EU-csúcs a Brexitről: nincs még kellő haladás, készülni kell a kizuhanásra is

Saját tárgyalási határidejét sérti meg a brit kormány azzal, hogy a holnap, azaz október 15-én kezdődő EU-csúcs zárónyilatkozata azt fogja rögzíteni: nincs még kellő előrelépés a kereskedelmi tárgyalásokon, ezért folytatni kell azokat, de közben készülni kell arra is, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül zuhan ki december végén az uniós piacból. Azért nincs még minden veszve, mert az EU állítólag arra készül, hogy végső esetben még egy hónapig tárgyal a britekkel, és ha addigra összejön az alku, akkor gyorsan ratifikálni tudja még a megállapodást mindkét fél.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szerda reggel a Bloomberg és a Reuters is megszerezte a holnap kezdődő EU-csúcsra készülő zárónyilatkozat jelenlegi szövegét, ami azt tartalmazza, hogy nincs még kellő mértékű haladás a kereskedelmi megállapodás felé, elsősorban az állami támogatási, halászati jogi és vitarendezési kérdésekben van még nagy különbség a tárgyalófelek között, ezért fokozni kell a tárgyalásokat, de velük együtt a no-deal Brexitre való felkészülést is.

Korábban Boris Johnson saját kormánya számára az október 15-i dátumot tűzte ki, hogy megszülessen a megállapodás az EU-val, mert ha addig ez nem sikerül, akkor már úgysem lesz megállapodás, így készülni kell a no-deal Brexitre. Az viszont az elmúlt napok híráramlása alapján már világosan látható volt, hogy eddig a határidőig nem fog összejönni az alku, mert egyik oldalon sincs kellő engedmény ehhez. Így tehát nem véletlen, hogy azt állapítja meg az uniós nyilatkozat, miszerint nincs kellő haladás.

Az a nagy kérdés, hogy ezután a két fél milyen tárgyalási stratégiát vesz fel, mennyire fog puhulni az álláspont egyik, vagy másik kérdésben.

Vannak arra utaló jelek, hogy EU-s oldalon arra számítanak: ha eddig nem engedett a brit kormány, már nem is fog kellő mértékben, így végül úgysem lesz megállapodás.

Tegnap ennek lehetőségére már figyelmeztetett Angela Merkel német kancellár, aztán kedd este Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos is azt mondta: nem kell mindenáron erőltetni a megállapodást, ha a britek nem engednek. Sőt, a tegnap közzétett ír 2021-es költségvetés arra az alapforgatókönyvre épül, hogy megállapodás nélkül esik ki a szomszédos Egyesült Királyság az EU-ból.

Szerdán telefonon egyeztet egymással Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Boris Johnson brit kormányfő, hogy értékeljék a helyzetet, amit majd a Bizottság elnöke, illetve Michel Barnier uniós főtárgyaló át tud adni üzenetként az állami vezetőknek a holnap kezdődő csúcson. Állítólag a francia kormányra is egyre nagyobb nyomás helyeződik, hogy engedjen a halászati követeléseiből, azaz ne görgessen ekkora akadályokat a megegyezés elé, de ugyanígy nyomás helyeződik a britekre is, hogy a versenyjogi, állami támogatási kérdésekben is engedjenek. A brit belső piaci törvény bizalomromboló hatása miatt uniós oldalon erősebb garanciákat követelnek a vitarendezési keretek terén is.

Az angol font mindenesetre tegnap óta intenzíven gyengült a no-deal Brexit megint fokozódó esélyére, igaz ha abból a Reuters-értesülésből indulunk ki, hogy az EU hajlandó a legutolsó pillanatig tárgyalni, akkor tehát nincs még minden veszve: akár még egy hónapnyi idő is van arra, hogy végül összejöjjön az alku.

Az Európai Tanács elnökének meghívó levele szerint a kétnapos EU-csúcs csütörtök délután 3-kor kezdődik, és a Brexit-tárgyalások állása után az esti vacsora közben a 2050-es karbonsemlegességi cél érdekében megemelendő 2030-as kibocsátáscsökkentési célról tárgyalnak az állam- és kormányfők. Ezután pénteken az EU-Afrika viszonyrendszerről, a koronavírus miatti koordinált uniós fellépésről és a vakcinakísérletek állásáról cserélnek eszmét a tagállamok. A koordinált fellépés kapcsán tegnap fontos döntés született a három színskála szerinti felosztás szabályairól és az utazási korlátozásokról, ezt fogják szentesíteni az uniós állam- és kormányfők.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images