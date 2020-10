Koronavírus: magyarok százai halhatnak meg naponta, ha valóra válik ez a forgatókönyv

Orván Viktor miniszterelnök egyre többször beszél egy olyan számításról, amely szerint a járvány csúcspontján 800-1000 magyar lehet lélegeztetőgépen egyszerre. Megnéztük, mivel jár ez a forgatókönyv.

Nem lehet előre tudni, hogy hány magyar kapja el a koronavírust, hányan kerülnek lélegeztetőgépre és hányan halnak meg. Ez nagyban függ attól, hogy a kormány milyen korlátozó lépéseket alkalmaz, és az emberek mennyire tartják be ezeket. Az első ilyen lépés volt a határzár, jött az idősotthonok és kórházak látogatási tilalma, majd az este 11 órai zárás a szórakozó- és vendéglátóhelyeken. A lehetőségek tárháza széles, azonban most úgy tűnik, hogy a világ minden táján igyekeznének szelektív intézkedésekkel átvészelni a téli időszakot, hogy a gazdaság ne szenvedjen el olyan nagy károkat, mint amilyet az idei első félévben.

A járvány fokozatos terjedésének forgatókönyvével számol Orbán Viktor miniszterelnök is, aki az elmúlt napokban többször is beszélt egy forgatókönyvről, amely szerint akár 200 ezer fertőzött is lehet, és 800-1000 lélegeztetőgép is működhet egyszerre. Jelenleg hivatalosan 25 ezer (aktív) fertőzött van az országban, miközben 80 körüli a lélegeztetettek száma, és naponta 15-24 között mozog az elhunytaké.

A miniszterelnök által ismertetett prognózis szerint tízszer annyian lehetnek lélegeztetőgépen a járvány csúcspontján, mint jelenleg. A következő hetekben tehát egyre több kórházban ápoltat és lélegeztetettet láthatunk majd, ha nem szorul vissza a járvány. A kormány tehát úgy tűnik, hogy alapvetően azzal kalkulál, hogy erőteljesebben igénybe veszi az egészségügyi ellátórendszert a koronavírus-járvány. Ez azonban azt is jelenti, hogy nagyon jelentősen meg fog ugrani a halálozások száma is az országban.

Megnéztük, hogy 800 lélegeztetett eléréséig hogyan alakulnak a halálozások. Feltételeztük, hogy a járvány terjedésével párhuzamosan egyre többen kerülnek lélegeztetőgépre, illetve megnéztük, hogyan alakultak az elmúlt hetek halálozási mintái, amelyet kivetítettünk a következő időszakra. Azt feltételeztük, hogy csak egyetlen pillanatra lesz 800 lélegeztetett. Azzal számolunk, hogy mindenki megfelelő időben egészségügyi ellátást kap, és az egészségügyi személyzetnek nem jelent gondot ez a jelentősen megemelkedő terhelés, vagyis ugyanolyan színvonalon tudnak gyógyítani 800 lélegeztetettet, mint most a 80-at.

Számításaink szerint a legkedvezőbb forgatókönyv esetén 3700 fő hal meg koronavírussal összefüggésben addig, amíg a lélegeztetettek száma eléri a 800 főt, ehhez azonban minden nap úgy kellene alakulnia a halálozásoknak, mint ahogy az eddigi legkedvezőbb napokon.

addig, amíg a lélegeztetettek száma eléri a 800 főt, ehhez azonban minden nap úgy kellene alakulnia a halálozásoknak, mint ahogy az eddigi legkedvezőbb napokon. A leginkább kedvezőtlen forgatókönyv esetén több mint 11 ezer halálos áldozata lenne a járványnak a 800 lélegeztetettig eltelt idő alatt, amennyiben ahhoz hasonló lenne a halálozási minta, mint amit az eddigi, kedvezőtlenebb napokon láthattunk.

A napi halálozások száma az alábbiak szerint alakulhat, ahogy egyre többen kerülnek gépre:

A kumulált halálozások számát pedig ez a grafikon mutatja meg:

Ezt követően pedig attól függ az elhunytak számának alakulása, hogy meddig marad 800 fő közelében az egyszerre lélegeztetettek száma (mennyi az új fertőzött ezt követően, hányan kerülnek kórházba és közülük hányan lélegeztetőgépre), vagyis miképpen alakul a járványgörbe.

Ahogy a fenti ábrán látható, egy akkora méterű járvány, ami 800 lélegeztetett fennmaradását implikálná, a modell szerint ezeken a napokon 80-240 között szóródhat a napi halálos áldozatok száma.

Könnyen elképzelhető viszont, hogy nem fogunk eljutni a 800 lélegeztetettig és a százas nagyságrendű napi halálozásig, mert ha a járvány a mostaninál sokkal nagyobb lesz, akkor nem nehéz elképzelni, hogy a kormány szigorúbb korlátozó intézkedéseket rendel el.

Disclaimer: a fent bemutatott modell NEM előrejelzés a járvány és a halálozás várható alakulására, hanem egy adott feltétel rögzítése melletti szimuláció. Természetesen - ahogy a cikkünk elején jeleztük - a járvány lefutása a korlátozások mértékétől, illetve az emberek fegyelmezettségétől függően alakul majd.

