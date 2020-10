Készek a fehérorosz elnököt is szankciókkal sújtani az uniós külügyminiszterek

A koronavírus-járvány kitörése óta ma tartottak először Luxemburgban uniós külügyminiszteri tanácsülést, amelyen a fehérorosz helyzetről is állásfoglalást fogadtak el. Eszerint készek a külügyminiszterek tovább bővíteni azt a 40 fős listát, és akár Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is felvehetik rá, akik ellen már beutazási és vagyonbefagyasztási szankciókat rendeltek el az október eleji Európai Tanács ülésen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Azt, hogy Lukasenka is felkerülhet a szankcióval sújtott emberek listájára, az ülésre érkezve a német külügyminiszter már felvetette és most megerősítették, hogy a fokozatosság jegyében készek erre az uniós külügyminiszterek.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 12. Erős üzenet: a fehérorosz elnököt is feltennék a németek a szankciós listára

A Külügyminiszteri Tanács üléséről szóló következtetések megerősítik, hogy az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, és Lukasenka nem rendelkezik demokratikus legitimitással.

Az EU továbbra is támogatja Fehéroroszország szuverenitását, és az önkényesen fogva tartott személyek szabadon bocsátásra, a tisztességes választások kiírásra és nemzeti párbeszédre szólít fel – foglalja össze az MTI. Emellett központi szinten csökkenti a fehérorosz hatóságokkal folytatott diplomáciai együttműködést, növeli a civil szervezetek és a független média és az erőszak áldozatainak pénzügyi támogatottságát - közölték.

Közben a minszki belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint több mint hétszáz embert vettek őrizetbe vasárnap a fehérorosz fővárosban, valamint az ország más településein tartott tiltakozó megmozdulásokon. Az előállítottak többségét még nem bocsátották szabadon.

A Vjaszna emberi jogi szervezet arról számolt be, hogy a rendőrök bottal verték a tiltakozókat, s könnygázt és vízágyút is bevetettek. Az őrizetbe vettek között számos újságírói is volt.

Hétfőn a fehérorosz hatóságok kiengedtek az Állambiztonsági Bizottság (KGB) vizsgálati fogdájából és házi őrizetbe helyeztek két, Viktar Babarika volt ellenzéki elnökjelölthöz közel álló üzletembert, miután Aljakszandr Lukasenka elnök szombaton órákat töltött velük a létesítményben.

Az állami televízió tudósítása szerint a nagyjából négy és fél órás találkozón részt vett a választási kampány kezdete, június óta bebörtönzött Babarika is. Úgy tudni, hogy

a megbeszélés központi témája a tervezett alkotmányos reform volt.

Már két hónapja vannak tiltakozó megmozdulások Fehéroroszországban az augusztus 9-ei, széles körben elcsaltnak tartott elnökválasztás miatt, amelyen a hivatalos eredmény szerint 80,1 százalékkal választották újra Lukasenkát, immár a hatodik egymást követő mandátumára.