Elindult a Moderna koronavírus elleni vakcina engedélyeztetése

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) írásban megerősítette, hogy a Moderna mRNA-1273 elnevezésű, COVID-19 elleni vakcinajelölt Európai Unión belüli forgalomba hozatali engedélyeztetéséhez szükséges kérelem benyújtható - szerepel a cég közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A folyamatban lévő engedélyeztetési eljárás során a Moderna benyújtotta azokat a klinikai vizsgálati és preklinikai kutatási adatokat, amelyeket az mRNA-1273 program keretein belül összegyűjtöttek. Ezek magukban foglalják a pre-klinikai virológiai vizsgálatok során kapott a pozitív teszteredményeket is, továbbá az mRNS-1273 oltóanyag 18-55 év közötti egészséges felnőttek, valamint 56-70 és 71 év fölötti idősek körében elvégzett pozitív kimenetelű, első fázisú klinikai vizsgálatainak előzetes elemzését, amelyet a New England Journal of Medicine című folyóirat korábban már publikált.

A vállalat Európában stratégiai partnereivel, a svájci Lonza és a spanyolországi ROVI vállalatokkal együttműködésben készül legyártani és disztribúcióra előkészíteni az új oltóanyagot. A terméket a Modernával leszerződött, erre dedikált ellátási láncon keresztül tervezik forgalomba hozni Európában, valamint – az Egyesült Államok kivételével – a világ többi országában.

Az mRNA-1273 oltóanyag klinikai vizsgálatainak harmadik fázisa október 9-én, pénteken, mintegy 28618 résztvevő bevonásával kezdődött el, közülük 22194-en már második alkalommal kapták meg az oltást.

Mindez az követően történt, hogy a Moderna tegnapi bejelentése szerint elindult az oltóanyag engedélyeztetése a kanadai egészségügyi minisztériumnál is.

„A COVID-19 elleni vakcinajelöltünk, az mRNA-1273 ügyében benyújthatjuk a forgalomba hozatal iránti kérelmünket Európában.” – mondta Stéphane Bancel, a Modena vezérigazgatója. „Készek vagyunk tovább folytatni az együttműködést az Európai Gyógyszerügynökséggel. A Moderna jelenleg azon dolgozik, hogy globális gyártási kapacitásait megnövelve képessé váljon évente körülbelül 500 millió, de 2021-re akár 1 milliárd adag oltóanyag előállítására.”