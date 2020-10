Biden sokkal több pénzt gyűjtött a kampányára, mint Trump

Joe Biden demokrata jelölt kampánya szeptemberben 383 millió dollárt gyűjtött össze támogatásokból, ezzel szeptember végén 432 millió dollár állt rendelkezésre számukra - írja a Reuters. Biden korábbi, augusztusi rekordját döntötte meg, akkor 365 millió dollár támogatást gyűjtött össze. Biden az alábbi videóban köszönte meg a támogatást:

To every person who chipped in a few dollars last month — thank you. Because of your support, we raised an astounding $383 million. I'm incredibly humbled.There's still more work to be done, but I wanted to share the good news with Trimicka, one of our grassroots supporters. pic.twitter.com/f9hIPT6PTW