljesítmény, 830 Nm nyomaték, és 3,7 másodperces 0-100-as sprint jár. Ez az érték egyebként teljesen megegyezik a Tesla Model Y értékével. Az ára 44 995 dollártól (13,7 millió forint) indul az Egyesült Államokban, Európába a tervek szerint 2021 közepére várható.

Paul Marotta/Getty Images

Lotus Evija

A Lotus egy pályaautót tervez szénszálas karosszériával és összkerék-meghajtással. Az autó elképesztő 1972 lóerős teljesítményt ad le, 100 km/h-s sebességre 3 másodperc alatt gyorsul, de a gyártó ígérete szerint a 300-at is 10 másodpercen belül fogja hozni. A gyártó 400 km-es hatótávot ígér, és egy 350 kWh-s töltővel 12 perc alatt lehet majd 80 százalékra tölteni. A koronavírus járvány miatt az autó leszállítása késik, 2021 elejére várható. Mindösszesen 130 készül majd belőle, az ára a tervek szerint 2,1 millió dollár lesz.

Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Lucid Air

A 2007-ben alapított startup 3 évvel ezelőttig ismeretlenü működött, ám ha sikerül sorozatgyárásba vinniük az Airt, akkor jelenleg a létező legjobb tömeggyártásba kerülő autó lenne. A Lucid idén 1 milliárd dolláros tőkeinjekciót kapott Szaud Arábiai befektetőktől, és együttműködik az Electrify America töltőhálózatával, ami azt jelentheti, hogy lassan gyártásba kerül az autó. A tervek szerint még autópálya tempónál is több mint 700 kilométer megtételére lenne képes 113 kWh-s akkumulátorával, de egyéb értékei is kiemelkedőek. A 100 km/h-t 2,5 másodperc alatt éri el, 1080 lóerő és lekorlátozás nélkül 376 km/h sebességre képes.

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Mercedes Benz EQA

A Mercedes legkisebb tisztán elektromos modellje az EQA lesz, és formája a GLA stílusra emlékeztető. A gyártó sok részletet nem osztott meg a modellel kapcsolatban, de a pletykák szerint az autó kétféle meghajtással lesz rendelhető. A gyengébb változatot egy-, míg az erősebb változatot két elektromotor hajtja majd. Az akkumulátor kapacitás még nem ismert, de az Autocar magazin értesülése szerint AMG verzió is rendelhető lesz belőle, és várhatóan erősebb lesz a Mercedes GLA 415 lóerős változatánál. A modell a koronavírus válság miatt csúszott, várhatóan csak 2021 elején érkezik majd.

SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Porsche Taycan Cross Turismo

A Porsche Taycan sikere után a cég újabb kivitelben gondolkodik, a Cross Turismo egy kombi változat lesz. A gyártó már idén mutatta volna be, de bejelentették, hogy ezt 2021 elejére csúsztatják. A Taycan „kombi” ugyanolyan specifikációkkal rendelkezik, mint a szedán kivitel. A 4Sm Turbo és Turbo S variánsokat lehet majd rendelni, a Turbo S lesz a csúcsverzió, a maga 761 lóerejével és 1050 Nm-es nyomatékával.

Getty Images

Rivian R1T

Az amerikai gyártó saját elektromos pick-upja a Cybertruckkal venné fel a versenyt. Az R1T alapkivetel összkerékmeghajtással közel 3 tonna vontatására képes, légrugói állíthatóak és 3. szintű autónom vezetésre lesz képes. Az akkumulátorcsomagok közül lehet választani, 105,135 és 180 kWh-s kapaicítással sorrendben 370, 480 és közel 640 kilométer megtételére lesz képes. A vállalat szerint még a 180 kWh-s akkumulátorral szerelt modell is 3 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t álló helyzetből. A tervek szerint megvásárolni az Egyesült Államokban 2021-től lehet, 69 000 dolláros indulóárral.

Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

Tesla Cybertruck

Az autó 2019 novemberi hírhedt bemutatóján betört golyóálló ablakával volt tele a sajtó, de nem csak ezért lényeges a Cybertruck. A cég tervei szerint az eddig a Ford által uralt pick-up szektorba törne be, a rozsdamentes acélból készülő elektromos autó a Ford F150 versenytársa lehet. Elon Musk elmondása szerint a bemutatás utáni első héten 200 000 előrendelés érkezett az auóra, viszont sorozatgyártása 2022-re csúszik a Tesla egyéb fejlesztései miatt. A tervek szerint az autó indulóára 40 000 dollár alatt lesz.

Forrás: Tesla

Tesla Roadster

Az új generációs Roadster a tervek szerint már 2020-ban megjelent volna, de már most nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az autó sorozatgyártása 2022-ig biztosan csúszni fog. A tervek szerint az autó 1,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, egy 200 kWh-s akkucsomaggal a hatótávja 1000 km körül alakulhat. Musk állítása szerint ezek a specifikációk az alapváltozathoz tartoznak, hogy milyen lesz a csúcskategória, azt egyelőre megtippelni sem lehet. Iparági becslések szerint a modell alapára valahol 200 000 dollár körül alakulhat.

Forrás: Tesla

Volkswagen ID4

Az ID4-et néhány héttel ezelőtt jelentette be a Volkswagen. A modell, amelyet a Tiguan elektromos megfelelőjének szánnak a tervek szerint még idén megérkezik az európai kereskedésekbe. A MEB platformra épülő SUV-ot a globális piacra gyártják majd. Első körben egy 204 lóerős, 82 kWh-s akkumulátorral szerelt változat készül, adatai nem túl lenyűgözőek, 8,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, és a végsebessége 160 km/h. Később a rendelések függvényében több változatból rendelhetünk, érkezik egy 150 és 170 lóerős változat is 52 kWh-s akkumulátorral. Egyelőre a gyártást Zwickauban kezdik meg, de a kereslet felfutása esetén újabb gyárakban kezdik el a modell gyártást.

(c) dpa-Zentralbild via Getty Images

