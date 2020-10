Egy héten belül kétszer csökkentett árat a Tesla

A Tesla már másodszorra döntött úgy a héten, hogy csökkenti a Model S árát, így ezzel már valamivel 69 ezer dollár felett hozzá lehet jutni az elektromos autóhoz. Az újabb bejelentés nem sokkal azután érkezett, hogy a Tesla kihívó Lucid is közzétette legolcsóbb modelljének árazását, amely valamivel 77 ezer dollár felett lesz kapható.

Még a hét elején jelentette be a cég, hogy csökkenti a Model S árát és már csak 71 990 dollárba fog kerülni a korábbi 74 990 dollár helyett, de szerdán úgy döntöttek, hogy még további 3,5 százalékkal olcsóbbá teszik a modellt, ami így már 69 420 dollárért lesz elérhető. Az alacsonyabb ár a long range plus modellre vonatkozik. A hírről szokásához híven Elon Musk is beszámolt Twitterén.

The gauntlet has been thrown down! The prophecy will be fulfilled. Model S price changes to $69,420 tonight! — Elon (Musk) October 14, 2020

A bejelentés azután érkezett, hogy a Tesla kihívójának kikiáltott Lucid Motors elektromosautó-gyártó start-up is közzétette legolcsóbb Lucid Air modelljének árazását, ami 77 400 dollárért lesz kapható, de elérhető adókedvezmények után az ár 69 900 dollár. A Tesla tehát most ez alá vágott be.

A legalacsonyabb kategóriás Lucid Air hatótávolsága a korábban becsültek szerint mintegy 350 mérföld, azaz 560 kilométer, míg a Model S esetében ez 402 mérföld, azaz nagyjából 650 kilométer.

Előbbi a tervek szerint 2022-től lesz majd kapható csak azonban.

A Credit Suisse elemzője szerint a lépés rövid távon negatívum a Tesla részvényét illetően, mivel már május végén is voltak nagyobb árcsökkenések.

Az árak egyébként Kínában is alacsonyabbak lettek , illetve a China Passenger Car Association közleménye szerint a kínai Tesla eladások szeptemberben 11 329 darabot tettek ki, ami alacsonyabb volt az augusztusi eladásokhoz képest, de még így is a jobbak közé tartozott az alternatív energiaforrású autókat kínáló gyártók között. A Tesla eladásokat egyedül a GM által gyártott SAIC-GM-Wuling és a BYD előzte meg darabszám tekintetében.

A Tesla a várakozások szerint idén 477 ezer és 514 ezer járművet adhat el, de sokan a félmilliós számhoz fogják viszonyítani a gyártó teljesítményét majd.

A Tesla árfolyama tegnap 3,3 százalékot, idén pedig már 450 százalékot emelkedett.

(CNBC)

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images